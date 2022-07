Pedersen maakt Deense Tourweelde compleet na eerdere zeges van Cort Nielsen en Vingegaard

Mads Pedersen komt met ruime voorsprong als winnaar over de streep in Saint-Étienne. Beeld REUTERS

Eerder won zijn landgenoot Magnus Cort Nielsen, toen in de bolletjestrui, de tiende etappe in Megève. Woensdag zegevierde Jonas Vingegaard op de Col du Granon. Hij rijdt sindsdien in de gele leiderstrui. ‘Ongelooflijk’, zei de laatste, ‘al die Deense overwinningen. Het is de eerste voor Mads, net als het voor mij deze week de eerste was.’

Pedersen, in 2019 wereldkampioen op de weg, won naast het stadion van de plaatselijke, dit seizoen gedegradeerde FC, met grote overmacht een sprintje van de Brit Fred Wright en de Canadees Hugo Houle. De Deense etappewinnaar was ook de eerste renner die kort na de start in Le Bourg d’Oisans, bekend van Alpe d’Huez, ten aanval trok en werd daarvoor beloond met het rode rugnummer voor de meest strijdlustige renner.

In zijn derde Tour en na twee deelnames aan de Ronde van Italië vierde de Deen zijn eerste overwinning in een grote ronde. Voor zijn ploeg Trek-Segafredo, waarvoor de Nederlander Bauke Mollema rijdt, was het deze Tour de eerste zege. De ploeg heeft geen renner bij zich die hoog wil eindigen in het algemeen klassement, maar louter zogenoemde rittenkapers in de gelederen. In de teambus bij de start besloot de ploeg mee te doen aan de ontsnapping van de dag als die uit meer dan vier renners bestond. Het waren er zeven.

Snipperdag

Achter Pedersen had het door twee Alpenritten zichtbaar vermoeide peloton een snipperdag en kwam op bijna zes minuten binnen. Groenetruidrager Wout van Aert won het sprintje om de zevende plaats en vergrootte zijn voorsprong in het puntenklassement. De trui voor de beste sprinter is naast de gele leiderstrui een doel van Van Aerts Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma. Voor beide prijzen ligt de formatie op koers.

De twee heuveletappes op zaterdag en zondag zullen, meldt het weerbericht, in warm weer en in de volle zon worden afgelegd. Zaterdag wordt het 34 en zondag 35 graden. Beide etappes bevatten korte klimmetjes, niet het terrein van Vingegaard, wel met mogelijkheden voor Tadej Pogacar, die het geel aan de Deen moest afstaan, om wat tijd terug te winnen. Mogelijk zaterdag al als de rit eindigt met een zeer steile, 3 kilometer korte klim naar de start- en landingsbaan van het vliegveld bij Mende.