PEC Zwolle zet trainer Stegeman meteen aan de kant na nederlaag tegen hekkensluiter FC Emmen

John Stegeman tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. Beeld ANP

De huidige nummer 13 van de Eredivisie gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. PEC Zwolle staat 10 punten boven de degradatiestreep.

Eerste overwinning FC Emmen in bijna een jaar

Het was voor het eerst in bijna een jaar dat FC Emmen weer eens een overwinning boekte in de Eredivisie. De laatste zege van Emmen dateerde van 7 maart vorig jaar tegen VVV-Venlo, vlak voordat de competitie als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken.

De ploeg uit Drenthe moest dit seizoen heel lang wachten op een overwinning. Emmen pakte uit de eerste 22 wedstrijden slechts 6 punten. Tegen PEC Zwolle konden Lukkien en zijn spelers eindelijk juichen. Alleen FC Dordrecht (1994-1995) en RBC (2005-2006) moesten ooit langer wachten op hun eerste overwinning van het seizoen in de Eredivisie. Beide clubs behaalde hun eerste zege in de 26e speelronde.

Met 9 punten uit 23 duels staat Emmen nog steeds onderaan, maar de achterstand op Willem II en ADO Den Haag bedraagt nu nog maar 4 punten.

Luka Adzic, een van de vele nieuwe spelers die Emmen deze winter haalde, opende in de 36e minuut de score. Bram van Polen tikte al snel de gelijkmaker binnen uit een vrije trap van Benson Manuel. Emmen ging toch rusten met een voorsprong dankzij een treffer van Michael de Leeuw, die een fraaie aanval afrondde. Jari Vlak, ook aangetrokken in de winter, zorgde in de 70e minuut voor de 3-1. In de slotfase werd het toch nog spannend toen Yuta Nakayama de aansluitingstreffer maakte, maar Emmen gaf de eerste zege van het seizoen niet meer uit handen.

De wedstrijd tussen FC Emmen en PEC Zwolle moest korte tijd worden stilgelegd vanwege rookbommen op het veld. Beeld ANP

AZ wint uit van VVV-Venlo

AZ houdt de belangrijke tweede plek in de Eredivisie in het vizier. De nummer 3 van de ranglijst uit Alkmaar won de uitwedstrijd bij VVV-Venlo met 4-1. De ploeg van trainer Pascal Jansen verkleinde de achterstand op PSV tot 1 punt. De als tweede geklasseerde Eindhovenaren spelen zondag tegen Vitesse.

Jesper Karlsson bracht AZ in de 15e minuut op voorsprong. De linksbuiten nam de bal prachtig aan en verschalkte doelman Thorsten Kirschbaum met een afstandsschot. Niet Georgios Giakoumakis, de topscorer van de Eredivisie, maar zijn landgenoot Christos Donis tekende in de 25e minuut voor de gelijkmaker (1-1). De Griek kopte raak uit een vrije trap van Vito van Crooy.

VVV gaf de wedstrijd na rust binnen 3 minuten uit handen. Hakon Evjen, spelend voor de zieke Calvin Stengs, tekende in de 56e minuut voor de 1-2. Chris Kum miste in de 58e minuut eerst de bal en vloerde vervolgens de doorgebroken Myron Boadu. De 35-jarige Duitser werd voor de zevende keer in de Eredivisie van het veld gestuurd. Hij evenaarde daarmee de recordhouders Joey van den Berg en Gregoor van Dijk. Boadu tekende in de 64e minuut voor de 1-3 en de spits bepaalde in de slotfase ook de eindstand.

Fortuna Sittard wint van ADO Den Haag

Fortuna Sittard heeft in de Eredivisie ook gewonnen van ADO Den Haag. Lisandro Semedo en Sebastian Polter bezorgden de Limburgse ploeg weer een overwinning: 2-0. Onder leiding van de in november aangestelde trainer Sjors Ultee, die de ontslagen Kevin Hofland opvolgde, heeft Fortuna uitzicht gekregen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

De geel-groene formatie boekte tegen ADO al de negende overwinning onder Ultee. Semedo opende na 25 minuten de score. De aanvaller kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld door Mats Seuntjens en passeerde doelman Martin Fraisl, die ADO vorige week met een groot aantal reddingen een punt bezorgde tegen PSV (2-2). Bij de club uit Den Haag stond de teruggekeerde Abdenasser El Khayati in de basis. De spelmaker, in zijn eerste periode zo belangrijk voor ADO, kon zich niet onderscheiden.

De ploeg van trainer Ruud Brood wist amper kansen te creëren. Invaller Ricardo Kishna schoot in de 79e minuut wel rakelings over het doel. Even later viel de beslissing aan de andere kant, via een doelpunt van Polter. ADO staat op de zeventiende plaats en heeft nog maar 4 punten meer dan hekkensluiter FC Emmen, dat tegen PEC Zwolle de eerste zege van het seizoen boekte (3-2).