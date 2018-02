PEC klopt Heerenveen in doelpuntrijk duel (3-2)

Wouter Marinus en Younes Namli hadden PEC in een tijdsbestek van vijf minuten - tussen de 23e en de 28e minuut - een vroege voorsprong bezorgd. Beide keren was Youness Mokhtar de aangever.



Denzel Dumfries bracht Heerenveen in de 69e minuut terug in de wedstrijd: 2-1. Vier minuten later maakte Mustafa Saymak de derde Zwolse treffer, maar nog was het duel niet beslist: Reza Ghoochannejhad zorgde tien minuten voor tijd voor de 3-2. PEC is door de zege voorlopig vierde in de eredivisie, Heerenveen staat achtste.



Scheidsrechter van Boekel trok twee keer geel: voor Rick Dekker van PEC en Dave Bulthuis van Heerenveen.