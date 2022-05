PEC is de klos, de anderen mogen nog tot het laatste hopen op de eredivisie

PEC Zwolle-speler Pelle Clement tijdens de wedstrijd tegen Sparta, die de degradatie van PEC bezegelde. Beeld ANP

De dramatische eerste seizoenshelft is PEC Zwolle dan toch fataal geworden. De ploeg leefde onder de tussentijds aangetreden coach Dick Schreuder op, maar is na het verlies tegen Sparta de eerste degradant uit de eredivisie.

Wie er met de Zwollenaren mee zullen gaan naar de eerste divisie blijft spannend tot de laatste wedstrijd. Willem II, Fortuna en Sparta kunnen zich nog redden, nog direct degraderen of eindigen op de 16de plek, waarna een play-off wacht tegen een club uit de eerste divisie. Ook Heracles zou nog in die play-off kunnen belanden.

Op het Kasteel was het een directe concurrent in de degradatiestrijd die het vonnis over PEC velde. Sparta-aanvoerder Adil Auassar tikte al in derde minuut uit een hoge vrije trap binnen. Dik twintig minuten later schoot Vito van Crooij ook de 2-0-eindstand achter keeper Kostas Lamprou.

Onderaan de ranglijst was het de laatste weken stuivertje wisselen tussen drie ploegen die hun trainers ontsloegen of zagen weggaan. Zowel bij PEC Zwolle, Willem II als Sparta lukte het de nieuwe coaches om de negatieve spiraal te doorbreken.

Nog niet helemaal veilig

Dick Schreuder nam in november al de leiding over van Art Langeler en had de zwaarste taak. Voor de winterstop stond PEC nog maar op zes punten, maar na de winterstop kwamen er maar liefst 21 bij en kwam het geloof terug.

Bij Willem II werd Fred Grim op straat gezet nadat de ploeg na 26 wedstrijden op 22 punten stond. Sinds Kevin Hofland half maart de leiding overnam, kwamen daar in zeven potjes acht punten bij, en dat in een reeks met PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse als tegenstanders. Bij Sparta zou Maurice Steijn volgend seizoen pas beginnen, maar hij moest na het vertrek van Henk Fräser proberen de Rotterdammers in vier wedstrijden te redden. De indrukwekkende eindsprint leverde al zeven punten op.

Sparta staat nu met 32 punten weer boven de streep, maar is nog helemaal niet veilig. In de laatste wedstrijd treft het Heracles (34 punten) dat gisteren verloor van RKC. Daardoor kan het bij verlies nog op de play-offplaats uit komen. Dan moet Fortuna (32 punten) wel winnen van NEC, dat nog in de race voor de play offs voor Europees voetbal. Willem II staat er met 30 punten het slechtst voor en speelt nog tegen Utrecht, dat al zeker is van de Europese play-offs.