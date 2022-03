PEC even virtueel niet meer laatste, maar Feyenoord gaat er uiteindelijk vandoor met de punten

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder Beeld ANP

Door het dolle belt Berend Schreuder, vader van PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder, in de rust van PEC-Feyenoord naar enkele familieleden. ‘1-0, Dick staat 1-0 voor tegen Feyenoord!’

Feyenoord wint nog met 1-2 van PEC, maar Feyenoord-coach Arne Slot deelt na afloop een ‘ongelooflijk compliment’ uit aan Schreuder. ‘PEC presenteert zich na de winterstop uitstekend, was qua punten de nummer 4 van 2022. Ze hebben een totaal andere, aanvallende spelopvatting dan andere ploegen onderin. Iedereen heeft het moeilijk tegen ze.’

De voetbalgekke Berend Schreuder weet niet wat hij meemaakt. Net als hijzelf werden zijn zonen hoofdtrainer. Momenteel presteren ze alle drie goed tot uitstekend. Alfred (49), de middelste, won de laatste vijf duels met de Belgische kampioen Club Brugge. Bart (38), de jongste, draait bovenin mee in de eerste klasse met SDV Barneveld, de club waar Berend en Dick eveneens hoofdtrainer waren. De club ook waar zijn zonen als het ware opgroeiden. De oudste twee werden prof, Alfred reikte nog tot Feyenoord, maar ze timmeren vooral aan de weg als coach.

Alfred Schreuder was assistent bij Ajax en FC Barcelona, en was eerder hoofdcoach bij Twente en Hoffenheim. Oudste zoon Dick (50) was assistent van Alfred bij Hoffenheim en van zijn vriend Edgar Davids bij Barnet. Als hoofdtrainer leek de top van het amateurvoetbal zijn habitat. Na zijn scheiding gaf hij de voorkeur aan de opvoeding van zijn jonge dochters boven zijn trainerscarrière.

Fitter en succesvoller

Net begonnen als assistent bij Vitesse kreeg hij half november plots bij PEC de kans als hoofdtrainer in de eredivisie. PEC voetbalde echter zo troosteloos en had zo weinig punten (4) dat het eigenlijk al was opgegeven. Schreuder was al de vijfde trainer in het Zwolse broeinest in een jaar, een record.

Hij oogt ook niet als een trainer die een schokeffect kan teweegbrengen, eerder als een tegenpool van de kleurrijke, in Zwolle extreem populaire Fritz Korbach. ‘Saai’ is een term die ook broer Alfred nog steeds krijgt opgespeld.

Als kind waren ze erg verlegen, vertelt Alfred. ‘Ik kreeg al snel een leidinggevende rol in het elftal, Dick was een buitenspeler. De trainer in hem is pas later opgestaan.’

PEC is weerbaar geworden onder Schreuder, fitter, succesvoller. Zestien punten werden behaald sinds hij aantrad, het ‘Dick Schreuder-effect, vindt aanvoerder Bram van Polen. Even werd zondagmiddag zelfs virtueel de degradatiezone verlaten. Dat was toen Van Polen kort voor rust de 1-0 aantekende via een mokerhard schot via de onderkant van de lat. Het leidde tot een feestje in Barneveld, nog steeds de thuisbasis van de familie. Alfred door de telefoon: ‘Dit verdient Dick zo ongelooflijk. Hij werkt zo hard. En wat ik mooi vind: we spelen allebei 3-5-2. We geloven in heel intensief trainen en investeren in spelers, en zijn verder heel duidelijk.’

De band is hecht. Toen de dochter van Alfred ernstig ziek was en uiteindelijk overleed, was Dick dagelijks bij zijn broer. Alfred: ‘We hebben elkaar twee, drie keer per dag aan de lijn. In zekere zin werken we nog steeds samen.’

Handen vol aan PEC

Feyenoord heeft zijn handen vol aan PEC. De Rotterdamse topclub toverde een paar dagen eerder nog in Belgrado. Met tal van prachtdoelpunten werd tegen FK Partizan (2-5) een vorstelijk voorschot genomen op de kwartfinale van de Conference League.

Maar PEC is een andere ploeg dan die naar Rotterdam afreisde in november tijdens Schreuders debuut als eredivisiecoach. Toen stond het na 35 minuten 4-0. Vijf maanden later wordt het eerste doelpunt pas na 66 minuten geïncasseerd, doordat een inzet van Sinisterra ongelukkig wordt beroerd door PEC-verdediger Nakayama. De voorafgaande actie van Sinisterra, de grote uitblinker in Belgrado, druipt van de klasse, maar voor de rest is de Colombiaan onschadelijk gemaakt, zoals eigenlijk alle veldspelers van Feyenoord matig spelen, stelt Slot na afloop vast.

Niet dat PEC verbluffend voetbalt, dat kan ook haast niet met het voorradige materiaal. Waar andere degradatiekandidaten het halve elftal vernieuwden, haalde PEC slechts twee nieuwe basisspelers: de al snel uitgevallen spits Darfalou en verdediger Van der Werff. Die laatste is de zwakste PEC-schakel en moet rood krijgen als hij bewust hands maakt als invaller Linssen wordt gelanceerd. Hij glijdt negen minuten voor tijd uit, nadat eerder collega-verdediger De Wit al weggleed en daarmee Dessers de kans bood razendsnel te draaien voor 1-2.

PEC blijft laatste, maar de echte smet is het gegooide knalvuurwerk een kwartier voor tijd, waarbij Feyenoord-doelman Marciano, vervanger van de geblesseerde Bijlow, een lichte verwonding aan zijn been opliep. Hij kan na de korte staking toch verder.

Schreuder gooit na de achterstand nog zes man naar voren, maar het mag niet baten. Concurrenten onderin Fortuna en Sparta wonnen wel, maar Schreuder blijft geloven in handhaving. ‘Volgende week kan het zo weer anders zijn.’ Dan komt streekrivaal Go Ahead Eagles langs, maar in Zwolle en omstreken nemen ze de woorden van Schreuder tegenwoordig bloedserieus.