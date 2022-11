Paul van Ass inspireert hockeysters met teksten van Amerikaanse basketbalcoach

Bondscoach Paul van Ass geeft aanwijzingen aan de hockeysters tijdens een oefenduel tegen Ierland. Nederland won met 5-0. Beeld Koen Suyk

De Nederlandse hockeysters keken zondag aan het einde van de wedstrijdbespreking voor het duel met Ierland vreemd op toen bondscoach Paul van Ass opeens een dik boek tevoorschijn toverde. Het betrof het levenswerk Eleven Rings van de legendarische Amerikaanse basketbalcoach Phil Jackson over het geheim achter zijn successen en leiderschap.

Van Ass ging op een stoel zitten en las een bladzijde voor aan de spelersgroep. In de passages die voorbijkwamen ging het over passie, inspiratie en de werkwijze van Jackson, die elf nationale basketbaltitels op zijn naam heeft staan.

‘Phil Jackson is mijn goeroe’, vertelde Van Ass na afloop van zijn eerste interland als bondscoach van het Nederlands team die een 5-0-overwinning op Ierland opleverde. Het adagium van Jackson ‘sport is meer dan een spel’ raakt Van Ass in zijn hart. ‘Al die processen die achter de topsport zitten; daar draait het voor mij in essentie om. Ik heb vanmiddag in mijn wedstrijdbespreking letterlijk tegen de meiden gezegd: ‘Menselijk handelen komt voort uit angst of uit passie’.

‘Die angst moet eruit bij mijn speelsters, ze moeten met passie en liefde op het veld staan. Alleen als die passie puur uit jezelf komt, kun je het maximale bereiken. Als je op basis van angst handelt, bijvoorbeeld dat je iets moet doen van je coach, dan kun je nooit honderd procent geven. Dan krijg je nooit die maximale bevrijding die nodig is voor topprestaties.’

Angstcultuur

Van Ass stipte hiermee een gevoelig punt aan. De afgelopen jaren gingen diverse hockeysters van het Nederlands team gebukt onder een angstcultuur en een verziekt teamklimaat. Het kostte zijn voorganger Alyson Annan – die op het veld vele successen boekte – begin dit jaar de kop. Annan werd tijdelijk opgevolgd door de Duitser Jamilon Mülders waarna de ervaren Paul van Ass per 1 september als nieuwe bondscoach werd aangesteld.

Afgelopen voorjaar wees een onderzoeksrapport uit dat de helft van de speelsters van de nationale ploeg het prestatieklimaat als negatief had bestempeld. Bovendien klaagden diverse internationals dat ze niet zichzelf durfden te zijn. Van Ass zegt het onderzoeksrapport naar de misstanden bij de hockeyploeg niet gelezen te hebben.

‘Het betrof een geanonimiseerd rapport en daar heb ik niks aan. Ik heb tegen alle meiden gezegd: als jij het belangrijk vindt dat ik iets moet weten over jouw ervaringen dan staat mijn deur altijd voor je open. Vijf of zes vrouwen hebben daar gebruik van gemaakt. Ik vond het heel mooi dat ze het lef hadden om zich kwetsbaar op te stellen. Voor hen luchtte het op en ik hoefde niet veel meer te doen dan een luisterend oor te bieden. Stap voor stap komen we in dit proces steeds verder. ’

Yibbi Jansen heeft Nederland op een 1-0-voorsprong gezet tegen de Ierse vrouwen. Beeld Koen Suyk

Van Ass, die nieuw is in het vrouwenhockey, merkt dat hij een steeds betere connectie krijgt met zijn speelsters. ‘Dat is prettig werken, maar het is niet zo dat ze blind achter mij aan hossen hoor. En dat wil ik ook helemaal niet.’

Individu

Sinds zijn entree bij de regerend olympisch en wereldkampioen probeert Van Ass zijn speelsters ervan te doordringen dat bij hem het individu op één staat. ‘Het enige wat een speelster moet doen is de beste versie van zichzelf zijn op het moment dat het moet. Mijn filosofie is: ik ben als bondscoach dienend, wij zijn als staf dienend.’

‘Het is de verantwoordelijkheid van mijn speelsters om het beste uit zichzelf te halen en daarbij daag ik ze uit. Wat heb je nodig om individueel nog beter te worden naast de generieke trainingen? Voor de één kan dat extra krachttraining zijn, voor de ander bijvoorbeeld schieten op doel of mentale begeleiding. Ik wil niks van bovenaf opleggen.

‘Speelsters moeten naar mij toekomen als ze ergens specifiek op individuele basis aan willen werken. Die laatste twintig procent moet uit henzelf komen. En ja, dan vind ik het heel gaaf om te zien dat er al speelsters zijn die daadwerkelijk naar mij toekomen.’

Sexy hockey

Van Ass is onder de indruk van het niveau dat zijn speelsters bij tijd en wijle op het veld etaleren. De coach die aanvallend en sexy hockey predikt, zag zondag bij vlagen prachtige combinaties op het hoofdveld van SCHC in Bilthoven. Voor 2.500 toeschouwers scoorden Yibbi Jansen (3) en Joosje Burg (2).

Van Ass constateerde dat er een groot verschil zit tussen het niveau in trainingen en in wedstrijdverband. ‘Op de training denk ik af en toe: wat doe ik hier nog? Die meiden zijn zó goed. Maar in de wedstrijd van vandaag hebben ze dat niveau niet aangetikt. Hoe dat komt? Dat heeft met presteren onder druk te maken, met verwachtingen van jezelf en ook in de verbinding met elkaar moeten we nog stappen maken.’

Speelsters en staf hopen de komende weken ook buiten het veld de verbinding met elkaar te intensiveren. Deze week vertrekt de ploeg voor een 20-daagse trip naar Argentinië. Nederland speelt vier Pro League-wedstrijden (twee tegen Argentinië en twee tegen Engeland) en er is een oefentweeluik met de Verenigde Staten.