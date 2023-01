Patrick Roest van dodelijk saai naar heerlijk opwindend

Zalige sport, dat is Patrick Roest op het laatste stukje van de 10 km in het omgekeerde Vikingschip in Hamar. Alles doet pijn. Armen bewegen als klepels langs het lijf. Alleen de Europese titel telt. Hij neemt ruim genoeg afstand van de Noorse verrassing Sander Eitrem, die hem heeft verrast op de 5 km en op de 1.500 meter.

Het mooiste van sport, althans, het behoort tot de mooiste aspecten, is het onverwachte. Dat één bal, één wedstrijd, één actie, driehonderd uur speculeren aan praattafels tot hulpeloos geklets kan degraderen, en talloze pagina’s in kranten tot futiliteit. En toch horen al die praatsessies en al die pagina’s erbij, juist omdat ze over sport gaan, over schoonheid, spanning en verwachting.

Sport leeft op vanuit het ogenschijnlijke niets. Zaterdag is dus die 5 km in Hamar, in de landerigheid van de EK allround, zo’n toernooi dat zijn eigen strijd levert met de vergankelijkheid. Een evenement met een glorieus verleden dat soms tegen beter weten in stand probeert te houden in een modern heden, met meer snelheid en variëteit.

De analisten weten het al, na de race van Roest over 5 km. Hij is bijna kampioen, want hij reed best goed en hij heeft de 500 meter gewonnen. Het dreigt uit te draaien op een vreselijk saai EK. Gelukkig dat het samenvalt met het toernooi van de sprinters, dat Jutta Leerdam en Merijn Scheperkamp lekker snel door de bochten rammen.

Je zit thuis op de bank en denkt: wat stelt het nog voor, dat allrounden, met veertien deelnemers, in de wetenschap dat op het eind een Nederlander zal winnen? Een Noors mannetje op de tribune met een ijsmuts vult schema’s in met tussentijden, alsof hij als enige is meeverhuisd uit het verleden. Met kennersblik stelt hij dat Roest zal winnen met een tijd van rond de zes minuten en tien seconden.

Roest is een paar tellen langzamer, en misschien hadden de analisten van de NOS daardoor gewaarschuwd moeten zijn, met hun opmerkingen over een beslist toernooi. Want dan is Sander Eitrem sneller, dan zet hij het hele toernooi op zijn kop, zeker na de 1.500 meter van de volgende dag. Roest kijkt sip zoals vrijwel alleen hij sip kan kijken.

De ontknoping is spannend. Het is net als met het voetbal bij de hervatting van de eredivisie: wie wordt kampioen? Het is niet te doen om dat te voorspellen. Daarover kunnen we driehonderd uur aan een tafel discussiëren en dan kan het volgende week weer onzin zijn. En toch gaan we dat doen, omdat het bij sport hoort.

Feyenoord staat bovenaan, maar het voetbal van het eerste uur tegen FC Utrecht lijkt nergens op. Ajax mist tal van kansen in Nijmegen. PSV tracht zichzelf zonder Cody Gakpo opnieuw uit te vinden. Kijk naar de onderhuidse frustratie bij trainer Ruud van Nistelrooij na de 0-0 tegen Sparta, omdat hij beseft dat de kansen kleiner zijn zonder Gakpo.

Maar niemand hoeft te wanhopen. Zie Roest, hoe dat sippe gezicht verdwijnt voor de lach van de dodelijk vermoeide winnaar.