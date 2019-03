Patrick Roest prolongeert wereldtitel allround, Kramer derde

Roest won twee afstanden: zaterdag de 5 (tijd: 6.08,27) en zondag de 10 kilometer (tijd: 12.51,17). Op de overige twee afstanden werd hij knap tweede. ‘Alleen op de 500 meter zaten een paar missers’, bleef hij kritisch. ‘Maar die heb ik op de andere afstanden goed gemaakt. Het was zo een perfect allroundtoernooi.’ Roest verbeterde en passant het wereldrecord punten. Pedersen werd tweede.

Ging Roest op het EK allround in Collalbo, begin januari, nog ten onder aan zenuwen en onervarenheid, in Canada hield hij het hoofd koel. Veelzeggend: waar bijna alle schaatsers zondag tussen de 1.500 meter en 10 kilometer nog rustig interviews gaven, daar ging Roest direct uitrusten. De tijd tussen de afstanden was immers beperkt, hij wilde zich focussen. Dan maar even geen quote voor de tv.

Een dag eerder, nadat hij de 5 kilometer op zijn naam had geschreven en als klassementsleider het hotel kon opzoeken, had hij zich ook al niet laten verleiden tot blufpoker. ‘Ik sta er goed voor’, concludeerde hij, ‘maar er kan nog van alles gebeuren.’

Roest had het voordeel dat hij in de laatste rit kon uitkomen op de afsluitende 10 kilometer, zodat hij op het schema van Pedersen kon rijden, die een rit eerder een persoonlijk record had gereden (12.56,91).

Geen onmogelijke opgave, meende hij. En dan had Roest ook nog eens de hulp van tegenstander Sven Kramer, die al nagenoeg was uitgeschakeld voor de eindzege. Kramer nam zijn ploeggenoot op sleeptouw en eindigde zelf in de eindrangschikking op de derde plaats.

De negenvoudig wereldkampioen werd daarmee de schaatser met de meeste medailles ooit op een WK: 12 in totaal. Uiteraard had hij liever willen meestrijden om de eerste plek. ‘Maar ik heb het zelf verknald op de 500 meter. Vanaf dat moment liep ik achter de feiten aan.’