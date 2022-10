Patrick Roest laat Jorrit Bergsma twee tienden achter zich in direct duel op 5.000 meter

Patrick Roest (rechts) en Jorrit Bergsma vrijdag tijdens de 5.000 meter op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Uiteindelijk was het toch Patrick Roest die net iets eerder over de streep kwam. Jorrit Bergsma kroop in de laatste ronden van de 5 kilometer steeds dichter naar hem toe, maar hij kwam net twee tienden tekort. Na een jaar waarin ze allebei hun schaatsleven overhoop gooiden, gaven ze elkaar bijna niets toe.

Veel stond er nog niet op het spel vrijdagavond in Thialf, op het kwalificatietoernooi voor de World Cups zijn startbewijzen te verdienen voor de wereldbekerwedstrijden. Voor de twee toppers op deze afstand mocht dat geen probleem zijn, maar het onderlinge duel was een uitstekende graadmeter om te zien hoe ze uit de zomer zijn gekomen.

Juist voor Bergsma en Roest is dat belangrijk, want beiden stapten over naar een andere ploeg. Veel veranderde, al zullen sommige dingen altijd hetzelfde blijven. Zoals meestal in persoonlijke duels was het nu ook Roest die snel van start ging en Bergsma die op stoom moest komen. De inhaalrace kwam net iets te laat, Roest won de race in een tijd van 6.11,71.

Bergsma feliciteert Roest met de winst. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Boost

Zo krijgt hij aan het begin van het seizoen de boost die vorig jaar voor Bergsma was weggelegd. Toen reden ze eind oktober tegen elkaar op de NK afstanden, op dat moment de eerste belangrijke wedstrijd van het jaar. Bergsma was in topvorm en won verrassend de 5 kilometer, de afstand waarop Roest favoriet was. Dat deed hij bovendien met de beste tijd die hij ooit reed in Thialf: 6.07,30.

Het bleek achteraf ook zijn beste tijd van het seizoen, terwijl het in een olympisch seizoen nou net niet de bedoeling is dat je meteen al je kruit verschiet. In Beijing eindigde hij als vijfde, en ook op de 10 kilometer greep hij naast de medailles. Roest pakte daar wel twee keer zilver, maar hij won vooral ook niet het goud op de 5.000 meter waarop hij zo had gehoopt en waarop hij zijn hele seizoen had afgestemd.

Dat lag vooral aan Nils van der Poel, die hem het hele jaar voorbleef en daarna doodleuk stopte omdat de uitdaging er wel vanaf was. De Zweed komt Roest dit seizoen dus niet meer tegen, maar hij besloot toch dat hij behoefte had aan nieuwe prikkels. Volgens Kjeld Nuis hakte Roest de knoop door na een avond met hem in de kroeg, daarna besloot hij aan te sluiten bij Reggeborgh, dat dit seizoen voor het eerst een allroundtak heeft.

De verandering heeft hem goed gedaan, zei hij voor het toernooi in de media. Zoals eigenlijk alle schaatsers die vertrekken bij Jumbo-Visma vertelde hij dat het er bij zijn nieuwe ploeg veel persoonlijker aan toegaat. Hij kan tussen de trainingen door veel meer zijn ei kwijt, vertellen hoe het gaat en voelt.

Roests oude ploeg was en is veel groter en coach Jac Orie staat bekend om zijn wetenschappelijke aanpak. Er wordt veel gemeten en op basis van data bijgestuurd. Wattagemeters, hartslagmeters, fietstesten en lactaatmetingen, het is de wereld waar Jorrit Bergsma juist op 36-jarige leeftijd in is gestapt. En waar hij naar eigen zeggen ook best een beetje aan moest wennen.

Niet in harmonie

De Fries vertrok na maar liefst dertien jaar bij de ploeg van provinciegenoot ­Jillert Anema. Dat ging bepaald niet in goede harmonie. Volgens de schaatser liet de ploegleiding maar niets horen, en verkeerde hij lang in onzekerheid of hij zijn contract nu wel of niet kon verlengen. Onzin, vond de coach met wie hij in 2014 olympisch goud haalde. Bergsma zat juist zelf te veel in zijn ­hotelkamer met de deur op slot.

De stayer heeft veel meer gefietst deze zomer en veel minder geskeelerd. Er is volgens hem bij Jumbo meer aandacht voor details, er wordt voortdurend geschaafd aan de techniek. Ook Bergsma zegt blij te zijn met zijn overstap. De verandering werkt verfrissend, al brengt het ook onzekerheid met zich mee. ­Minder dan vroeger wist hij hoe hij ervoor staat. Hij hield zich vast aan de aanpak van Orie: de testen lieten zien dat hij op de goede weg was.

Dat kan hij na deze eerste test op het ijs ook ­blijven volhouden. De winst pakte hij dit jaar dan niet, maar zijn 6.11,91 en de geringe afstand tot Roest laten zien dat hij nog kan meedoen om de prijzen. De afstand tot nummer drie Beau Snellink (6.19,38) is bovendien groot, dus ook dit jaar, ondanks alle veranderingen, lijkt het erop dat het nationale topduo op de 5.000 meter gewoon hetzelfde blijft.