Patrick Roest begint onzeker aan WK allround na tegenslagen in Salt Lake

Niet geplaagd door enige twijfel snelt Patrick Roest tijdens de EK afstanden in januari naar de overwinning. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Patrick Roest is al niet een man van stevige uitspraken, maar aan de vooravond van de WK allround in Hamar wikt en weegt hij zijn woorden nog meer dan normaal. Zijn zinnen zijn doorspekt met mitsen, maren en verzachtende verkleinwoordjes, gevoed door de twijfel die is gezaaid bij de WK afstanden, twee weken geleden.

Hij had er zich zoveel meer van voorgesteld. Roest domineerde internationaal de lange afstanden. Hij won alle wereldbekerwedstrijden waar hij startte, drie 5 kilometers en één 10 kilometer. En toen kwamen de WK in Salt Lake City, de snelste baan ter wereld en werd hij aan alle kanten voorbijgeschaatst. Hij reed de vierde tijd op de 5 kilometer, waarna hij tot overmaat van ramp nog werd gediskwalificeerd omdat hij zijn armband vergeten was. Op de 10 kilometer eindigde hij als achtste.

Na die races lag hij ’s nachts wakker. Waarom ging het ineens niet meer? ‘Mijn benen wilden niet. Verzuring. Ik bewoog niet zoals normaal, zoals ik hele seizoen had gedaan.’ De slechte prestaties kwamen onverwacht. De trainingen in de aanloop naar de WK hadden juist goed gevoeld en dat was voor Roest altijd een prima graadmeter voor zijn prestaties in de wedstrijden.

Die zekerheid is weggeslagen. De trainingen bij terugkeer in Nederland voelden als vanouds, maar na het debacle in Salt Lake City durft Roest op dat gevoel niet meer te varen. ‘Het gevoel daar was ook goed, maar het was geen zekerheid voor snelle tijden.’ Hij blikt bijna verontschuldigend onder zijn kuif door als hij het zegt. ‘Het was misschien wel het moeilijkste wat ik heb meegemaakt.’

Hij hoopt op een sterk WK allround, maar is beducht voor een nieuwe teleurstelling. ‘Ik wil heel mooie dingen laten zien, maar ik ben ook beetje bang dat het gevoel van Salt Lake terugkomt.’ Zo laveert hij telkens tussen hoop en vrees. Net zoals hij zegt dat hij de teleurstelling van de WK afstanden van zich heeft afgeschud, terwijl tegelijkertijd doorklinkt dat hij er nog steeds mee in zijn maag zit.

Hoogte

De belangrijkste reden dat het in Salt Lake City niet lukte, vermoedt Roest, was de hoogte. De Utah Olympic Oval ligt op 1.425 meter boven zeeniveau. De luchtweerstand is er lager en daardoor kunnen de schaatsers snelle tijden rijden. Tegelijkertijd vereist de ijle lucht voor hen die van zeeniveau komen een flink aanpassingsvermogen. Het lichaam neemt minder zuurstof op en moet daar aan wennen.

Zelfinzicht van de sporter is een factor, legt Roests coach Jac Orie uit. ‘Als je wat ervarener bent, kun je beter inschatten wanneer je moet stoppen en wanneer je kunt gaan.’

Daar was het misgegaan bij de 24-jarige Roest. Hij had de verlokkingen van de snelle ijsbaan niet kunnen weerstaan. Orie: ‘Salt Lake en Calgary zijn bloedlinke banen, vooral voor jonge gasten die niet hebben meegemaakt hoe snel je dat in de staart kan bijten. Ze onderschatten heel snel wat vermoeidheid daar met je kan doen.’

‘Temperen, temperen, temperen’

Geheel tegen het gevoel in moeten laaglandschaatsers zich inhouden tijdens trainingen op hoogte. ‘Je moet jezelf temperen, temperen, temperen’, zegt Orie. En de begeleiding probeerde dat ook duidelijk te maken aan Roest. Toch ging hij waarschijnlijk een paar keer te veel over zijn grens. ‘Het verwachtingspatroon gaat omhoog, omdat het in de trainingen zo makkelijk gaat. Dan krijg je een beetje een explosief soepje. Dat kan misgaan.’

Eigenlijk gebeurde dat al tijdens de 5 kilometer die hij een week voor de WK in Calgary reed. Hij won hem op zijn tandvlees en zou er niet meer van herstellen.

Als een laaglander op hoogte eenmaal vermoeid is, is het bijna niet meer recht te breien. ‘Het voelt daar elke dag alsof je meer kan dan normaal. Totdat je moe bent. Dan is het boem. Ineens is het er niet meer, ben je eroverheen’, zegt Orie. ‘Tik. En dan heb je een probleem.’

Het Vikingschip in Hamar ligt op een behapbaardere hoogte voor de schaatsers uit de polder: 125 meter boven zeeniveau. Dat is een van de redenen dat Orie verwacht dat Roest daar zijn oude vorm weer tentoon zal spreiden. ‘Beneden is alles anders.’

En een allroundtoernooi is niet goed te vergelijken met een afstandskampioenschap. Als maar één race de uitkomst bepaalt is een misser direct fataal. Bij vier afstanden ligt het anders. Orie: ‘Je kan in een allroundkampioenschap compenseren.’

Sowieso ligt de vierkamp Roest goed. ‘Het WK allround gaat bij mij over het algemeen beter dan de WK afstanden.’ De statistieken onderschrijven dat. Roest werd in 2018 en 2019 wereldkampioen allround, maar won nog nooit een afstandswereldtitel.

Een derde allroundtitel kan de bittere nasmaak van de WK afstanden wat wegspoelen, denkt hij. ‘Al kan dat nooit helemaal, maar het geeft nog wel iets van glans aan seizoen.’

Gissen

Roest is niet de enige die met twijfels en onzekerheden naar Noorwegen is gekomen. Bij bijna alle favorieten voor het podium is het gissen wat ze werkelijk kunnen. Zo heeft Sverre Lunde Pedersen tot nu toe een mager seizoen achter de rug, na een val met de racefiets in september, maar kan hij wellicht kan hij als thuisfavoriet wat ­extra’s.

Sven Kramer kampte met gezondheidsproblemen in de familie. Problemen die hem erg hebben aangegrepen en die zijn voorbereiding op het WK ernstig hebben verstoord. Volgens Orie moet de Fries ondanks dat niet worden doorgestreept op het lijstje met kanshebbers. ‘Al heeft hij het privé heel lastig, Sven is veerkrachtig.’

Ook Roest rekent erop dat Kramer het hem lastig gaat maken. En hij vlakt naast Pedersen ook Ted-Jan Bloemen, de wereldkampioen op de 5 kilometer niet uit, al is het altijd afwachten wat de Nederlands-Canadese stayer op de 500 en 1.500 meter in zijn mars heeft. Roest: ‘Dat soort vraagtekens kun je bij mij ook zetten. Dat maakt het weekend extra mooi en extra spannend, denk ik.’