Patrick Pearson, de coach die Marrit Steenbergen weer aan het zwemmen kreeg

Zwemcoach Patrick Pearson, de man achter het succes van Marrit Steenbergen. Beeld anp

Jacco Verhaeren herkende dertien jaar geleden veel van zichzelf in de talentvolle zwemcoach Patrick Pearson die hem een paar keer per week assisteerde in Eindhoven. Pearson (destijds 27) was coach van de jeugdopleiding en stond frequent naast Verhaeren aan de badrand om te zien hoe de succescoach samenwerkte met topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis. Als een spons nam hij alle informatie tot zich.

‘Ik zag een jonge vent die ontzettend nieuwsgierig was’, blikt Verhaeren terug. ‘Kenmerkend voor goede coaches is dat ze openstaan voor nieuwe inzichten. Niet denken dat je alles al weet, maar dingen zelf ervaren en verschillende trainingsmethoden zien. Hierna kun je pas een eigen visie ontwikkelen en dat heeft Patrick heel goed gedaan’, zegt Verhaeren die sinds anderhalf jaar werkzaam is als directeur van de Franse zwemploeg.

In deze functie trof Verhaeren zijn oude collega vorige maand op de WK kortebaan in Melbourne. De coach die begin deze eeuw gouden olympische successen vierde met Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn vond het ‘geweldig’ om te zien hoe goed Pearson op de WK presteerde met Marrit Steenbergen. Behalve de wereldtitel op de 100 meter wisselslag liet de 22-jarige zwemster ook zien dat ze op de 100 en 200 meter vrije slag tot de absolute top behoort (tweemaal brons). Afgelopen zomer verbaasde Steenbergen al vriend en vijand met viermaal EK-goud – en in totaal zeven medailles – op de EK langebaan in Rome.

Vijf jaar afwezig

Bijna vijf jaar lang hoorde de zwemwereld niets van Steenbergen. Tussen haar 16de en 21ste jaar worstelde het zwemtalent met schouderproblemen en mentale strubbelingen. Onder leiding van haar toenmalige coach Marcel Wouda werkte ze heel voorzichtig aan een terugkeer op het hoogste podium. Steenbergen plaatste zich als estafettezwemster voor de Olympische Spelen van Tokio, maar die draaiden voor haar uit op een deceptie; ze werd gepasseerd voor de finale van de 4x100 vrij.

Na de Spelen deed Wouda bij de KNZB een stap terug. Met de aanstelling van Pearson (nu 40) als hoofdcoach in Eindhoven veranderde er veel voor Steenbergen. Zo schroefde hij de trainingsarbeid geleidelijk aan fors op. Waar de zwemster bij Wouda 35 à 40 kilometer per week zwom, maakte ze afgelopen najaar weken van ruim 60 kilometer.

Marrit Steenbergen snelt door het water bij de finale van de 200 meter vrije slag in Melbourne op de WK kortebaan. Beeld AFP

Bovendien heeft Pearson veel energie gestoken in de sociale ontwikkeling van de verlegen zwemster. Hij hamerde op een goede communicatie en haalde zijn pupil uit haar comfortzone. Zo vond Pearson dat Steenbergen concreet doelen moest uitspreken. Ook stimuleerde hij haar om beter te uiten hoe ze zich voelt (‘durf je emoties te tonen’) en stelde in overleg met het medisch team voor om met een psycholoog te praten.

Het hele pakket aan maatregelen heeft een louterende werking op Steenbergen. Van een onzeker supertalent is ze uitgegroeid tot een stabiele jonge dame die veel zelfverzekerder in de wereld staat.

Kritische omgeving

Mensen die dagelijks met Pearson werken, roemen zijn empathisch vermogen. ‘Hij heeft veel oog voor de persoon achter de sporter’, zegt manager Roald van der Vliet van sportlaboratorium InnoSportLab. Van der Vliet wijst verder op de kritische omgeving die Pearson om zich heen heeft gecreëerd. ‘Hij staat open voor feedback. Wat hij ermee doet is aan hem, maar hij is altijd bereid om te luisteren.’ Zijn luisterend oor noemen veel van zijn zwemmers als een zeer prettige eigenschap.

Bovendien heeft Steenbergen dankzij Pearson geleerd dat ze fysiek en mentaal tot veel meer in staat is dan ze voorheen kon vermoeden. In Melbourne verscheen ze op de WK kortebaan maar liefst achttien keer op het startblok. ‘Hoewel ik aan het einde van de week echt kapot was, bleef ik toch positief en kon ik nog steeds hard zwemmen. In Rome lukte me dat op de EK ook, dus ik wist dat ik het aankon. Daar putte ik veel vertrouwen uit’, zegt de geboren Friezin.

Astmatisch

Een carrière als professioneel zwemcoach had Pearson (die een Engelse vader heeft) in zijn jonge jaren niet voor ogen. Op advies van zijn huisarts begon hij met wedstrijdzwemmen omdat hij astmatisch was. Toen zijn moeder bij zwemvereniging Westland een trainerscursus opzette en hiervoor ook de 17-jarige Patrick strikte, was hij snel verkocht. Een jaar later stopte hij zelf met zwemmen.

Marrit Steenbergen zegevierend op de 100 meter wisselslag op de WK kortebaan. Beeld ANP / EPA

Dankzij de mooie successen die Pearson als twintiger boekte met zijn pupil Maaike Waaijer kwam hij in de picture bij de zwembond. Eind 2009 zegde de afgestudeerd bedrijfskundige zijn goede baan als consultant op voor een tijdelijke aanstelling als coach van de jeugdopleiding in Eindhoven.

Als de talenten in de vroege ochtend hun training afsloten, spoedde de ambitieuze coach zich naar het topsportbad waar de toppers onder leiding van Verhaeren en Wouda aan de slag gingen. Pearson leerde van Wouda hoe hij optimale trainingsschema’s moest schrijven. Dankzij Verhaeren ontwikkelde hij zijn oog voor technische details en leerde hij de fijne kneepjes van het coachvak.

Vrijwilligersfunctie

In de jaren die volgden, vervulde Pearson uiteenlopende functies in het Eindhovense bad. Van een verkapte vrijwilligersfunctie bij zwemvereniging PSV tot coach van olympisch kampioen Ranomi Kromowidjojo. Na een roerige periode in 2013 waarin ‘Kromo’ brak met haar coach Wouda en met zijn opvolger Christiaan Sloof kwam de ervaren zwemster bij de bedachtzame Pearson in rustiger vaarwater.

Verhaeren is de loopbaan van Pearson altijd blijven volgen. De oud-bondscoach zag het dertien jaar geleden al in hem zitten. Hij had bewondering voor de wijze waarop Pearson in zichzelf investeerde (tegen een onkostenvergoeding bij PSV) en met hoeveel passie hij zijn werk deed. ‘Als zwemcoach kan het lastig zijn in Nederland. De functies zijn schaars en je hebt geen voorgeschreven carrièrepad. Je moet het echt zelf doen en op de koop toe nemen dat je soms weinig tot niets verdient’, stelt Verhaeren.

Hij noemt het fantastisch dat Pearson zich heeft doorontwikkeld tot een internationaal erkend coach. ‘Zijn kennis staat buiten kijf, maar wat hem in mijn ogen echt onderscheidt, is zijn relatie met atleten. Patrick staat dicht bij zijn atleten, maar is wel de coach. Door een optimale samenwerking weet hij zijn zwemmers mee te nemen in het proces dat hij voor ogen heeft. Dat kenmerkt een goede, moderne coach.’