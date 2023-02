Patrick Mahomes dient zich aan als opvolger van Tom Brady na winst Super Bowl met Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes van Kansas City Chiefs na afloop van de overwinning op Philadelphia Eagles in de Super Bowl. Beeld Getty Images via AFP

Als de eerste jaren uit zijn carrière een indicatie zijn voor wat nog gaat komen, dan kan de NFL zijn borst natmaken. In vijf seizoenen als basisspeler haalde Mahomes telkens minstens de halve finale en stond hij driemaal in de Super Bowl. Afgelopen donderdag werd de man uit Texas voor de tweede keer uitgeroepen tot beste speler van de NFL, een status die hij zondagnacht onderstreepte tegen Philadelphia.

Mahomes schaarde zich met de winst bij een illuster groepje quarterbacks, de spelmakers die in het American football de dienst uitmaken. Slechts twaalf anderen wonnen meer dan één Super Bowl.

Mahomes vestigt zijn naam in recordtempo: hij is de enige die in zijn eerste vijf seizoenen tweemaal de MVP-trofee voor beste speler én twee kampioenschappen won. Op zijn 27ste heeft hij het grootste deel van zijn carrière nog voor zich.

Strompelend naar de kant

Tegen Philadelphia moest hij diep gaan. Strompelend, met een van pijn vertrokken gelaat, ging hij kort voor rust naar de kant. De rechterenkel die hij drie weken eerder had verstuikt, was opnieuw geraakt. Halverwege keek Kansas City bovendien tegen een achterstand van dubbele cijfers aan: 24-14.

Zonder Mahomes zou de ploeg vrijwel kansloos zijn, maar na rust keerde de quarterback terug. ‘Er was niets dat me vandaag aan de kant zou kunnen houden’, zei hij na de comeback van zijn ploeg. ‘Ik speel beter als we achter staan’, verklaarde hij zijn opleving in de tweede helft.

Mahomes hielp zijn ploeg aan drie touchdowns, elk goed voor zes punten en een bonuspunt (via een trap tussen de palen), waarmee de achterstand een voorsprong werd. Philadelphia, met de sterke quarterback Jalen Hurts, kwam nog op gelijke hoogte (35-35), maar Kansas City won in de laatste seconden door een rake trap van kicker Harrison Butker, goed voor drie punten. Lang werd nagepraat over een beslissing van de scheidsrechters, die een verdediger van Philadelphia bij de beslissende aanval van Kansas City terugfloten vanwege vasthouden.

Beste speler van de finale

Mahomes werd uitgeroepen tot beste speler van de finale, ook voor de tweede keer. De Texaan won zijn eerste kampioenschap in 2020. Een jaar later verloor hij in de eindstrijd van het Tampa Bay Buccaneers van quarterback Tom Brady.

De 45-jarige Brady, zevenvoudig kampioen, kondigde twee weken geleden (voor de tweede keer) zijn pensioen aan. Mahomes lijkt het stokje moeiteloos van hem over te nemen.

De quarterback veroverde de NFL de afgelopen jaren met een unieke speelstijl waar de spelvreugde en creativiteit vanaf druipt. Mahomes, met zijn kenmerkende, krullende hanekam, zorgde voor talrijke hoogtepunten met no-lookpasses, tegendraads gegooide projectielen en passes in de loop of met een sprong.

Virtuoze worpen

Mahomes koppelt accuratesse aan kracht en improvisatievermogen. In zijn virtuoze worpen is het voormalige honkbaltalent te herkennen. Mahomes groeide op in de kleedkamers van het Amerikaanse profhonkbal. Zijn vader speelde elf seizoenen op het hoogste niveau.

‘Hij wil de beste speler ooit worden’, sprak zijn coach Andy Reid na het winnen van de Super Bowl. Als Kansas City hem blijft omringen met voldoende talent en zijn lichaam standhoudt, lijken nieuwe kampioenschappen een kwestie van tijd. Een lange periode van dominantie in de stijl van Brady en zijn New England Patriots, die zes titels opleverde, is niet ondenkbaar.

De drie finaleplekken van de Chiefs in de laatste vier seizoenen zijn volgens Mahomes slechts het begin. ‘Ik wil het geen dynastie noemen’, sprak hij, ‘want we zijn nog lang niet klaar.’