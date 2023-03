Patrick Lefevere: ‘Ik hoop dat doping is uitgebannen, maar de reputatieschade is misschien wel onherstelbaar’

Remco Evenepoel op weg naar de wereldtitel van 2022 in Australië. Volgend jaar moet de Belg klaar zijn voor de Tour de France, de enige grote koers die Patrick Lefevere nog nooit heeft gewonnen. Beeld Dirk Waem / BELGA

Wout van Aert is zondag de grote favoriet om de Vlaamse klassieker Gent-Wevelgem te winnen. Maar lukt plan A niet, dan heeft de Belg genoeg ploeggenoten om zich heen voor plan B, C en eventueel D: opdat een andere renner van Jumbo-Visma wint. ‘Die collectieve aanpak hebben ze misschien wel van mij afgekeken’, zegt Patrick Lefevere. ‘Ik beschouw dat als een compliment.’

De 68-jarige Lefevere is oprichter en hoogste baas van een van de meest succesvolle wielerploegen aller tijden. Nu heet het team Soudal Quick-Step, maar in de volksmond is het al twintig jaar Quick-Step, naar de trouwe kliklaminaat-sponsor. Het hoofdkwartier is in Wevelgem, de finishplaats van zondag,

Succes, weet Lefevere, leidt tot ‘copy-gedrag’ in de kleine wereld van het profwielrennen. ‘Iedereen probeert te weten waar de ander de mosterd haalt. Van Aert zat jaren geleden altijd alleen in de finale van een klassieker, nu heeft hij minstens drie jongens bij zich die hem tot ver in de finale kunnen bijstaan, maar zo nodig ook zelf kunnen winnen. Zo past Jumbo-Visma de tactiek toe die bij ons tot succes heeft geleid.’

Eddy Merckx was óp de fiets de grootste aller tijden, Lefevere ernaast. Althans, dat vindt de Vlaamse omroep VRT, die een documentairereeks maakte van vijf uur. Quick-Step staat op ruim 900 overwinningen sinds Lefevere in 2003 de ploeg oprichtte. ‘In alle grote wielerverhalen die de wereld de voorbije dertig jaar in de ban hielden, heeft Patrick Lefevere altijd ergens een hand’, stelt VRT over de serie Godfather van de koers.

‘Och ja’, zegt Lefevere, ‘godfather verkoopt goed zeker? Beetje maffia-achtig als in die films. Maar ik ben geen dictator en ik ben niet wraakzuchtig, al vergeet ik het niet snel als iemand op mijn tenen gaat staan.’ De hoofdpersoon zelf kiest de letterlijke betekenis van godfather: ‘Als een oude man in een stoel bestier ik de ploeg die mij als een peetvader beschouwt.’

Tom Boonen

Loyaliteit is wat Lefevere ervoor terugkrijgt. Van bijvoorbeeld zijn wereldkampioenen Julian Alaphilippe en Tom Boonen, die 120 zeges van de 900 voor zijn rekening nam. En van zijn medewerkers. ‘Ik ben er bepaald fier op dat zij zo loyaal aan mij zijn – sommigen al dertig jaar.’

Die periode begon nadat Lefevere als renner was gestopt na een weinig opzienbarende wielercarrière. Hij werd ploegleider bij Mapei en later bij Domo-Farm Frites. Met beide ploegen wist Lefevere, in 1996 en 2001, het volledige podium van Parijs-Roubaix te bezetten. Op de restanten van Domo-Farm Frites richtte Lefevere Quick-Step op en werd er de hoogste baas.

Geld en het gebrek eraan is een terugkerend thema in de VRT-serie. Waar dat geld vandaan komt, maakt Lefevere niet uit. ‘Ik heb daar een hele simpele redenering voor: geld stinkt niet.’

Ook niet van dubieuze oliestaten zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein die geldschieters werden van respectievelijk UAE Team Emirates van Tadej Pogacar en Bahrein-Victorious. ‘Politici en moraalridders die vinden dat ’t niet kan, moeten mij niet lastig vallen. Als een oliesjeik op mijn stoep staat, leg ik de rode loper voor hem uit. En hij komt niet meer buiten totdat ik zijn geld vastheb.’

Richard Virenque

Wie zo lang in het wielrennen zit als Lefevere, heeft met doping te maken gehad. Zijn reputatie liep schade op, blijkt uit de VRT-documentaire, doordat hij dopingzondaars zoals bergkoning Richard Virenque in huis haalde. ‘Ik kan niet uitsluiten dat er een dief in mijn familie zit’, zei de ‘Godfather van de koers’ daar ooit over.

Twee keer kreeg Lefevere te maken met beschuldigingen van structureel dopinggebruik in zijn ploegen, twee keer vocht hij dat aan bij de rechter, twee keer won hij zijn zaak.

‘Ik hoop van harte dat doping is uitgebannen uit onze sport’, zegt hij nu, ‘maar de reputatieschade is misschien wel onherstelbaar.’ Volgens Lefevere hing het voortbestaan van de wielersport aan een zijden draad toen in Straatsburg bij de start van de Tour van 2006 het Fuentes-schandaal uitbrak.

Negen renners mochten daar niet starten op beschuldiging van dopinggebruik via de Spaanse sportarts Eufemiano Fuentes. Die bleek tientallen renners, onder wie grote namen, maar ook voetballers, atleten en tennissers aan bloeddoping geholpen te hebben.

Negen maanden voor ‘Straatsburg’ sprak Lefevere enkelen van zijn collega’s aan. ‘Ik had signalen gehad dat de zaak ging ontploffen. Maar ze deden of hun neus bloedde. In Straatsburg heb ik stuk voor stuk tegen ze gezegd: klootzak, waar haal je het recht vandaan om ons mee te sleuren in de ondergang?’ De zaak Lance Armstrong moest toen nog losbarsten.

Grof gezegd heeft de wetenschap de doping verdrongen. ‘Vroeger was het makkelijk om te recupereren: een spuitje hier en een spuitje daar en ze waren weer weg, bij wijze van spreken. Nu is het een totaal andere wereld. Een renner wordt gemonitord vanaf het moment dat hij opstaat totdat hij gaat slapen. Het is allemaal zo verfijnd geworden. Alleen grote kampioenen weten daar voordeel uit te halen.’

Patrick Lefevere: ‘Als een oude man in een stoel bestier ik de ploeg die mij als een peetvader beschouwt.’ Beeld Eva Beeusaert

Wat een renner op en naast de fiets eet, welke inspanningen en wattages hij aankan, zijn slaap, de luchtweerstand van zijn fiets, helm en kleding; alles wordt gevangen in wetenschappelijke data, somt Lefevere op.

De wielrenner van nu wordt tegelijk in de watten gelegd en geleefd. ‘In mijn tijd was het meer: zoek het maar uit.’ Tegelijk staat de jonge renner van nu steviger in de schoenen. ‘Ze zijn allemaal heel welbespraakt en spreken makkelijk drie, vier talen. Allee, behalve de Spanjaarden dan, hè.’

Doorslaan in de wetenschappelijke aanpak ligt volgens de ploegbaas niettemin op de loer. ‘Neem hoogtestages: die hebben we ooit overgenomen van de atletiek. Maar nu is het bijna extreem: koers, hoogtestage, naar huis, koers, hoogtestage, naar huis.’

Dat zijn mentaal zware opofferingen, ook voor het gezinsleven. En succes is niet verzekerd. ‘Alle trainingsvormen, hoogtestages, wattagemetingen, noem maar op, zijn niets waard als je de motor en de benen niet hebt.’

Fabio Jakobsen

Het levensbedreigende ongeluk in de Ronde van Polen van zijn ontdekking, de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen, in augustus 2020, beschouwt Lefevere als het dieptepunt van zijn carrière. ‘Ik heb toen alles uit de kast gehaald om te helpen, zijn familie en hemzelf. Als iedereen nerveus wordt, word ik kalm.’

Hij deed daarna iets wat zijn collega’s volgens hemzelf nooit zouden doen en verdubbelde conform een eerdere afspraak Jakobsens salaris. ‘Al wist ik bij God niet of hij ooit zou gaan terugkeren. Als ik berekenend was geweest, dan had ik die contractverdubbeling achterwege gelaten en daarna het bestaande contract laten ontbinden. Dat mag als een renner een half jaar niet kan koersen.’

De ploegdokter vertelt in de VRT-documentaire geëmotioneerd dat Jakobsen, in kunstmatige coma gehouden in een Pools ziekenhuis, bijna was opgegeven. Twee jaar later won de sprinter in Denemarken de eerste vlakke etappe van de Tour de France. ‘Het ongeluk van Fabio was een dieptepunt, maar ik hoop niet dat die ritzege het hoogtepunt was. Ik hoop dat er voor hem nog vele mooie dingen te gebeuren staan, al dan niet met mij samen, dat maakt me niet uit.’

De laatste opmerking is pikant, want hoeveel redenen de renner ook heeft om loyaal aan zijn ploegbaas en Quick-Step-familie te zijn, feit is dat het contract van Jakobsen eind dit jaar afloopt. ‘Ik weet’, zegt Lefevere, ‘als hij niet meer bij mij is, dat we elkaar in de ogen mogen kijken en tegen elkaar kunnen zeggen: we hebben het goed gedaan.’

Remco Evenepoel

Hiermee loopt Lefevere vooruit op het opvullen van de grote leemte in zijn palmares: zijn ploeg won nog nooit de Ronde van Frankrijk. Pas vorig jaar schreef Quick-Step de eerste grote ronde op zijn naam toen Remco Evenepoel de Ronde van Spanje won en daarna in één moeite door wereldkampioen werd in Australië.

Het Belgische wonderkind uit Schepdaal (23) gaat in mei proberen de Giro te winnen en volgend jaar de Tour. Lefevere won met zijn ploeg 113 etappes in de drie grote ronden, maar om het hele drieweekse evenement te winnen is een andere ploegsamenstelling noodzakelijk. Dat leerde Lefevere van Evenepoels Vuelta-winst.

‘Ik zeg het al mijn hele leven: de ploeg is zo goed als de leider. Als die goed is en wint, dan is er vreugde en groeit iedereen boven zijn niveau.’ Die leider vormt tevens de laatste kans voor Lefevere, die in de VRT-serie zegt: ‘Als ik sterf zal er niet op mijn zerk staan ‘hij heeft de Tour niet gewonnen’.’ Slechts één man kan dat voorkomen: Remco Evenepoel.

‘Als het niet met Remco lukt, dan zal het niet meer aan mij besteed zijn’, heeft Lefevere besloten over zijn ontbrekende Tourzege. ‘Ik denk dat wij zonder spurters volgend jaar naar de Tour gaan. Ik denk niet dat er plek is voor Fabio in de Tourploeg rondom Remco. Maar naast de Tour zijn er nog 250 koersdagen per jaar over, hè.’

Er is een strohalm voor Jakobsen: ‘Stel dat het dit jaar niet lukt met Remco in de Giro, dan kan het zijn dat we volgend jaar weer met hem de Ronde van Italië doen. Het is niet slim om hem te snel te brengen.’