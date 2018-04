Passie en agressie AS Roma wordt ingedut Barcelona te veel: 3-0

Het is voor AS Roma, met Kevin Strootman de hele wedstrijd in actie, de eerste keer in de geschiedenis dat de club bij de laatste vier in het belangrijkste Europese clubtoernooi zit. In 2007 en 2008 was de kwartfinale het eindstation. Barcelona, dat de Champions League in 2015 voor het laatst won, strandde de laatste vijf seizoenen vier keer in de kwartfinale.



Na de ruime thuiszege op Roma leek de ploeg van Ernesto Valverde nu wel eenvoudig een ronde verder te komen. De coach zei maandag nog dat zijn ploeg de wedstrijd in Rome moest benaderen alsof het een op zichzelf staand duel was. Zijn spelers gaf hij de opdracht mee de eerste wedstrijd te vergeten.



Dat lukte geenszins. AS Roma, dat ook in Camp Nou al bij momenten goed partij bood aan FC Barcelona, voetbalde in de hoogste versnelling en met veel passie en agressiviteit. Al na 6 minuten opende de thuisploeg de score tegen een tam en gemakzuchtig spelend Barcelona. Edin Dzeko kon de bal na een dieptepass tussen twee verdedigers simpel aannemen en binnen schieten: 1-0. Voor de Bosnische spits betekende dat al zijn zesde doelpunt dit seizoen in de Champions League.



Het vroege doelpunt gaf de ploeg van Oranje-international Strootman hoop. Barcelona oogde aangeslagen en kon geen antwoord vinden op het spel van de Romeinen. Patrik Schick was twee keer dicht bij een verdubbeling van de voorsprong, maar zijn kopballen gingen over en naast.



Barcelona hield de schade tot de rust beperkt tot 1-0 en leek daarmee wel te overleven. De tweede helft gaf echter hetzelfde spelbeeld. Toen Gerard Piqué Dzeko na een klein uur spelen naar beneden trok en Daniele De Rossi de strafschop benutte, was de spanning in de kwartfinale definitief terug. Doelman Marc-André ter Stegen voorkwam een paar keer een derde tegendoelpunt, maar een kopbal van Konstantinos Manolas was hem in de 83ste minuut te machtig: 3-0.