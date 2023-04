Pascal Jansen (AZ): ‘Elf ego’s die zich dienstbaar opstellen aan het team: fantastisch’

Pascal Jansen geeft instructies aan Mees de Wit. ‘Ik leef mijn passie, mijn droom. Dit kost mij geen energie. Ik mag werken met mensen die zeer getalenteerd zijn.’ Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Als jongen in de opleiding van Ajax kreeg de toen 14-jarige Pascal Jansen één training van Johan Cruijff, in het halletje beneden in het voormalige stadion De Meer. Het is de 50-jarige trainer van AZ altijd bijgebleven.

Jansen: ‘Hij kwam binnenlopen, Jordi (Cruijffs zoon, red.) zat bij mij in het groepje. Johan deed lekker mee met een positiespelletje. Waar moet je de bal raken? Inspelen, doorbewegen. Hij hield het eenvoudig, waardoor het voor ons als kind direct viel te begrijpen; de boodschap, het gevoel, de emotie. De simpelheid waarmee hij het voetbal benaderde. We kunnen het hartstikke moeilijk maken. Maar als je goed luistert naar wat Johan zei, of Pep Guardiola zegt, blijft de eenvoud overeind.’

Jansen doorliep alle geledingen van het voetbal toen zijn pogingen om prof te worden mislukten door een zware blessure: in de jeugd speelde hij bij onder meer Ajax, AZ, Haarlem en Telstar. Hij was daarna jeugdtrainer, hoofd opleidingen, assistent-trainer bij clubs als Haarlem, Al Jazeera, Al Wahda (Emiraten), Vitesse, Sparta en PSV. In december 2020 volgde hij de ontslagen Arne Slot op als hoofdtrainer van AZ.

Bewaak de eenvoud

De eenvoud, daarin zit de kracht volgens Jansen. ‘Als je niet oppast, krijg je soms de neiging te denken dat we afdrijven van de essentie. De profileringsdrang is extreem en we doen net alsof we dingen telkens opnieuw uitvinden.

‘Het voetbal heeft zich natuurlijk ontwikkeld, maar een aantal zaken is cruciaal. Begrijpen wat we van elkaar verlangen. Een boodschap brengen die de ander aanzet tot nadenken, terwijl hij in zijn kracht blijft functioneren. Zorgen dat het leuk blijft. Dat komt soms in het gedrang door het toegenomen spanningsveld. Iets met plezier doen, vol overgave, elke keer weer; dan doe je aan kansvergroting.’

Een trainer wil de speler in het hart raken. ‘Nee, daarvoor zijn geen trucjes.’ Jansen doet het met innerlijke en uiterlijke rust. ‘Als je een kalme geest hebt, ben je in staat betere beslissingen te nemen. Als de emotie overheerst, vertroebelt je zicht en besluitvorming.’

Zijn moeder, die als zangeres van het duo Spooky & Sue een wereldhit had met Swing on a star en nu eigenaar is van een theater- en muziekschool in Bussum, is emotioneler. Hijzelf is eerder rationeel.

Emotionele bankrekening

Nuchter analyserend. ‘Ze zegt soms tegen me dat het emotieloos kan overkomen. Maar dit is wie ik ben. Mensen raken, kun je niet spelen. Als je niet oprecht bent, prikken ze daar zo doorheen. Ik ben oprecht en direct. Goed is goed, niet goed is niet goed. Daarvoor hoef ik mijn stem niet te verheffen. Hoe dat precies gaat, hangt van de relatie af. Ik geloof heel erg in het principe van een emotionele bankrekening.’

Een wat? ‘Een emotionele bankrekening. Als wij met elkaar een relatie opbouwen, stort ik op die rekening en jij ook. Naarmate de relatie versterkt, hebben wij steeds meer gestort. Als wij dan een keer neus aan neus staan, het oneens zijn, hebben we als het goed is voldoende krediet op die rekening staan om dat te incasseren.

‘Je investeert in de relatie, in omgang, in acceptatie, in alles wat komt kijken bij een relatie. Onderhouden, ontwikkelen. Een kwestie van geven en nemen. In die metafoor geloof ik sterk. Als wij ons aan elkaar committeren, ga ik bij voorbaat al geven. De coach investeert. Ik geef nooit op en als ik zie dat jij ook niet opgeeft, ga ik voor je knokken.’

De wereld als speelveld

Zijn doen en laten vloeit samen in zijn onwankelbare geloof in ‘geestelijke onafhankelijkheid’. ‘Ik mag over de hele aardbol als eindverantwoordelijke coach aan het werk. Er was geen belemmering meer, toen ik mijn diploma haalde. Als ze me ergens vroegen, hoefde ik geen nee te zeggen omdat ik het diploma niet had.’

Die geestelijke onafhankelijkheid is belangrijker dan financiële onafhankelijkheid. ‘Jaja, honderd procent. Ik heb een aantal keer op een kruispunt gestaan en nooit spijt gehad van mijn keuze, want het was helemaal mijn keuze.’

Een voorbeeld: het moment om ondanks een doorlopende verbintenis te vertrekken bij PSV. ‘Ik had nog geen club toen.’ Zijn instelling heeft ook met relativeren te maken. ‘Het is belangrijk dat je aanvoelt wanneer je relativeert. Koester dat je elke dag wakker wordt. Dat is de essentie. Mede daarom geniet ik intens van elke dag dat ik dit vak mag uitoefenen, bij een prachtige club.’

Pascal Jansen: We willen graag dat iedereen bij AZ een groeimindset heeft, geen statische mindset.' Beeld ANP / ANP

AZ, dat een mindere fase beleeft en donderdag in de eerste kwartfinale van de Conference League met 2-0 van Anderlecht verloor, heeft uitstekende faciliteiten. Er heerst een topsportklimaat. Zijn trainerskamer in Wijdewormer is zijn cocon van inspiratie. Een prachtige foto van favoriet Michael Jordan siert de muur, shirts van onder anderen Myron Boadu en Steven Bergwijn, met wiens vader hij bevriend is.

Basketbalcoach Phil Jackson

Op de vraag wie hij zou willen spreken, denkt hij geen tel na: Phil Jackson, voormalig trainer (basketbal) van de Chicago Bulls en de Los Angeles Lakers. ‘Ik zou hem het hemd van het lijf vragen. Hoe heb je de sleutel gevonden, de ingang, om Michael Jordan te raken waar je hem hebt geraakt?

‘Als je daarop meer zicht krijgt, leer je zoveel. Als ik iets vraag van een speler, zullen er zaken zijn waarmee hij het oneens is. Als ik hem dan toch in beweging krijg, verleent hij mij autonomie over hetgeen wij samen willen bereiken. Dat maakt coaching uniek voor mij. Het maximale kunnen eisen van elkaar, elke keer weer, onder alle omstandigheden. Die groeimindset is zo belangrijk. Gedeelde verantwoordelijkheid. Je hebt niet de wijsheid in pacht. Je leert ook van je spelers of stafleden. Zij zijn jouw spiegel.’

Neem Bruno Martins Indi of Jordy Clasie, met al hun ervaringen. ‘Waarom glimlachen ze nu nog bij bepaalde herinneringen? Dat is bijzonder. Maar het kan ook zijn dat ik met Jesper Karlsson of Milos Kerkez praat over opgroeien in Zweden of Servië.

‘Waar hun gedrag vandaan komt, hoe Kerkez erin slaagt elke keer het uiterste van zichzelf te eisen. Omdat hij in sobere omstandigheden is opgegroeid. Dan probeer ik hem iets mee te geven, maar ik pik ook weer iets van hem op. Ik heb altijd voor ogen dat iedereen ondergeschikt is aan het team, inclusief ikzelf. Dat je binnen een team ego’s hebt die het verschil maken, heel graag. Elf ego’s die zich dienstbaar opstellen aan het team; fantastisch.’

Innovatief en creatief

Zijn brede, gevarieerde opleiding gaf hem het gevoel dat hij een goede hoofdtrainer kon zijn, ook door zijn karakter en persoonlijkheid. ‘AZ denkt goed na over wie de club haalt. Of ze passen bij de club. Je krijgt volledig de mogelijkheid om je één te maken met de club, zodat je kwaliteiten en persoonlijkheid tot hun recht komen. Onderweg kom je tot de ontdekking of je er echt bij hoort of niet, in wat je met elkaar nastreeft. Je committeert je aan de visie en kijkt wat je kunt toevoegen, met jouw kwaliteiten. Je stelt vragen. Waar kan het beter? Het is een way of life.’

De beste willen zijn. Innovatief. ‘Creatief ook. Zeker omdat je in een competitie zit met grotere spelers, die meer middelen hebben dan wij. Wij proberen gestaag te groeien, door creatief te zijn en andersdenkend. Dat is boeiender dan wanneer je heel veel geld hebt en alles kunt aanschaffen wat je wilt.

‘We willen graag dat iedereen hier een groeimindset heeft, geen statische mindset. Niet de kleppen ophouden. Zo van: ik doe het altijd al zo. Nee, hier zijn de kleppen open, gaan we met mensen in gesprek, stellen we nieuwe vragen.’

Dat past goed bij zijn persoonlijkheid. ‘Ik ben heel divers gevormd.’ Zijn ouders waren artiesten. Jansen is opgevoed met sterke discipline. ‘Het allerbelangrijkste is dat je je passie en gevoel kwijt kunt in wat je doet.’

Zijn moeder adviseerde hem zijn hart te volgen. ‘Maar dan wel door kneiterhard te werken. Ik leef mijn passie, mijn droom. Dit kost mij geen energie, niks. Geen inspanning, zou ik bijna zeggen. Ik zie geen opoffering, verre van zelfs. Ik mag werken met mensen die zeer getalenteerd zijn, die elke dag de drive en ambitie hebben om het maximale te presteren. Ik mag ze daarbij helpen. Dat inspireert enorm.’

De beste zijn?

Dat hij daarbij de enige donkere trainer in de eredivisie is, ‘mag op zijn minst ter discussie staan. Alleen: zo ben ik niet grootgebracht en ik geloof daar niet in. Ik heb geen rijk verleden als betaald voetballer. Ik ben twee keer afgewezen voor de cursus betaald voetbal, de derde keer ben ik aangenomen.’

Hij was nog niet klaar voor de hoogste cursus. ‘Jij moet je horizon verbreden’, hoorde hij dan. ‘Het kwam geen moment in me op dat ik vanwege mijn kleur benadeeld zou worden. Dat heb ik nooit zo gevoeld, nooit zo ervaren. Ik heb nooit een rem gevoeld, ook omdat ik me niet liet remmen. Mijn vastberadenheid was ongekend. Ik moest en zou het halen.’

Als jongere schreef hij in een schriftje dat hij voor zijn 35ste het diploma Coach Betaald Voetbal wilde halen. En hij wil de beste coach van de wereld worden. ‘Ik wil de beste zijn in wat ik doe.’ Hij is 50 en trainer bij AZ. Haalt hij dat dan nog? ‘Ik ben nog niet de beste. Ik wil de beste zijn, elke dag.’

CV Pascal Jansen Geboren op 27 januari 1973 in Londen. Voetbalt in jeugd bij onder meer Ajax, AZ, Haarlem en Telstar. Vanaf 1993: tal van functies als (jeugd)trainer, assistent en hoofd-opleiding bij Haarlem, Al Jazeera, Al Wahda (Emiraten), Vitesse, Sparta en PSV. 2018: assistent-trainer AZ. Vanaf 5 december 2020: hoofdtrainer AZ, na ontslag Arne Slot. Hij tekende onlangs bij tot 2025. Jansen is zoon van Sue Chaloner, die in de jaren zeventig hits had met Spooky & Sue. Jansen heeft een vrouw en twee kinderen.