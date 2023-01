Pas op Patrick Roest: de magere jaren van het Noorse schaatsen zijn voorbij

De Noorse bondscoach Bjarne Rykkje: 'Ik denk dat we echt met iets goeds bezig zijn.’ Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Bjarne Rykkje weet zeker dat de Noren nog van schaatsen houden. Hij zag het de laatste jaren met eigen ogen, op momenten dat er geen sneeuw lag, maar het wel koud was. ‘Dan is het meteen heel druk op ijsbanen in en rond Oslo’, zegt de bondscoach van de Noorse langebaanschaatsers. ‘Er is zeker een markt voor het schaatsen.’

Beperkte sneeuwval helpt, want zoals in Nederland tijdens de winter de tv-uren gevuld worden met schaatsen, zo zijn in Noorwegen de loipes niet van het scherm te branden. Langlaufen zal in Noorwegen wel de nationale sport blijven, maar jonge schaatstalenten geven Noorwegen hoop voor de toekomst.

‘Ik wil niet arrogant zijn’, zegt Rykkje, die vijf jaar geleden aantrad als bondscoach. ‘Maar ik denk dat we echt met iets goeds bezig zijn.’

Op het EK allround, dit weekend in Hamar, heeft Noorwegen bij de mannen drie kandidaten voor podiumplekken. Peder Kongshaug (21) en Sander Eitrem (20) eindigden vorig jaar als vierde en vijfde op het WK, dat ook in het Vikingskipet werd gehouden. Het pas 18-jarige talent Sigurd Henriksen vervangt Hallgeir Engebraten (23), die vanwege inspanningsastma moeite heeft met veel ritten in korte tijd. Bij de vrouwen hoopt Ragne Wiklund (22), vorig jaar vierde, nu wel het podium te halen.

Nederland - Noorwegen

De concurrentie voor de Nederlanders lijkt vooral van het thuisland te moeten komen, zeker omdat de Russen ontbreken. Bij de mannen maakt ook Bart Swings uit België nog kans. De andere deelnemers zijn nog grotere outsiders, het EK zou makkelijk kunnen uitdraaien op een interland Nederland - Noorwegen.

‘Die tweestrijd vinden ze in Noorwegen ook mooi’, zegt Rykkje. ’Maar de afgelopen jaren heeft Nederland natuurlijk vooral gewonnen. Het is goed voor het schaatsen dat wij nu ook kanshebbers voor het podium hebben, want met alleen toppers uit één land gaat het schaatsten het niet lang uithouden.’

De laatste Noorse overwinning op een EK allround dateert alweer van 1991, toen Johan Olav Koss in Sarajevo Leo Visser en Bart Veldkamp voorbleef. Drie jaar later werd hij ook nog wereldkampioen allround, daarna kwamen Eskil Ervik, Havard Bøkko en Sverre Lunde Pedersen niet verder dan zilveren en bronzen medailles op allroundtoernooien. Bij de vrouwen zijn die sowieso zeldzaam.

‘Meisjes vallen in Noorwegen veel vaker af dan jongens ’, legt Rykkje uit. ‘De programma’s worden hier afgestemd op wat de besten aan kunnen. Daardoor haken überhaupt veel schaatsers af, maar als de meisjes meedoen in zo’n jongensprogramma dan weet je bijna zeker dat dat gaat gebeuren.’

Rykkje – Nederlandse moeder, Noorse vader – is als schaatser en trainer opgeleid in Nederland. Voor hij bondscoach werd was hij assistent bij de commerciële ploegen van Jac Orie. Toen hij aan de slag ging in Noorwegen merkte hij al snel dat de trainingsfilosofieën in beide landen behoorlijk uiteenlopen. Waar in Nederland de trainingslast langzaam wordt opgebouwd, ligt die bij veel Noorse junioren al erg hoog.

Het 18-jarige Noorse toptalent Sigurd Henriksen. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

‘Dan gaat het vooral om het aantal minuten’, legt Rykkje uit. ‘In Nederland ligt de focus over het algemeen veel meer op efficiëntie: met zo min mogelijk trainen het beste resultaat halen. Dat betekent niet weinig trainen, maar wel op een manier waarop het lichaam het zo lang mogelijk volhoudt.’

Dat is uiteindelijk het slimste, vindt hij nog steeds. ‘Maar ik kan wel zeggen dat ik het nu anders aanpak dan toen ik hier kwam’, legt hij uit. ‘Ik kijk ook naar waar mensen vertrouwen uit halen. Als iemand is gewend om heel veel te trainen, kan het verkeerd uitpakken als hij opeens veel minder gaat doen. Ik probeer nieuwe dingen, maar zo’n stap kan niet in een keer.’

Sanne in ’t Hof

Dat Noren van flink doortrainen houden, is ook Sanne in ’t Hof opgevallen. De Nederlandse stayer rijdt in Nederland voor het gewest Fryslân, maar sluit voor trainingskampen en bij World Cups geregeld bij de ploeg van haar oude coach Rykkje aan. Omdat ze zich puur richt op de lange afstanden, sluit het vele uren maken goed aan op haar programma.

Eentonig werd het volgens In ’t Hof niet. In Nederland wordt veel de fiets erbij gepakt, Noren lopen ook veel, of gaan langlaufen of skiën. ‘We hebben in de zomer bijvoorbeeld veel hikes gemaakt’, zegt ze. ‘Door die afwisseling blijft mijn hoofd fris en het is goed ook om andere spieren in je lichaam te trainen.’

Rykkje heeft als bondcoach veel contact met de talentploegen die trainen in Stavanger en Hamar. In de Noorse kustplaats is de Nederlandse invloed ook groot, omdat oud-schaatser Wouter Olde Heuvel daar de leiding heeft.

‘In Hamar zien ze ook dat het anders moet’, zegt Rykkje. ‘Aan de andere kant: Eitrem en Engebraten zijn daar geschoold, ze zijn gewend aan veel trainen en ze zijn op die manier heel goed geworden. Ik ben er alleen wel van overtuigd dat door het vele trainen veel mensen onnodig afhaken. Veel Noorse schaatsers zijn al helemaal opgebrand voordat ze überhaupt aan het seniorenniveau kunnen denken.’

Bij de junioren doet Noorwegen het altijd erg goed, dat is ook te zien aan de vele wereldrecords bij de categorie onder 19, die op naam staan van de Noren. Niet zelden pakt de ene Noor het record af van een andere Noor. In december reed Henriksen in Calgary nog de tijden van Bøkko (5 km) en Sven Kramer (10 km) uit de boeken.

‘Het ontbreekt alleen vaak nog aan dat laatste stapje naar de echte top’, zegt Rykkje, die een contract heeft tot de Winterspelen van 2026. Tijdens de Spelen in Beijing pakten Engebraten, Kongshaug en Pedersen al goud op de ploegenachtervolging. Die laatste stevende in 2018 in het Olympisch Stadion in Amsterdam af op de wereldtitel, maar kwam ten val op de 10 kilometer, waardoor Patrick Roest zijn eerste wereldtitel kon pakken. De Noorse routinier heeft een rustpauze ingelast en ontbreekt op het EK.

Aan status ingeleverd

Het allroundtoernooi heeft allang niet meer dezelfde status als in de tijd van Johan Olav Koss en Rintje Ritsma. Om de schaatsagenda minder vol te maken is een paar jaar geleden besloten om de EK’s en WK’s om het jaar, en niet meer elk jaar, te houden. Bij de mannen zijn slechts veertien deelnemers, een diepterecord. Het internationale schaatsen richt zich meer en meer op de individuele afstanden. Dit jaar geldt de WK afstanden eind maart in Heerenveen als het belangrijkste toernooi.

‘Maar we nemen dit toernooi zeker serieus’, zegt de coach van de Noren. ‘De bond wilde het niet voor niets organiseren.’ Dat heeft ook een financiële reden, want de kampioenschappen genereren inkomsten, die de bond goed kan gebruiken (zie inzet). De kaartverkoop voor het EK viel voor de jaarwisseling alleen nog wat tegen, dus de hoop is op een eindsprint.

‘We zijn in de afgelopen twintig, dertig jaar ver afgegleden’, zegt Rykkje realistisch. ‘Het duurt even voordat de Noren weer in de rij staan, maar ik denk dat het ook op zo’n allroundtoernooi weer volstroomt als wij weer een keertje winnen.’

Daarvoor moet er door de Noorse stayers vooral geschaafd worden aan de korte afstanden. Het persoonlijke record van Ragne Wiklund op de 500 meter ligt maar liefst 1,1 seconde hoger dan dat van Antoinette Rijpma-De Jong. Het wordt een klus om dat verschil goed te maken op de 3 en 5 kilometer.

Kunnen de mannen misschien voor een verrassing zorgen? ‘Op dit moment is Patrick Roest nog net effe beter’, voorspelt Rykkje. Maar stiekem hoopt hij op een herhaling van vorig jaar, toen de Nederlander ook in Hamar favoriet was op het WK allround, maar verloor van de Zweed Nils van der Poel . ‘Hij moet wel twee goede dagen hebben.’