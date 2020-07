Pas nadat sponsoren dreigden contracten te verbreken, past footballteam Washington Redskins de naam aan

De ‘Tomahawk Chop’. Ook dit omstreden gebaar, waarbij toeschouwers op momenten massaal een inheemse kreet aanheffen terwijl ze het heffen van een strijdbijl imiteren, gaat onder de loep. Beeld AP

Vertegenwoordigers van de Navajo spraken van een ‘historische dag voor de inheems-Amerikaanse gemeenschap’. Na 87 jaar besloot de Washington Redskins, een van de oudste American footballteams, deze week eindelijk afscheid te nemen van het controversiële woord ‘redskin’ (roodhuid) in de naam. Dat wordt gezien als een racistische benaming van de oorspronkelijke bevolking van de Verenigde ­Staten.

‘Van alle problematische naamsverwijzingen in de sport die er nog waren, was dit de grootste’, reageert Cheryl Crazy Bull, president van het American Indian College Fund in Denver, een non-profitorganisatie die opkomt voor jonge ‘native Americans’ op middelbare scholen en universiteiten. De aanpassing komt rijkelijk laat, vindt de activist die haar ongewone achternaam dankt aan de Engelse vertaling van haar oorspronkelijke Lakota-familienaam: Tatanka Ganashkiya. Toch spreekt ze van significante progressie. ‘Hopelijk zal dit inspireren tot verandering op lokaal niveau.’

Pas nadat sponsoren op aandringen van activisten hadden gedreigd hun contracten met de footballploeg te verbreken, besloot Daniel ­Snyder, de teameigenaar die zwoer nooit te zullen zwichten voor de aanhoudende kritiek, de clubnaam te wijzigen. Bezorgingsdienst FedEx, naamgever van het stadion in Washington, nam het voortouw, later volgde onder meer Pepsi en verwijderden Amazon, Walmart en Nike de clubkleding uit het assortiment. Money talks, reageerden sceptici.

‘Je zou willen dat het wordt aangepast omdat het de enige juiste morele beslissing is’, zegt Crazy Bull, ‘maar als financiële druk werkt, heb ik daar geen problemen mee.’ Een nieuwe naam heeft de footballploeg nog niet.

Veel naamswijzigingen

In de VS wijzigden duizenden scholen en universiteiten de afgelopen jaren de namen van hun sportteams, de logo’s en mascottes die verwezen naar de geschiedenis van inheemse Amerikanen. Andere blijven achter. Crazy Bull zou graag zien dat ook andere teams in de Amerikaanse competities een metamorfose ondergaan, zoals de Kansas City Chiefs, de regerend NFL-kampioen, of de honkbalclubs ­Atlanta Braves en Cleveland Indians. Of de ijshockeyers van de Chicago Blackhawks.

De namen hebben invloed op jongeren in de inheems-Amerikaanse gemeenschap, weet de activist die opgroeide in het reservaat van de Rosebud Sioux, in de staat South Dakota. ‘Zij hebben het vaak al moeilijk. De Amerikaanse overheid heeft in het verleden veel beloften verbroken. Land en bronnen zijn afgenomen. Jongeren zijn vaak gedwongen te verhuizen naar stedelijke gebieden. Dat heeft impact op je plaatsgerelateerde identiteit.’

Crazy Bull verwijst naar een onderzoek aan de universiteit van Arizona, waaruit blijkt dat de namen, mascottes en logo’s van sportteams, scholen en universiteiten het zelfbeeld van inheemse jongeren verder schaden. ‘De symbolen herinneren aan de beperkte manier waarop anderen hen zien’, schreven de wetenschappers. ‘Alleen dat lijkt me al genoeg reden voor verandering, ik snap eerlijk gezegd niet waarom het zo moeilijk is’, zegt Crazy Bull. ‘Het zijn de stereotypen die je ook met Halloween ziet, als mensen rondlopen met verentooien op hun hoofd.’

De naam Redskins is een verhaal apart: kolonisten gebruikten de term in het verleden om de oorspronkelijke bevolking van het land als ‘wilden’ te bestempelen. ‘Daarbij verwijst het woord naar de hoofdhuid die werd verzameld door jagers die premies konden verdienen met het doden van inheemse Amerikanen.’

De clubnaam werd in het jaar 1932 bedacht toen het footballteam nog in Boston speelde. Oprichter George Preston Marshall volgde het voorbeeld van honkbalclub Boston Braves en vond het woord Redskins daadkracht uitstralen. Marshall was een groot tegenstander van zwarte spelers in de NFL. Amerikaanse wetgeving dwong hem om ook hen contracten aan te bieden. Elke vorm van eerbetoon aan de zakenman is verwijderd door de club.

Andere teams als de Braves en de Chiefs zeggen hun clubnaam voorlopig niet aan te passen. Wel zeggen de clubs te kijken naar het gedrag van hun supporters. Onder meer de zogeheten ‘Tomahawk Chop’ gaat onder de loep: bij wedstrijden van de Braves en de Chiefs heffen toeschouwers op momenten massaal een inheemse kreet aan, terwijl ze het heffen van een strijdbijl imiteren. ‘Sommige mensen leggen dat uit als een eerbetoon, maar dat is het niet’ zegt Crazy Bull. ‘Net als het beschilderen van gezichten en dragen van verentooien.’

Sport als voorbeeld

De Amerikaanse zegt een groot sportliefhebber te zijn, ‘maar ik zou diep beledigd zijn als ik dit om me heen zou zien in een stadion. Dat gedrag gaat hand in hand met de namen en mascottes. Je moet het hele pakket aanpakken.’ Het zou helpen als sporters zich meer zouden uitspreken, denkt Crazy Bull. ‘Zij kunnen de mening van het publiek en de eigenaren beïnvloeden.’

Met haar non-profitorganisatie wil ze via onderwijs echte verandering bewerkstelligen. Het ‘rechtzetten van het narratief rondom inheemse Amerikanen’, zoals ze het noemt. Ook sportclubs kunnen met hun zichtbaarheid en podium volgens haar een belangrijke rol spelen. ‘Waar we als volwassenen controle over hebben is het delen van positieve beelden met onze jeugd', zegt Crazy Bull. ‘Sport heeft de mogelijkheid om dat te doen.’