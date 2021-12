Pas na vier lange uren wachten kan de champagne in Abu Dhabi worden ontkurkt

Max Verstappen met zijn vader Jos kort nadat Max wereldkampioen is geworden bij de Formule 1 in Abu Dhabi. Beeld Getty

Hij zat op een houten bankje, tegen de achterkant van een groot scherm. De hand van zijn vader rustte op zijn been. Er stonden tranen in hun ogen. Niets deed eigenlijk denken aan de Formule 1 bij het onderonsje tussen Jos (49) en Max Verstappen (24), zo’n tien minuten nadat Max in Abu Dhabi als eerste Nederlander in de geschiedenis wereldkampioen was geworden.

Hun tranen waren die van twintig jaar opoffering, complete overgave en vooral van toewerken naar dat ene doel dat ze zondag samen bereikten. Het gebeurde alleen op een manier die zelfs Max Verstappen, steevast de nuchterste bij de vele mijlpalen die hij had bereikt, niet kon bevatten.

Soepel ging het zondag niet in Abu Dhabi. Vanaf de eerste ronden oogde de Mercedes van zijn titelrivaal Lewis Hamilton sneller, net als in de voorgaande races. Jos Verstappen had het al snel gezien. Hij verkaste na zo’n vijf rondjes van de Red Bull-garage naar ‘een hokje’ bovenin het teamgebouw, waar hij buiten het zicht van de camera’s de race verder keek. ‘Want ik dacht: dit gaat hem niet meer worden.’

Na de safetycar rook Red Bull een kans

Hamilton koerste probleemloos af op zijn achtste titel. Hij reed ruim tien seconden voor Verstappen, tot vijf ronden voor de finish vanuit het niets een auto crashte. In de Formule 1 komt dan vaak de safetycar het circuit op. Die neutralisatiewagen rijdt veel langzamer dan de Formule 1-auto’s, waardoor het gehele veld in elkaar schuift en tijdsverschillen verdwijnen.

Verstappens team Red Bull rook direct een kans. Het team riep hem naar binnen voor een pitstop en zette hem op de snelste banden. Daarna was het afwachten: zou de safetycar tijdig het circuit verlaten, zodat Verstappen nog een mogelijkheid kreeg om Hamilton in te halen?

Die kans leek eerst klein, omdat er nog vijf auto’s tussen hem en Hamilton in reden die op een ronde waren gezet. De wedstrijdleiding liet eerst weten die er niet tussenuit te halen, om ze even later toch opdracht te geven aan de kant te gaan.

Verstappen kreeg zo in de slotronde nog één kans om naar de titel te rijden. Vader Jos twijfelde na dat moment niet meer aan wat er zou gaan gebeuren: ‘Of er voorbij, of eroverheen. Dat heeft-ie dan toch een beetje van zijn vader.’ Zijn zoon sloeg meteen genadeloos toe. Hij won de race én de wereldtitel.

Pas om 23.00 uur was het definitief: Max is wereldkampioen

Voor het beige teamgebouw van Red Bull vormde zich meteen een bonte mensenmassa. Journalisten, cameraploegen, vipgasten, familie en kennissen liepen door elkaar heen. Monteurs tekenden Nederlandse vlaggen bij elkaar op de wangen. Maar een echt feest barstte nog niet los.

Mercedes had twee protesten ingediend tegen de uitslag vanwege alles wat er gebeurde in de chaotische, verwarrende slotronden. Pas na zo’n vier lange uren wachten, rond 23.00 uur lokale tijd, kwam alsnog het verlossende bericht: de protesten waren verworpen en Verstappen was definitief wereldkampioen.

Spontaan werd een teamfoto georganiseerd op het asfalt, met Verstappen als de kersverse wereldkampioen in het midden. Het tafereel eindigde met een regen van champagne en Red Bull. Verstappen rende weg, maar kon niet voorkomen dat hij kleddernat werd gespoten door zijn monteurs die hem vervolgens op de schouders namen.

Verstappen en teambaas Chris Horner ontkurken de champagne. Beeld ANP

Hij genoot er met volle teugen van, op de dag dat alles voor hem samenkwam. ‘Ook nog eens in de laatste ronde. Hier, met mijn familie, mijn team en goede vrienden van de familie. Oftewel degenen die me gepusht hebben naar waar ik nu ben.’

Vader Jos: ‘Wat hier uitkomt is een kinderdroom.’

Een van hen was Richard Pex, die jarenlang met Jos en Max Verstappen naar kartcircuits reisde in heel Europa. Hij was hoogstpersoonlijk door Verstappen uitgenodigd naar Abu Dhabi te komen. Een half uur na de race keek hij nog verdwaasd voor zich uit.

‘Waanzinnig’, zei hij, zoekend naar woorden om te beschrijven wat hij zojuist had meegemaakt. ‘Onvoorstelbaar. Dit gebeurt denk ik ook nooit meer op deze manier. We rijden 22 wedstrijden, en dan gebeurt het in de laatste ronde. Maar hij geeft never nooit op. Zo heeft hij altijd geracet, in de karting al.’

In Jos Verstappens hoofd kwam er na de race ook veel terug van die kartjaren, zei hij in een gesprek dat begon met een glas witte wijn in zijn hand en eindigde met een biertje. ‘Hier hebben we het voor gedaan, al die tijd samen. Die honderdduizenden kilometers in een busje. Wat hier uitkomt, is een kinderdroom. En dan ook nog eens op deze manier. Beter kun je het niet verzinnen.’

Niemand had de wereldtitel dit seizoen meer verdiend dan zijn zoon, vond hij. ‘Hoe hij heeft geracet zonder dat hij de snelste auto had, en hoe hij is blijven vechten.’ Of hij nog wilde zeggen waar dat onderonsje direct na de race eigenlijk over ging? ‘Dat was iets tussen hem en mij. Maar het was even heel fijn.’