Pas na de 3-0 laat FC Utrecht-coach Fraser de stress en de negativiteit varen

Douvikas viert de 2-0 van FC Utrecht, die voor opluchting bij de thuisploeg en trainer Henk Fraser zorgt. Beeld ANP

Het is de 22ste minuut van FC Utrecht - Sparta als Henk Fraser zijn zwarte colbert uittrekt. Heeft nog lang geduurd. Er staat bepaald geen zenmeester naast de dug-out van FC Utrecht. Fraser is een brok energie, die voor rust voornamelijk negativiteit uitstraalt, zelfs zonder dat het hoorbaar is wat hij allemaal zegt.

Dan weer handen en hoofd ten hemel, een gezicht van: hoe is het mogelijk? Dan lijkt hij weer iets met zijn hand weg te willen slaan, of iemand om zijn oren. Dan weer richt hij zich gesticulerend en schreeuwend tot zijn assistenten Aleksandar Rankovic en Twan Scheepers.

Het is de lichaamshouding die sterk wordt afgeraden in de instructieboekjes voor jeugdtrainers, het volkomen tegenovergestelde ook van wat Frasers leermeester Willem van Hanegem deed, die immer stoïcijns in de dug-out toekeek.

Het staat, op het moment dat Fraser het te warm krijgt om een jasje over zijn trui te dragen en zijn stappenteller rood uitslaat, al een kwartier 1-0. Voor FC Utrecht welteverstaan. De treffer was fraai opgezet, de voorzet van Taylor Booth op maat, de kopbal en vooral de voorafgaande sprong van Daishawn Redan indrukwekkend.

Getergde blik

Fraser draaide zich na die treffer niet naar de dug-out om een feestje te vieren met zijn assistenten, waardoor de enthousiaste Scheepers hem uiteindelijk maar op zijn schouderbladen sloeg. Fraser gilde alweer druk naar Jens Toornstra om de routinier vervolgens met getergde blik te instrueren.

De druk stond er flink op bij FC Utrecht dat het duel als nummer 10 van de ranglijst begon, met een dikke nederlaag op zak bij PSV (6-1). Doelsaldo min 5. ‘Belabberd’, zo wond Fraser er vooraf geen doekjes om.

Al jaren wil FC Utrecht aansluiting bij de top-4, investeert het in relatief grote namen met dito salarissen en in tal van minder bekende transfervrije of goedkope spelers. Door een aantal grote, uitgaande transfers (Timber, Kerk, Labyad, Haller) en de steun van voorzitter en geldschieter Frans van Seumeren kan FC Utrecht zich dat ook permitteren.

Maar dan moet die aansluiting wel een keer gemaakt worden. Groot was de ontzetting toen FC Utrecht vorig seizoen wederom als zevende eindigde. De club uit de vierde stad van het land is, sinds Erik ten Hag de club eind 2017 verliet, een trainerskerkhof.

Fraser heeft een fraaie conduitestaat opgebouwd. Hij trok ADO Den Haag uit het slop, won de beker met Vitesse en promoveerde met Sparta, om die club in 2021 naar de beste eindklassering in de laatste 25 jaar te loodsen (achtste). Hij werd door Louis van Gaal als assistent bij het Nederlands elftal gehaald. Een job die hij, tot zijn spijt, moest opgeven toen hij werd aangesteld bij FC Utrecht.

In mineur

Maar zijn afscheid van Sparta eind april was in mineur, hij stapte op toen de Rotterdamse club laatste stond en assistent Rankovic werd ontslagen. Opvolger Maurice Steijn hield Sparta erin en startte dit seizoen sensationeel met een zesde plaats. Pikant duel dus voor Fraser, die zei het zichzelf aan te rekenen dat hij van FC Utrecht nog geen team had kunnen maken. Maar voor zenuwen is geen plek meer in zijn lijf. ‘Ik ben inmiddels al een beetje een ouwe lul, hè.’

Tijdens de eerste helft zit de 56-jarige trainer welgeteld nul seconden op zijn stoel. Het flesje water in zijn hand knijpt en schudt hij doorlopend, alsof het een alternatieve stressbal is.

FC Utrecht-coach Henk Fraser. Beeld ANP

Woedend is hij op Luuk Brouwers als die een bal niet ver genoeg terugschiet op de Sparta-helft, nadat de bezoekers de bal hadden uitgeschoten voor een blessurebehandeling. Brouwers, begripvol na afloop: ‘Het is een harde wereld. Ik speel met zijn centen, hij met die van mij.’

Pas als het kort na rust 2-0 wordt door een kopbal van Anastasios Douvikas uit een hoekschop is daar een glimlach en twee gebalde vuisten, en wordt de Utrecht-coach allengs rustiger langs de lijn. FC Utrecht blijft magertjes in balbezit, moet ook wat kansen toestaan aan Sparta, maar op de geestdrift van Frasers formatie is weinig aan te merken.

Toch nog voluit juichend

Bij de 3-0 van Sean Klaiber, een door Sparta-doelman Olij verkeerd getaxeerd schot, juicht Fraser voluit en krijgt Scheepers eindelijk een omhelzing. De 3-1 van Joshua Kitolano (kopbal) zeven minuten voor tijd ondergaat hij gelaten, leunend op een reclamebord.

Fraser is een beetje hees na afloop. Over zijn fanatieke coaching de eerste helft: ‘ik wilde dat het team bleef strijden. Er stonden mensen stil, ze kwamen hun afspraken niet na. Vandaag móést het en ik voelde dat ze ervoor openstonden.’

Hij beaamt dat het soms best wat positiever kan. Maar ja, hij wil per se slagen bij FC Utrecht, waar hij werd gevormd als voetballer tussen 1986 en 1988. ‘Er zijn dingen die je graag wil doen, dat was voor mij altijd: hier werken. Ik wil hier als een gek presteren.’

Met een kleine glimlach en het colbert eindelijk weer aan: ‘Mensen die zitten te wachten tot Fraser omflikkert, moeten nog even wachten.’