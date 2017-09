Pas in de vijfde set raakt De Bakker het ritme kwijt

De Tsjechische nummer 59 van de wereld bleek na vijf sets (4-6,6-3,4-6, 6-4,6-4) gewiekster dan de 28-jarige Westlander, die in Den Haag op zoek is naar de bevestiging nog altijd op het hoogste niveau mee te kunnen.



Met De Bakker strijdt het Nederlandse Davis Cupteam tot en met zondag tegen Tsjechië om promotie naar de wereldgroep, oftewel een plek tussen de zestien beste landen ter wereld. De vraag is wat Nederland te zoeken heeft tussen de elite. Met Robin Haase beschikt captain Paul Haarhuis over slechts één speler in de top-300.



De Bakker bewees bijna dat de mondiale ranglijst niet heilig is. De nummer 408 van de wereld was lange tijd op weg naar een stunt tegen de op papier hoger aangeslagen Vesely. Tot hij het naar eigen zeggen in het begin van de vijfde set 'kwijt was'. 'Ik voelde het niet meer, twijfelde wat ik aan het doen was. De ballen die ik sloeg, zaten niet meer lekker in mijn racket. Het duurde drie games. Dat kostte me een dubbele break en uiteindelijk de set', zei hij.