Pas als Mbappé komt, heeft Bayern eindelijk iets te vrezen

In het Prinsenpark van Parijs voetbalden de beoogde koningen van het spel ruim een uur als deserteurs op weg naar een veilig heenkomen. Weg uit de Champions League. Paris Saint-Germain maakte van de hervatting van de Europese topcompetitie een farce.

PSG - Bayern München, eerste achtste finale, 0-1, na een vreselijk uur van de Parijzenaars en een hoopvolle dertig minuten, met dank aan invaller Kylian Mbappé vooral, net hersteld van een blessure.

Het is beschamend, het huidige niveau van Paris Saint-Germain, al was het ook wel moeilijk voor Lionel Messi en Neymar, de twee die het tot de komst van Mbappé vooral moesten doen. Weinig eer was voor hen te behalen, zo ver als het elftal van het doel van Bayern speelde, zo weinig als met name Neymar ook bescherming genoot van de arbitrage. Ja, hij stelt zich soms aan, de Braziliaan, maar ook als hij echt een arm in zijn gezicht krijgt, zoals dinsdag van Benjamin Pavard, doen scheidsrechters alsof het allemaal normaal is. Pavard kreeg pas rood in de blessuretijd, toen hij ook Messi vloerde.

Los zand

Dat gezegd hebbende: PSG is als het losse zand in de woestijn van Qatar, waar de eigenaren van de club huizen. Eens willen ze de Champions League winnen, als kroon op de miljardeninvestering in de voor hun komst met relatief weinig succes bedeelde club. Maar dat lukt nooit, op deze manier, met voetbal als dat van dinsdag. Gruwelijk. Slecht. Onsamenhangend. Helemaal niets. Alsof ze elkaar ’s ochtends bij een croissant en een glaasje jus in het Bois de Boulogne voor het eerst een hand hadden gegeven, zo rommelig oogde het voetbal.

Het moet voor Lionel Messi ook behelpen zijn, om van de gedurende het laatste WK gegroeide ploeg van Argentinië, waarin hij zich omringd wist met werkers die hun leven voor hem wilden geven, tot aan de wereldtitel toe, terug te keren naar zijn club, met spelers die blijkbaar nog vermoeid zijn van de inspanningen in Qatar. Mentaal vermoeid vooral. Die misschien ook verzadigd zijn, niet voor elkaar willen werken. Waanzinnig betaalde pseudo-vedetten die het op elk vlak aflegden tegen de Duitse recordkampioen, een van de favorieten voor het winnen van de beker. Al voetbalde Bayern ook niet geweldig.

Bayern won de Champions League voor het laatst in 2020, door in de finale Paris Saint-Germain te verslaan, dankzij een doelpunt van de in Parijs geboren Fransman Kingsley Coman. Coman scoorde ook dinsdag, kort na rust, toen hij de bal na een fraaie voorzet van de net ingevallen Alphonso Davies ineens op de schoen nam. Doelman Gianluigi Donnarumma had de bal moeten stoppen, maar een van de weinige uitblinkers van de laatste tijd in het beoogde sterrenelftal liet de bal glippen.

Gezeten voor de televisie was te horen: bijna voortdurend, afkeurend gefluit van het thuispubliek, omdat het elftal met twee koningen van de aanval vooral op eigen helft stond om het voorzichtig aanvallende Bayern tegen te houden. Twee trainers ook: eentje, Julian Nagelsmann, hoorbaar tot in de huiskamer. De ander, Christophe Galtier, wijzend, zwaaiend. Misschien ook een beetje in paniek, omdat zijn elftal totaal geen vorm heeft, hetgeen al bleek tijdens vier eerdere nederlagen in 2023, drie in de competitie en eentje in de beker.

De derde koning van Parijs, Kylian Mbappé, begon op de bank, nauwelijks hersteld van een hamstringblessure. Natuurlijk moest hij komen, op een gegeven moment. Voor Messi en Neymar was de afstand tot het doel gewoon te groot om werkelijk gevaarlijk te zijn. Messi mocht kort voor rust een vrije trap nemen, nadat Matthijs de Ligt hem omver kegelde. En toen, na een uurtje, bij 0-1, viel Mbappé in, met zijn snelheid en pure kwaliteit. Een kreet van verwachting golfde door het stadion.

Mbappé bracht dreiging en snelheid. Hij scoorde, maar scheidsrechter Michael Oliver keurde het doelpunt af omdat hij na door doelman Yann Sommer gestopte schoten van eerst hemzelf en later Neymar buitenspel stond. In de slotfase drong PSG zowaar aan en had Bayern moeite om de zege mee naar huis te nemen. Mbappé scoorde nogmaals, toen hij De Ligt in de sprint achter zich liet, maar de man van de voorzet, Nuno Mendes, vertrok uit buitenspelpositie. Ook Messi scoorde bijna, maar Pavard blokkeerde zijn schot.

Het is daarom dat PSG hoop mag blijven houden op het bereiken van de kwartfinales. Op 8 maart, bij de wedstrijd in München, is de vorm mogelijk terug en zijn de koningen misschien weer fris en fruitig.

