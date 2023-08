Partijdig zijn als voetbalanalist mag, maar voor beschuldigingen moet je met bewijs komen, merkt Pierre van Hooijdonk nu

Sydney van Hooijdonk, zoon van Pierre, met Maurice Steijn, destijds trainer van NAC, mei 2021. Beeld ANP / ANP

Uitgedaagd door tafelgenoot Rafael van der Vaart ging Pierre van Hooijdonk zondag in het praatprogramma Studio Voetbal steeds verder in het verwoorden van zijn aversie tegen trainer Maurice Steijn van Ajax. De meestal bedachtzame oud-voetballer sprak van een ‘luie trainer’ en verbijsterde de tafel met de beschuldiging dat Steijn in zijn tijd bij NAC ‘betrokken was bij duistere deals met bevriende zaakwaarnemers over spelers’.

Van Hooijdonk gaf meteen toe dat hij zich op glad ijs begaf, zeker omdat hij zijn beschuldiging over het seizoen van Steijn bij NAC (2020-2021) niet wilde toelichten. Steijn, dit seizoen werkzaam bij Ajax, is woedend en eist via advocaat Jan Kabalt dat Van Hooijdonk rectificeert, vanwege smaad. Anders volgt een kort geding waarin de voormalige spits en oud-international met bewijsmateriaal zal moeten komen. Kabalt: ‘Ik denk dat hij beter kan rectificeren, en wel op de site van de NOS en zondag in de uitzending, als hij daar tenminste nog zit dan.’ Van Hooijdonk laat via een appje weten dat zijn advocaat woensdag zal reageren op de eis van Steijn, vóór 12 uur.

Hoe de zaak ook afloopt, Van Hooijdonk heeft zich, tenzij hij beschikt over bewijsmateriaal van zijn beschuldigingen, in een lastige positie gemanoeuvreerd. Ook omdat elke zondag een substantieel deel van Studio Voetbal over Ajax gaat, en Steijn dus telkens ter sprake zal komen. De uitlatingen van Van Hooijdonk zijn ook geplaatst in de persoonlijke sfeer. Zijn zoon Sydney, eveneens spits, speelde in genoemd seizoen bij NAC en was lang niet altijd basisspeler, tot onvrede van zijn vader, die bij de club in Breda veel invloed heeft.

Bij Van Hooijdonk bestaat vaker het vermoeden dat hij persoonlijke voorkeuren laat doorwegen in oordelen. Hij was als analist weinig positief over spits Robin van Persie tijdens het WK van 2014, volgens menigeen een gevolg van een ruzie bij Feyenoord. Van Persie was een keer te laat bij de club voor een wedstrijd tegen RKC. Hij zat voor straf op de bank, viel in en nam een vrije trap, voordat specialist Van Hooijdonk zich over de bal kon ontfermen. Van Persie was destijds een aankomend talent, Van Hooijdonk routinier.

Van Hooijdonk krijgt vooralsnog weinig steun. NAC, waar hij in de rvc zit, zegt zich niet te herkennen in zijn uitspraken. De NOS, dat Studio Voetbal sinds jaar en dag uitzendt op zondagavond, stelt dat analisten hun mening geven. Dat ze geen onafhankelijke waarnemers zijn, is geen probleem. Van der Vaart is nu eenmaal een Ajacied, Ibrahim Afellay een PSV’er, Van Hooijdonk voetbalde onder meer voor Feyenoord en NAC.

Onrechtmatige verrijking

Blijft over waarover Van Hooijdonk inhoudelijk sprak: onrechtmatige verrijking bij transfers, hoewel hij niet aangaf wie zich precies zou hebben verrijkt. Een transfer (een deal) is een spel tussen club, speler, trainer en zaakwaarnemer. Een trainer neemt soms spelers in wie hij vertrouwen heeft van de ene club mee naar de andere. Kijk naar Erik ten Hag, die bij Manchester United blindvaart op voormalige spelers van zijn vorige club Ajax; Lisandro Martinez, Antony en sinds kort doelman André Onana.

Bij RKC bijvoorbeeld werken op dit moment acht mannen uit de stal van het bureau Grandstand, van manager Hakim Slimani: technisch directeur Mo Allach, trainer Henk Fraser, twee assistenten en vier spelers, onder wie topschutter Michiel Kramer en de andere spits David Min. Slimani legt uit dat het soms zo loopt: ‘Jarenlang heb ik bewust weinig zaken met Mo Allach gedaan, omdat ik belangenverstrengeling wilde voorkomen. Hij is ook een goede vriend. Maar soms heeft een trainer een goed gevoel bij spelers. Fraser wilde de door ons begeleide Aaron Meijers aantrekken, met wie hij eerder bij Sparta werkte. Spits David Min was al van RKC voordat Fraser daar trainer werd. Vorig jaar is hij verhuurd aan Telstar, waar hij zich goed ontwikkelde.’

‘Volkomen schone trainer’

Rob Jansen, een van de belangrijkste zaakwaarnemers in Nederland, noemt Steijn een ‘volkomen schone, zeer fatsoenlijke trainer. Dergelijke beschuldigingen zijn zeer kwalijk. Als Pierre iets heeft, moet hij het op tafel gooien. Anders is het een zaak van snel excuses maken.’ Ook Jansen benadrukt dat samenwerking tussen trainer en zaakwaarnemer bij het contracteren van spelers gangbaar is. ‘Dat is niet dubieus. Als die spelers falen, krijgt de trainer de schuld. Dat heeft dan ook gevolgen voor de positie en de geloofwaardigheid van de zaakwaarnemer. Het wordt pas discutabel als een trainer bepaalde spelers van een zaakwaarnemer naar de club haalt en mee-eet van de commissie voor die agent. Dat gebeurt in menig land, maar ik denk niet in ons calvinistische sukkellandje.’

De zaakwaarnemer van Steijn, Rodger Linse, besloot destijds bij de aanstelling van Steijn bij NAC af te zien van een beloning. Hij zou pas commissie krijgen als Steijn promotie naar de eredivisie afdwong. Steijn strandde in de play-off tegen NEC en vertrok, onder tumultueuze omstandigheden. Zijn aftocht leidde tot tevredenheid bij Van Hooijdonk, die zijn aversie tegen Steijn liet oplaaien aan de tafel van Studio Voetbal.