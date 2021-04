Paris SG schakelt in bloedstollend duel bekerhouder Bayern uit

Bayern München verdediger David Alaba (L), vecht voor de bal met de Argentijnse middenvelder Angel Di Maria (R) van Paris Saint-Germain tijdens de UEFA Champions League kwartfinale in Parijs. Beeld AFP

Het was bijzonder dat het koningstrio van PSG, Neymar, Mbappé en Di Maria, geen doelpunt maakte in deze kwartfinale van de Champions League. Maar Bayern scoorde ondanks de zege (0-1) eenmaal te weinig om de thuisnederlaag (2-3) goed te maken. Het had zomaar gekund voor Bayern, onder meer toen Leroy Sané de Nederlandse invaller Mitchel Bakker simpel uitspeelde en voorlangs schoof.

Paris SG dus halve finalist. Ver is Paris afgedreven van de basis van het voetbal. Eigendom van Qatari, die twee van de beste aanvallers van de wereld kochten voor een slordige 400 miljoen euro, om ze te laten voetballen in een wereldstad die voorheen nooit zo verwend was qua voetbal. Maar voor dat geld heb je dan ook wat, al bleven ze dus droog staan dinsdag.

Is PSG een geweldig team? Mwah. In de defensie en op het middenveld is het niet bijzonder, althans, niet beter dan elders in Europa’s top. Alleen voorin, ja, daar lopen Kylian Mbappé en Neymar, en dan ook nog de dinsdag geweldige Angel di Maria. En daarom is PSG in zekere zin juist wel de basis van het voetbal, als een jongensteam dat net is begonnen. De trainer zet de besten in de aanval. De rest begrijpt dat als zij met zijn allen verdedigen, hard werken en de bal vlot aan die twee of drie voorin geven, dat ze dan veel kunnen winnen, mogelijk tot de grootste beker toe.

Bayern had thuis verloren (2-3), viel dus aan om minimaal twee keer te scoren, waardoor ruimte ontstond voor de drie musketiers. Als Neymar, Mbappé of Di Maria de bal kregen, was het bibberen voor de Duitsers. De passeerbewegingen van de Braziliaan, zijn elasticiteit, de dans op gras. De snelheid van Mbappé, de scharen van het duo, de schijnbewegingen. De dribbels, het inzicht, de kapbewegingen van Di Maria, het is geweldig om te zien, al zat het Neymar niet mee in de afronding. Hij raakte de lat met een geplaatst schot, tikte de bal tegen de paal, zag Neuer gedurfd redden en kwam een stap te laat na een prachtige actie van Di Maria.

De beste kansen waren lang voor PSG, zoals de beste mogelijkheden vorige week voor Bayern waren. Bayern miste eigenlijk te veel spelers voor het goede, onder wie Gnabry, Goretzka en Lewandowski natuurlijk. Op de bank naast trainer Hansi Flick zat een zevental spelers, vooral uit het tweede elftal. Maar uitgerekend de vervanger van Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting, scoorde, net als vorige week. Kort voor rust bracht hij naast de sensatie ook de topspanning terug, door van dichtbij in te koppen na een halve redding van doelman Navas.

Bayern ging steeds nadrukkelijker op jacht naar 0-2. Het was spannend, en Bayern kreeg in de slotfase behoorlijke kansen. Paris naar de halve finales dus, net als Chelsea, dat Porto uitschakelde. Chelsea heeft de trainer, Tuchel, die eerder dit seizoen bij PSG plaats moest maken voor Pochettino.