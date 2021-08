Parijs is al over drie jaar. Welke olympische sporters gaan toch door?

Sifan Hassan wordt dinsdag voor de huldiging in Den Haag verwelkomd door enkele fans. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ja, ik ga door

Parijs is ‘al’ over drie jaar. De uitspraak werd vaak gehoord in de mixed zone op de Olympische Spelen in Tokio. Nog een olympische cyclus doorgaan klinkt dit keer aantrekkelijker dan ooit. Zeilster Marit Bouwmeester veranderde in een dag haar mening over haar toekomst in de Laser Radial. Ze dacht haar carrière af te sluiten met een gouden plak, maar het werd brons en prompt ontstond er nieuwe motivatie. Door tot Parijs, het voelde ineens goed. Bouwmeester zou dan 36 jaar oud zijn. Marathonloopster Andrea Deelstra werd 44ste in Japan en is over drie jaar zelfs 39, maar rept ook over Parijs. Of dat nog haalbaar is? De verwachting is dat de olympische limiet op de marathon een stuk scherper wordt. Door een enorme vlucht in technologie van schoenen zijn atleten sneller gaan lopen in de afgelopen vier jaar, maar de limieten waren daar nog niet op aangepast.

Voor triatlete Rachel Klamer, die er in Londen in 2012 al bij was, werd doorgaan ook een optie terwijl ze aanvankelijk al over Tokio twijfelde. In haar hoofd was ze in het jaar vol tegenslagen, waarin haar moeder overleed en haar vriend hartklachten kreeg, al bijna gestopt. In Tokio was de rampspoed eindelijk voorbij. Klamer was dolblij met een vierde plek. Het smaakte naar meer, naar Parijs, als ze 33 is.

Leeftijd speelt voor atlete Femke Bol (21) en gewichtheffer Enzo Kuworge (19) in ieder geval geen rol. De debutanten waren eigenlijk van plan pas te pieken op de Spelen in 2024, maar hun ontwikkeling ging zo snel dat ze er in Tokio al bij waren. Bol speelde zelfs een hoofdrol. Ze won een bronzen plak op de 400 meter horden in een tijd die een maand geleden nog goed zou zijn geweest voor een wereldrecord. Kuworge werd bij zijn olympisch debuut zesde en droomt van het podium over drie jaar.

De medaillewinnaars worden ontvangen door de koning en de koningin op de trappen van Paleis Noordeinde. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nee, het is mooi geweest

Als hij er nog jaren van zou kunnen leven, zou Churandy Martina er met liefde nog een olympische cyclus aan vast willen plakken. Maar de hoogtijdagen zijn voorbij voor de 37-jarige sprinter uit Curaçao, die in Tokio meedeed aan zijn vijfde Spelen. Hij sloot zijn carrière af op de estafette van de 4x100 meter. Martina wil volgend jaar nog in actie komen op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Maar dan moet er wel een sponsor op de proppen komen die hem door de laatste maanden kan helpen.

Tokio waren ook de laatste Spelen voor een aantal andere iconen uit de Nederlandse topsport. Judoka Henk Grol (36), turner Epke Zonderland (35), boksster Nouchka Fontijn (33), handbalster Nycke Groot (33) en tennisster Kiki Bertens (31) sloten hun imposante carrière af in Japan. Wielrenster Anna van der Breggen (31) reed ook haar laatste olympische wedstrijd in Tokio. Ze stopt dit jaar om ploegleider te worden en rijdt nog een paar kleinere wedstrijden om later dit seizoen definitief afscheid te nemen.

Epke Zonderland is voortaan alleen nog te zien in een witte doktersjas. De olympisch kampioen van 2012, die op weg naar Tokio twee keer vader werd, kwakkelde de afgelopen jaren met zijn gezondheid. Een hersenschudding en chronische ontsteking aan zijn bijholtes zorgden ervoor dat hij amper kon trainen. Voor hem was het al een klein wonder dat hij aan de start stond op zijn vierde Spelen in Japan. Meer dan de kwalificaties zat er niet in voor de turner uit Lemmer.

Weet niet, eerst uitrusten

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de turntweeling Lieke en Sanne Wevers er in Parijs in 2024 nog bij is. De twee zijn nu 29 jaar, een leeftijd die in het vrouwenturnen al uitzonderlijk hoog is voor olympische deelname. De gezusters Wevers spraken in Tokio hun zorgen uit over het Nederlandse turnen. Ze vinden dat de sport kapot is gemaakt door alle conflicten in het afgelopen jaar. Hun vader en coach Vincent Wevers mocht niet mee naar Tokio, omdat hij een van de coaches was die in verband werd gebracht met grensoverschrijdend gedrag in het verleden. Voorlopig gaan de twee uitrusten om bij te komen van een emotioneel jaar.

Dat geldt ook voor de 29-jarige atlete Dafne Schippers, die elke dag pijn heeft in haar rug door een dubbele hernia. Haar olympisch toernooi verliep teleurstellend. Even geen wedstrijden dus voor de zilveren winnares op de 200 meter in Rio. Of Parijs nog haalbaar is? Daar gaat ze later eens goed voor zitten.

Voor de routiniers uit het zwembad, Ranomi Kromowidjojo (30) en Femke Heemskerk (33), gaat het seizoen nog even door. Zij waren er in Beijing op de Spelen van 2008 al bij als onderdeel van de succesvolle estafetteploeg op de 4x100 vrij. De lucratieve zwemcompetitie ISL staat deze maand al op het programma. Daar kunnen de Nederlandse zwemtoppers nog flink cashen tot ze antwoord zullen geven op de grote vraag: doorgaan of stoppen?

Wielrenster Annemiek van Vleuten bewees in Tokio, waar ze zilver en goud pakte, dat leeftijd in sommige sporten slechts een getal is. Van Vleuten is op 38-jarige leeftijd beter dan ooit. Het lijkt haar niet waarschijnlijk dat ze er op 41-jarige leeftijd nog bij is. Aan de andere kant: Parijs is ‘nog’ maar drie jaar.