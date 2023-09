Parcoursbouwer Herman Brinkhoff: ‘Er zit veel meer stress in het wielerpeloton’

Voormalig parcoursbouwer Herman Brinkhoff kijkt met afgrijzen naar de haakse bochten in de Vuelta. ‘Je moet veel langer rechtdoor kunnen sprinten.’ Beeld Klaas Jan van der Weij

Hoofdschuddend keek Brinkhoff de afgelopen week naar beelden van de Ronde van Spanje. Misprijzende kwalificaties ontglipten de man uit Vught. ‘Onbestaanbaar’. ‘Dit kan gewoon niet.’ ‘Hoe is dit in godsnaam mogelijk?’ Dat de koersorganisatie er zondag niet in slaagde de slotklim naar Caracava de la Cruz moddervrij te maken, blijft hier buiten beschouwing.

Dit wekte Brinkhoffs verbazing. Dat de ploegentijdrit op de openingsdag in Barcelona deels in het donker werd verreden, had makkelijk voorkomen kunnen worden. ‘De start was veel te laat, je kunt het risico niet lopen.’ Dat het peloton zich twee dagen later op 400 meter van de eindstreep door twee haakse bochten moest wringen, is vragen om ongelukken. ‘Je moet veel langer rechtdoor kunnen sprinten.’

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen.

Dat favoriet Remco Evenepoel na de finish op een col in Andorra als ritwinnaar bovenop een woordvoerder van de politie botste en over de kop ging, duidde op chaos. ‘Er stonden veel personen die daar niets te zoeken hadden.’

Ruime ervaring

Brinkhoff spreekt uit ervaring. Ruim veertig jaar zette hij in Nederland van start tot aankomst routes voor tal van wedstrijden uit: in 1978 voor het eerst als bestuurslid van wielervereniging De Zwaluwen in Doetinchem voor de Ronde van de Achterhoek, daarna decennialang de Ronde van Nederland, van 2008 tot en met 2014 Olympia’s Tour en enkele NK’s. Voor de Eneco Tour, later de BinckBank Tour, ging hij de grens met België en Luxemburg over. Hij is nu adviseur bij sportorganisatie Golazo.

De routine zit intussen in zijn genen: overal waar hij komt, valt zijn oog op dijkweggetjes die misschien wel geschikt zijn voor een koers of op een straat in het centrum van een stad of dorp dat zich wel leent voor een spannende finish. Is er ruimte voor de jurywagen, een VIP-paviljoen en een perszaal? Kan die bloedlinke vluchtheuvel weg?

Dat de renners in Spanje fulmineerden tegen de koersorganisatie, begreep hij maar al te goed. Hij weet wat ze doormaken: hij was zelf amateurrenner. ‘Ik kon best meekomen.’ Maar hij vindt tegelijkertijd dat in hun verwijten de organisatie te vaak kop van Jut is. ‘In het wielrennen is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de organisatie, de diensten en de renners.’

Horrorcrash

De horrorcrash van Fabio Jakobsen, augustus 2020 in Polen, illustreerde dat pijnlijk in zijn ogen. ‘Het was een aankomst in dalende lijn, de snelheid lag veel te hoog. Ja, Dylan Groenewegen week van zijn lijn af. Dat was fout. Maar de gevolgen waren vooral ernstig doordat Fabio dwars door de hekken vloog. De constructie deugde niet. De schuld lag bij meerdere partijen.’ Een ‘gevoelsmatige’ schatting: in massasprints is de helft van de valpartijen toe te schrijven aan de organisatie. Maar onderweg zijn veruit de meeste buitelingen toch echt veroorzaakt door de renners zelf.

Parcoursen bouwen is vooruitzien. In zijn zoektocht naar vertrek- en aankomstplaatsen nam hij vaak al jaren voordat een ronde werd verreden contact op met gemeenten die later iets te vieren hadden. ‘Zoveel jaar stadsrechten bijvoorbeeld. Dan wist je: die willen zich op de kaart zetten.’

Dat hij – chemicus van opleiding – beroepshalve veel op pad was voor Unilever en later het Amerikaanse bedrijf Nalco, kwam niet slecht uit. ‘Ik reed zo’n 60.000 kilometer per jaar. Dat leverde een aardige kennis van de infrastructuur op.’

Bij het kiezen van de routes moet de organisator rekening houden met het voorschrift van de internationale wielerfederatie UCI dat tijdens meerdaagse etappewedstrijden gemiddeld 180 kilometer per dag moet worden afgelegd. In Nederland keren vaste waarden terug: omwille van de heuvels zeker één etappe in Zuid-Limburg en de bruggen om Rijn, Maas en Waal te kruisen.

Alle obstakels weg

Details op de schaal van aankomsten eisen veel aandacht op. Hij hanteerde een handvol uitgangspunten. De laatste drie kilometer mogen de renners niet voor verrassingen komen te staan. In de laatste kilometer zijn alle obstakels weggehaald. Hooguit één haakse bocht is toegestaan, maar de laatste 300 meter moeten één rechte lijn vormen. Hekken worden geplaatst op basis van de smalste passage om harmonica-effecten tegen te gaan. De ideale breedte op de finishstrook is volgens hem 6,5 tot 7 meter. Smaller wordt dringen, breder leidt tot onrust: uitwaaieren en elkaar opzoeken.

De puzzel is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden: grote verkeersaders zijn taboe, wegen worden drukker, overal staan en liggen verkeersremmers. Brinkhoff: ‘Het probleem is dat die wegen niet zijn aangelegd voor die ene dag per jaar dat er een wielerkoers overheen komt.’

Verlangens van gemeenten zijn ook een factor. Die willen graag dat de renners in het centrum finishen, dat levert de mooiste plaatjes op. ‘Een koers moet ook tussen de mensen eindigen, niet tussen de koeien. Maar het kan eigenlijk alleen nog in de grote steden. Daar heb je wegen die breed genoeg zijn.’

Volgens Brinkhoff wordt in de Tour de France, de Giro d’Italia en de Vuelta net wat vaker een oogje toegeknepen. ‘Die organisaties komen ermee weg. De belangen zijn zo groot. Iedereen wil er rijden. Het mooie plaatje weegt nog veel zwaarder. Budgetten om zaken aan te passen zijn veel hoger. Maar ik zie geregeld dat het eigenlijk niet kan. Zo’n flauwe bocht voor de finish, waarin Jasper Philipsen dit jaar in een Touretappe Wout van Aert bijna afsneed, was onverantwoord. Neem die ploegentijdrit in Barcelona vorige week, met al die bochten, langs de Sagrada Família, door winkelstraatjes; zo’n beetje alle bezienswaardigheden moesten erin. Ik vond het niks.’

Zeven man tegen de grond

Wat weegt voor hem uiteindelijk het zwaarst? Een bondige samenvatting: ‘Een veilig parcours.’ Het lukt niet altijd. Hij herinnert zich een aankomst in Olympia’s in Hoofddorp. ‘Op 800 meter van de finish lag een vluchtheuvel. Ik rekende op een kleine groep voorin en nam de gok: laat ’m maar liggen. Er gingen toch zes, zeven man tegen de grond. Dat doet echt pijn.’

Op de NK in Ede in 2019 was er kritiek op een afscheiding midden op een brede weg. Brinkhoff had dranghekken gevraagd, het werden pionnen. ‘Ik trok aan het kortste eind. Er was geen budget voor, de gemeente wilde oversteekplaatsen voor omwonenden. Later kwamen er wel hekken, maar niet over de volle lengte. Renners glipten er toch tussendoor. Dat had beter gemoeten.’

Op dezelfde dag dat renners zich roerden in de Vuelta en een eerdere tijdregistratie eisten om een gevaarlijke afdaling in kletsnat Barcelona te voorkomen, legden collega’s in België de Renewi Tour lam, de opvolger van de BinckBank Tour. Ze vonden het parcours in een omloop te smal, vanaf een brede baan moesten ze een krap weggetje op. Is het peloton mondiger aan het worden? Brinkhoff: ‘Vroeger werd er ook gestaakt. Je had echte bazen: types als Bernard Hinault, Jan Raas. Nu is er een formeel kanaal, de rennersvakbond CPA. Daar kun je naartoe als je iets niet zint.’

Stootkussens

Het past in de toenemende aandacht voor veiligheid. Brinkhoff: ‘Om obstakels zitten stootkussens. Hekken bij de finish zijn hoger, lopen schuin af en zijn dichtgemaakt, zodat sturen er niet meer in kunnen haken. Er staan waarschuwingsborden, met oplichtende pijlen en geluidssignalen. Het helpt allemaal.’

Maar, tekent hij aan, het wordt ook gevaarlijker. ‘De snelheden liggen hoger. De specialisatie is groter. Pure sprinters stormen met vier, vijf man van hun ploeg voor zich op de finish af, je ziet soms zes, zeven van de treintjes tegelijk. Vroeger hadden renners meer koersdagen in een seizoen, meer dan honderd. Nu zijn het er vijftig, zestig. Daarin moet het gebeuren. Het leidt tot nog meer stress in het peloton. Als ik zoals afgelopen week zit te kijken, denk ik toch ook vaak: renners, let op. Neem gewoon wat minder risico.’