Parcours Tour 2019 niet in voordeel Dumoulin: weinig tijdritkilometers en vijf aankomsten bergop

Tom Dumoulin passeert de Arc de Triomphe in Parijs, tijdens de laatste etappe van de Tour de France van 2018 Beeld ANP

De vraag is nu wat de aanpak van Dumoulin zal worden. De 27-jarige Limburger kondigde eerder aan dat zijn komende wielerseizoen geheel en al in het teken komt te staan van het winnen van de Tour de France. Dit jaar won Dumoulin de afsluitende tijdrit van de Tour en verzekerde zich zo van de tweede plaats in het eindklassement, achter de Britse winnaar Geraint Thomas.

Uitdaging voor klimmers

De Ronde van Frankrijk van 2019, die op 6 juli in Brussel start, zal met name een uitdaging voor de klimmers worden. Vijf aankomsten zijn bergop en drie etappes eindigen boven een hoogte van 2.000 meter. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Volgens Tourdirecteur Christian Prudhomme was variatie in het parcours belangrijker dan zwaarte.

Het peloton zal tijdens de Tour van volgend jaar zeven bergritten rijden door vier verschillende bergketens: Alpen, Centraal Massief, Pyreneeën en Vogezen. De eerste bergrit is de zesde etappe op 11 juli. Deze rit eindigt op La Planche des Belles Filles in de Vogezen. In de veertiende etappe, op 20 juli, is de finish pas voor de derde keer in de historie van de Tour bovenop de beruchte Tourmalet.

De dagen voor de klassieke sprintetappe op de Champs Élysées in Parijs, volgend jaar op 28 juli, staan enkele zware Alpenetappes op de rol. Verder staan er zeven vlakke en vijf heuvelachtige ritten op het programma, zodat ook de sprinters in de Tour de France genoeg winstkansen krijgen.

Eddy Merckx

De Belgische start van de 106de editie van de Tour de France is een eerbetoon aan Eddy Merckx. In 2019 is het precies 50 jaar geleden dat De Kannibaal de eerste van zijn vijf Tourzeges behaalde. Verder wordt volgend jaar het honderdjarige bestaan van de gele trui gevierd.