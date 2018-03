Parasnowboarder Mentel prolongeert titel in deelnemersveld van zes

Met name het parasnowboarden is nog een relatief kleine discipline. De snowboardcross stond pas vier jaar geleden voor het eerst op het paralympische programma. Dat was mede te danken aan de lobby van Van Driel en Bibian Mentel.



Vier jaar later draaien er nog relatief weinig parasnowboarders mee in de top. In Pyeongchang telde het deelnemersveld op de cross zes vrouwen, onder wie drie Nederlanders. De andere deelneemsters kwamen uit Canada, Amerika en Spanje: de grote Europese wintersportlanden hadden geen deelnemers afgevaardigd. Mentel, die kanker heeft, werd begin januari nog geopereerd aan haar nekwervel. Dik twee maanden later kan ze het veld gemakkelijk domineren.



Dat zegt veel over de kwaliteiten van wereldkampioene Mentel, maar ook iets over de concurrentie. 'Dat is een aandachtspunt', zegt Van Driel. 'Bij de heren zijn ze daar verder in. We moeten wel verder doorgroeien.'