Para-atlete Fleur Jong springt ineens even ver als de wereldkampioen: 6,74 meter

Fleur Jong in actie tijdens de Diamond League in Brussel. Beeld BELGA

Met een sprong van 6,74 meter sprong Fleur Jong afgelopen vrijdag in Brussel verder dan een atlete met protheses ooit deed. Ze verbeterde haar eigen para-wereldrecord met 26 centimeter. Opvallender nog: ze sprong exact even ver als Ivana Vuleta, de regerend wereldkampioen bij de valide verspringers.

De 27-jarige Jong liep in 2012 een bacteriële infectie op die leidde tot een probleem met de doorbloeding van haar vingers, voeten en benen. Uiteindelijk moest de helft van acht van haar vingers geamputeerd worden, evenals haar rechteronderbeen en linkeronderbeen.

Drie jaar later al, in 2015 stond ze op het WK para-atletiek in Doha. En sindsdien behoort ze tot de beste para-sprinters en verspringers van de wereld. Dit jaar won ze op haar blades van koolstofvezel WK-goud op zowel de 100 meter als bij het verspringen.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Vrijdag liet ze met haar sprong van 6,74 meter zien ook mee te kunnen in de wereldtop van het verspringen. De Brusselse sprong van Jong zou bij de WK in Boedapest de zevende plaats hebben opgeleverd.

Oscar Pistorius

Meedoen aan een gewoon WK is zo goed als onmogelijk voor Jong. Atleten moeten bewijs leveren aan de wereldatletiekbond World Athletics dat ze van hun protheses geen voordeel genieten. Dat is eigenlijk niet te doen. Nadat de Zuid-Afrikaanse sprinter Oscar Pistorius deelnam aan de 400 meter op de Olympische Spelen in Londen, slaagde geen para-atleet daar meer in.

Ook de Duitser Markus Rehm, die in 2014 op één blade en één been nationaal kampioen verspringen werd en zijn zinnen op de Spelen van Rio had gezet, kreeg geen toestemming. Jong heeft het de afgelopen jaren voor elkaar gekregen om zo nu en dan op toernooien mee te mogen doen, al gebeurt dat vaak buiten mededinging.

Vrijdag stond Jong wel in de uitslag tussen de anderen. Maar al was het Koning Boudewijnstadion die avond het decor voor de Diamond League, het diamant-symbooltje in het het wedstrijdprogramma ontbrak bij het verspringen voor vrouwen. Dit treffen was officieel geen onderdeel van de Diamond League, maar een bijnummer.

Voor Jong, die zich van tevoren aan haar tegenstandsters voorstelde, was het evengoed een belangrijke avond. ‘Ik denk dat dit een geweldig voorbeeld was voor jonge atleten over de hele wereld. We zijn duidelijk in staat om echt mee te doen. Het gaf me een ongelooflijke boost om vier atleten van wereldklasse om me heen te hebben.’