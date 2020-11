PAOK speelt PSV na rust in 20 minuten aan flarden

Andrija Zivkovic (midden) van PAOK Thessaloniki viert de 2-1. Beeld BSR Agency

De ommekeer was extreem, want voor rust leek PSV de zaken volledig onder controle te hebben. Zo zonder de vurige fans en de recent vertrokken hoofdcoach oogden de spelers van de Griekse subtopper als een stel schoolkinderen dat zonder de toezichthouders besloot te spijbelen. PSV stond in die fase geen doelpoging toe, kwam vlotjes op 0-1 en oogde soeverein zowel door het stevige defensieve blok als door de lichtvoetige artiesten voorin.

Maar plots was er een aaneenschakeling van fouten, tegendoelpunten, wissels en nog meer fouten en tegendoelpunten. PSV was als een langeafstandsschaatser die in ontspannen tred een strak, vlak schema volgt, maar plots verzuurt, verkrampt en uiteindelijk volledig gesloopt over de eindstreep glijdt.

Was dit een mentale ineenstorting of een fysieke? Over die vragen mag coach Roger Schmidt zich gaan buigen. PSV kent onmiskenbaar zware weken. In een week tijd moest twee keer naar Zuidoost-Europa worden gevlogen, met daaromheen gevouwen nog twee competitieduels. Elf spelers raakten besmet met het coronavirus, pas drie daarvan keerden er terug.

Algemeen directeur Gerbrands en Schmidt hadden zich daarom flink opgewonden dat de KNVB het competitieduel met ADO van afgelopen zondag niet had uitgesteld. PSV telde toen negen besmette spelers en nog eens vier geblesseerden. Spelers die Schmidt en zijn staf rustig wilden brengen moesten overuren maken. Alsnog werd doodeenvoudig met 4-0 gewonnen.

In Thessaloniki ontbraken gisteravond van de basisspelers alleen nog Denzel Dumfries en Cody Gakpo. Pablo Rosario sloot wel aan en deed direct de eerste helft mee. De aanvoerder speelde als een vorst op het middenveld naast de al even indrukwekkende Ibrahim Sangaré.

Knap, want PAOK dwong ruim een jaar geleden Ajax nog tot het uiterste in de voorronde van de Champions League. Destijds was Diego Biseswar de grote plaag met twee assists en twee treffers in 180 minuten. De in Amsterdam geboren aanvaller viel gisteravond minder op in de ploeg die dit seizoen de Turkse grootmacht Besiktas en de Portugese topclub Benfica in de voorronde van de Champions League uitschakelde, maar struikelde over het Russische Krasnodar.

PSV landde een dag eerder op een verlaten vliegveld, vanwege de strikte lockdown in Griekenland. De rust voelde behaaglijk, want een week eerder moesten Jordan Teze en Eran Zahavi, die eerder besmet waren geweest, het vliegtuig nog uit dat PSV naar Nicosia bracht. PSV toonde mentale kracht tegen Omonia Nicosia door op de valreep met 1-2 te winnen. Door die drie punten is het nog steeds kansrijk, al moet dan eigenlijk over drie weken wel thuis gewonnen worden van PAOK dat nu tweede staat met 5 punten. Nummer 1 Granada heeft er zeven.

Hoeveel makkelijker leek PSV het zichzelf te maken toen Zahavi al na 20 minuten een strafschop benutte. Tachtig procent van die treffer mocht op naam komen van Mohamed Ihattaren die met een slim hakje ineens Malen vrijspeelde in het strafschopgebied, die daarna werd neergehaald.

Ihattaren is in zekere zin de grootste ‘profiteur’ van de coronagolf bij PSV. Ervoor was hij reserve met een kilo teveel aan zijn kont. Door de vele absenten moest hij aan de bak, en is hij letterlijk en figuurlijk in vorm aan het geraken. De nieuwe ogen van Schmidt dwingen de lieveling van de vorige coach Van Bommel diep te gaan, soms ook letterlijk, in plaats van louter te parasiteren op zijn enorme talent.

De nieuwkomers vullen hem goed aan, Götze is uit hetzelfde hout gesneden, achter hen staat Sangaré, een stofzuiger-de-luxe met ook nog een aardige pass, zoals hij demonstreerde in de veertigste minuut toen hij Zahavi wegstuurde. De spits schoot veel te gehaast voor een 33-jarige.

Zonder de gewisselde Rosario begon PSV na rust nonchalant met slippertjes van Mvogo, Boscagli, Götze en Thomas. PAOK liet de eerste grote kans onbenut, maar was daarna, tussen de 47ste en 66ste minuut, niet meer te houden. Tussen de drie verwoestende schoten van Zivkovic scoorde het grote PAOK-talent Tzolis. Onthutsend veel ruimte kreeg hij om op te rukken en uit te halen. Philipp Max, Mauro Junior, Ryan Thomas en Götze werden eerder genoemd als spelers die zondag al tegen hun fysieke grenzen aanliepen. Zij zakten inderdaad door het ijs na rust, maar ze waren niet de enigen. PSV smacht naar de volgende interlandbreak. Maar eerst zondagavond nog Willem II-thuis.