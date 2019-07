Panty’s met ijs koelen de verhitte Tourrenner

Een renner sproeit water over zijn hoofd om af te koelen. Beeld AFP

De temperatuur in de Languedoc tikt maandag bijna de 40 graden aan, het koor van cicaden snerpt in het dorre struikgewas en in het wielerpeloton gaan de alarmbellen af. De ploegen treffen voorbereidingen om de renners te beschermen als ze dinsdag 177 kilometer moeten afleggen boven Nîmes, verder weg van de Méditerranée, het zinderende platteland op. Woensdag fietsen ze 200 kilometer in dezelfde hitte door de heuvels van de Provence naar Gap.

Het arsenaal aan wapens varieert van het aanreiken van extra bidons onderweg en panty’s gevuld met ijsblokken tot aangepaste voeding. In extreme weercondities kunnen teams de koersdirectie vragen de etappe in te korten of zelfs te schrappen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de jury van de internationale wielerfederatie.

Bij Sunweb gaat een hitteprotocol in werking, al wijst ploegarts Anko Boelens erop dat fietsen in deze omstandigheden niet de riskantste sport is. ‘De hoge snelheid leidt tot veel luchtverplaatsing langs het lichaam. Dan is het nog te doen. Maar als de koers hard wordt gemaakt en je hebt problemen bij de bevoorrading, kan het nog lastig worden.’

’s Morgens goed insmeren is de eerste stap. Volgens Boelens is het nodig de renners eraan te herinneren. ‘Er zijn er altijd die denken dat ze nu wel lang genoeg in de zon hebben gefietst. Maar je moet blijven opletten.’ De ploeg experimenteert in de Tour met een nieuwe crème die bestand is tegen gutsend zweet.

Minder energiepoeder

De concentraties aan energiepoeders in de bidons wordt teruggebracht, bij Sunweb van drie naar twee scheppen. Renners jagen er bij deze temperaturen zeker een drinkbus per half uur doorheen, waardoor ze het risico lopen te veel suikers binnen te krijgen. Dat kan leiden tot maagklachten. Bij Jumbo-Visma wordt het gehalte niet aangepast. Volgens sportief directeur Merijn Zeeman is een procedé gevonden dat voorkomt dat er problemen ontstaan. Hoe dat werkt, houdt hij liever binnen de ploeg. Het verlies aan zouten wordt gecompenseerd door extra tabletten aan te reiken, eerst aan de start, vervolgens in een bevoorradingszone halverwege het parcours.

Gemeengoed in het peloton zijn inmiddels de ijskousjes, ongeveer ter grootte van een blikje frisdrank. Ze worden meegenomen in de volgauto’s en de renners kunnen ze onderweg in de nek leggen of onder hun shirt stoppen. Het gewicht, nog geen 200 gram, speelt geen rol. De blokjes zijn snel weggesmolten.

Sunweb-arts Boelens controleert na de race of renners voldoende hebben gedronken. Urinemonsters tonen de mate van uitdroging aan. ‘Bij de kleur van pils is er weinig aan de hand, een Belgische biertje is reden voor een goed gesprek.’

Aan de fietsen wordt in de Zuid-Franse bakoven weinig veranderd. Aanpassing van de bandendruk is volgens mecanicien Ed Bekhuis van Sunweb niet nodig. Dat de lijm op de velg kan loslaten is niet langer een risico. ‘De wielen zijn breder tegenwoordig. Daardoor wordt de warmte beter afgevoerd.’ Wel blijft het oppassen voor smeltend asfalt. De inzittenden van auto’s die in de karavaan het peloton vooraf gaan, zullen er alert op zijn.

Als de renners donderdag de Alpen in trekken, kunnen er nieuwe draaiboeken uit de kast. Er is kans op onweer.