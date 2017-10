Panama voor het eerst naar WK voetbal na winst op Costa Rica

Het wordt het WK-debuut van Panama, een land gelegen tussen Colombia en Costa Rica, precies daar waar Midden- en Zuid-Amerika elkaar raken. Een land dat de laatste jaren vooral in het nieuws is gekomen in verband met belastingontduiking. Saillant genoeg worden ook veel topvoetballers ervan beschuldigd hun miljoenen door te sluizen naar het kleine landje uit Midden-Amerika. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, om wat namen te noemen.



Bij de internationals van Panama geen wereldsterren. De belangrijkste sport in de 4 miljoen inwoners tellende natie is honkbal. De beste prestatie van het Panamese elftal van de afgelopen jaren was een derde plek in de Gold Cup in 2015, een toernooi met de sterkste landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.