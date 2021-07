Paardenequipe ziet tegen logistieke nachtmerrie van de Spelen op

Sanne Thijssen neemt een hindernis op haar paard Con Quidam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met een enorme vaart springt Con Quidam over de hindernissen op het CHIO in Rotterdam. Het paard van Sanne Thijssen was niet voor een ‘rustig rondje’ naar het Kralingse bos gekomen. ‘Hier was wel wat lef voor nodig’, zegt Thijssen, die met haar indrukwekkende sprint in de barrage de Grote Prijs van Rotterdam wint. Ze is als eerste in actie gekomen en heeft een tijd neergezet waar de rest zich stuk op bijt. De Amerikaan McLain Ward wordt tweede, Kim Emmen eindigt als derde.

Bondscoach Rob Ehrens bekeek de prestaties van het 22-jarige talent met een grote glimlach. Het was het laatste weekend waarin hij de verrichtingen van de Nederlandse combinaties beoordeelde: maandag maakt hij zijn definitieve selectie voor de Spelen van Tokio bekend. Of Thijssen nu kans maakt op een plekje in de springploeg na de indrukwekkende show met Con Quidam?

Hengst is te oud

Zelf verwacht ze dat in ieder geval niet. Thijssen wil het haar bruine hengst niet aandoen. ‘Als ik het hem zou vragen, zou hij wel willen hoor. Aan hem ligt het niet.’ De amazone vindt de bruine hengst te oud voor een olympisch avontuur. Ze wil hem gezond houden om rustig richting zijn pensioen te werken.

Een olympisch avontuur is bij ‘normale’ Olympische Spelen al een logistieke nachtmerrie in de paardensport. In Tokio is het allemaal nog iets lastiger door extra beperkingen vanwege het coronavirus. Op 17 juli gaan de Nederlandse springpaarden in quarantaine. Dat doen ze niet in Japan, maar in Aken.

‘De omstandigheden zijn daar perfect’, zegt bondscoach Ehrens. ‘Beter kan niet. In Aken begint de eerste bubbel. Niemand mag er meer in of uit. Het is niet dat je even terug kan als je iets bent vergeten. Alles is nu al gepakt. Denk aan voer, hooi en andere spullen. Op 25 juli vliegen we dan naar Japan.’

Technisch directeur Iris Boelhouwer noemt het een ‘militaire operatie’ om de paarden, ruiters en begeleiders in Tokio te krijgen. De grootste uitdaging zit in de extra papierwinkel die gevraagd wordt vanuit de organisatie in Japan. Boelhouwer moet vier weken van tevoren doorgeven waar de ruiters zich op welk moment van de dag bevinden. Een onmogelijke opgave, aangezien de startbewijzen nog niet zijn verdeeld. ‘Alles willen ze nu al weten. Je vluchtnummer, waar je aankomt, hoe laat je vertrekt, welk hotel je zit, noem maar op. En onze teams waren niet eens rond.’

Thijssen heeft weinig trek om haar oude paard aan de olympische onderneming bloot te stellen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dan is er nog de hitte. Boelhouwer bekijkt het weerbericht voor Tokio elke dag. De afgelopen dagen bleef het onder de dertig graden. ‘Dat viel mee. Maar het is de hoge luchtvochtigheid die het zwaar maakt.’

In Tokio staan de paarden in stallen met airconditioning, zodat ze af kunnen koelen nadat ze in actie zijn gekomen. Het programma wordt in de avond afgewerkt, als de ergste hitte voorbij is. Alles om het drama van de wereldruiterspelen van 2018 in de Amerikaanse stad Tryon te voorkomen. Twee paarden overleefden de verzengende hitte van North Carolina niet. Tientallen paarden moesten worden behandeld vanwege uitdrogingsverschijnselen.

Verschrikkelijk

‘Als een paard goed getraind is, moeten ze de hitte aankunnen’, zegt Ehrens. ‘Ze kunnen kort in warme omstandigheden presteren, maar moeten wel daarna de kans hebben om uit te rusten in de koelte. Dat was in Tryon verschrikkelijk geregeld.’

Als de ploeg in Japan aankomt, is er nog anderhalve week om aan de omstandigheden te wennen en van de jetlag af te komen. De ruiters zullen er meer last van hebben dan de paarden, zegt Ehrens. ‘Paarden hebben geen jetlag. Als ik ’s nachts om twee uur een paard van stal haal om te rijden, kan dat in principe gewoon. Ze hebben niet zoveel gevoel voor dag of nacht. Niet zoals mensen in ieder geval. Ze slapen soms ook staand.’

Ehrens hoopt dat er in Tokio na een periode van droogte weer succes komt voor de Nederlandse paardensport. Op de Spelen van Rio in 2016 won de Nederlandse ploeg voor het eerst sinds 1992 geen medaille. Ook op de WK van 2018 ging het eremetaal naar het buitenland.

Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam was een van de ruiters die daar in Tokio verandering in had kunnen brengen. Na het afscheid van zijn toppaard Zenith vond hij in Carlyle een nieuw paard. Maar dat werd vlak voor de Spelen verkocht. Dat was niet geheel onverwacht, zegt Ehrens. ‘Jeroen wist al dat hij met Carlyle niet het niveau ging halen om in Tokio voor de medailles mee te kunnen doen.’

Boosheid over administratieve fout Iris Boelhouwer is woedend. De technisch directeur van de Nederlandse paardensportbond KNHS vindt het onbegrijpelijk dat dressuuramazone Dinja van Liere niet met haar paard Hermes naar de Spelen van Tokio mag. Het paard heeft door een administratieve fout bij de internationale paardensportbond FEI per ongeluk de Duitse nationaliteit gekregen. De regel schrijft voor dat zowel de amazone als het paard de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Die regel bestaat om ervoor te zorgen dat paarden niet vlak voor de Spelen verkocht kunnen worden, zodat een ander land medailles kan winnen met het beste paard. Hermes is al jaren eigendom van de Nederlander Joop van Uytert. ‘De fout bleek te zitten in het woonadres. Hij stond per ongeluk onder een Duits adres geregistreerd’, zegt Boelhouwer. De KNHS probeert de zaak aan te vechten via het sporttribunaal CAS.