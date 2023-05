Pa Schaftenaar is neutraal tijdens broederstrijd tussen zijn zoons in basketbalfinale

Roeland (l) en Olaf Schaftenaar. Beeld .

Basketbalvader Philip Schaftenaar wordt deze week op zijn wenken bediend tijdens de play-offs om de nationale basketbaltitel tussen ZZ Leiden en het Groningse Donar. De vader van Roeland (Leiden) en Olaf (Donar) had voorafgaand aan de finaleduels – gespeeld in een format van best-of-five – slechts één wens. Schaftenaar senior, zelf een voormalig basketballer in de eredivisie, hoopte vurig dat de ontknoping minstens vier duels zou duren.

Doordat Leiden dinsdagavond met de winst in Groningen op 1-1 kwam, volgt op zijn vroegst zaterdag (4de wedstrijd) of pinkstermaandag de ontknoping. Tijdens het derde duel donderdagavond in Leiden zit de 2.15 meter lange Philip Schaftenaar als een neutrale toeschouwer op de tribune.

‘Mijn kinderen zijn me even lief. Ik kijk vooral speltechnisch naar basketbal en soms kan het in een wedstrijd gebeuren dat ik voor de ene club wat meer sympathie krijg, bijvoorbeeld na een discutabele beslissing van de arbitrage’, zegt Schaftenaar. Hij speelde in de jaren tachtig één seizoen voor Leiden en twee jaar voor BC Utrecht in de eredivisie.

Eerste landstitel

Na jarenlange buitenlandse avonturen in onder meer Amerika, Spanje en Griekenland keerden Roeland (34) en Olaf (30) Schaftenaar vorige zomer toevallig allebei terug in Nederland. De ervaren Roeland (2.11 meter) neemt het jonge ZZ Leiden bij de hand. De center en power forward hoopt komend weekeinde zijn eerste landstitel in zijn carrière te veroveren.

De 2.08 meter lange Olaf werd in 2019 kampioen met Landstede Zwolle. De sterke schutter van Donar was net op tijd fit voor de finale van de play-offs. Een ernstige vingerblessure hield hem 2,5 maand van het parket.

Basketbal was alles wat de klok sloeg in de jeugd van de Schaftenaartjes. Behalve Roeland en Olaf was er nog een basketballende broer: Frank, de oudste (nu 37) en kleinste (2.01 meter) van de drie. Hij speelde voor Utrecht, Leiden en Amsterdam op het hoogste niveau.

Vader Schaftenaar gaf zijn kroost lange tijd training bij de Utrechtse club Cangeroes en later ook even in Amsterdam. ‘Eigenlijk was ik dat helemaal niet van plan, maar toen ik zag hoe er training werd gegeven, begonnen mijn vingers te jeuken.’

Kleine Olaf

Als jongste van het stel moest Olaf altijd opboksen tegen zijn broers, vertelt Philip Schaftenaar. Voor zijn zoons had hij een basket met een kliksysteem aan een lantaarnpaal bevestigd. Waar Frank en Roeland altijd direct de basket probeerden aan te vallen, moest de kleine Olaf het van zijn afstandsschot hebben. ‘Olaf had pas rond zijn zestiende een enorme groeispurt. Mede daardoor heeft hij van jongs af aan een technisch goed schot ontwikkeld.’

Als zijn werk als fysiotherapeut het toelaat, reist Schaftenaar (63) regelmatig samen met zijn vrouw vanuit hun woonplaats Utrecht naar Leiden en Groningen om hun zoons aan het werk te zien. Voorheen moesten ze daarvoor het vliegtuig nemen. ‘Met Kerstmis zaten we voor het eerst sinds achttien jaar met ons hele gezin aan tafel. Dat is voor mij de hoofdprijs, daar kan geen landstitel tegenop.’