Ozzie Albies in recordtempo van stagiair tot topman bij de Braves

Iets meer dan twee weken had Curaçaoënaar Ozhaino 'Ozzie' Albies (20) nodig om zijn naam te vestigen in de Amerikaanse tophonkbalcompetitie Major League. Op de eerste dag van deze maand debuteerde hij voor zijn club Atlanta Braves in de competitie als jongste speler van het seizoen. Twee dagen later sloeg hij zijn eerste homerun.



Dinsdag stond zijn naam voor een wedstrijd bovenaan op het slagmannenformulier. Albies was de zogeheten lead-off-slagman. Het is een plaats die in het honkbal normaliter is gereserveerd voor de gelouterde ballenrakers, maar met acht honkslagen en twee homeruns had Albies, die in het veld bij het tweede honk staat, zich in slechts twaalf duels opgewerkt van stagiair tot topman bij de Braves.