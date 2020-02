Özyakup landt meteen goed in het gespreide bed van Feyenoord-coach Advocaat

Oguzhan Özyakup van Feyenoord. Beeld ANP Sport

De opmars van Feyenoord onder Dick Advocaat blijft voortduren. Het glansrapport van de coach: 10 gespeeld, 26 punten. Van plaats 12 naar 3. De selectie heeft gewonnen aan zelfvertrouwen en waarde. En dat alles nog zonder geweldig voetbal.

Feyenoord was zaterdagavond in eigen huis tegen Emmen, dat uiteindelijk met 3-0 werd verslagen, niet eens veel beter dan op 22 september toen het ternauwernood een punt stal (3-3) van de dappere Drenten. Toch twijfelde niemand aan de winst, zo zelfverzekerd maakt de flow waarin de Rotterdamse equipe zit. Vrij van vrees wordt zondag afgereisd naar AZ, dat Feyenoord kort na die ontsnapping bij Emmen een minderwaardigheidscomplex toebracht in de Kuip (0-3).

Gedienstig

Zo vloeiend en vrolijk als AZ destijds voetbalde is het spel van Feyenoord nog niet geweest. Ook Emmen werd niet vastgezet in de Kuip, er was geen overdreven dominantie in balbezit. Feyenoord zakt ogenschijnlijk gedienstig in om razendsnel uit te breken. Alsof het de opponent een zacht kussen aanbiedt om dat vervolgens keihard in het gezicht te rammen.

Onder Advocaat zijn linksback Malacia en middenvelder Fer de meest uitgeslapen soldaten geworden. De jonge doelman Bijlow oogt plots tien centimeter langer. Het wat stramme defensiecentrum Senesi/Botteghin gedijt bij de compacte speelwijze. Sterspeler Berghuis krijgt voorin eindelijk steun van spits Jørgensen, maker van de 2-0 tegen Emmen. Ook de opmars van slangenmens Sinisterra, verantwoordelijk voor de 3-0, duurt voort.

Klasse

Er is telkens een ander die de ban breekt. Recentelijk tegen Fortuna voor de beker werd de verguisde aankoop Narsingh middelpunt van de feestvreugde door een ultralaat doelpunt. Tegen Emmen toonde de pas drie dagen in Rotterdam bivakkerende Özyakup al na 90 seconden zijn klasse. De huurling van Besiktas veroverde de bal op het middenveld met een tackle, rende direct naar voren om drie tellen later de gloedvolle counter met de flair van een vedette af te ronden. Hij werd daarmee de snelst scorende debutant voor Feyenoord ooit.

De 43-voudig Turks international is overduidelijk vrienden met de bal. Feyenoords middenveld knapte ervan op, eindelijk ging het spel wat sneller en slimmer van achter naar voren, en van links naar rechts.

Özyakup liet zich ook van zijn harde kant zien. Kort na rust gleed hij met twee benen in op de Turkse Emmen-aanvaller Frei, nota bene zijn boezemvriend die eveneens overtuigend debuteerde in Nederland. ‘Hoort bij voetbal. We hadden meteen 2-0 moeten maken, dat heb ik in Turkije geleerd. We begonnen na rust te slap’, aldus Özyakup die al eens ruziede met een andere goede vriend, Robin van Persie, daarmee indruk makend op Advocaat, destijds coach van Fenerbahçe. Van pit en overlevingsdrang heeft een ploeg in de optiek van de succescoach nooit genoeg.

Het debuut was een sprookje in een sprookje. Özyakup speelde voor het eerst in de eredivisie na op zijn vijftiende de jeugdopleiding van AZ te hebben verruild voor die van Arsenal en te hebben geglorieerd bij Besiktas. Met die ploeg werd hij tweemaal kampioen. Hij liet er zich ook tot aanvoerder kronen.

In Turkije tekenen dergelijke spelers langlopende contracten van rond de 2,5 miljoen euro netto per jaar om zo Engelse en Italiaanse kapers af te schrikken. Zij, en de voorzitters die de deal sluiten, worden vereerd als helden. Maar in broeierig Istanbul kan alles rap veranderen. Voorzitter weg, trainer weg, goede medespelers weg en ineens was Özyakup een ‘te mooie, te dure speler’ die de ploeg niet genoeg bij de hand nam. Dit seizoen zat hij meestal op de bank.

Feyenoord kan dergelijke salarissen niet betalen, maar Özyakup wil naar het EK 2020. Advocaat: ‘Anders komt zo’n speler niet naar Nederland.’

Perfecte dag

Op de ochtend van Feyenoord - Emmen kon de 27-jarige middenvelder bovendien eindelijk eens de verjaardag van zijn moeder aan de ontbijttafel van het ouderlijk huis in Zaandam meevieren in plaats van via FaceTime. In de namiddag brachten jeugdvrienden hem naar Rotterdam. Allen zaten op de tribune. Hij maakte een hartje met zijn handen voor ze na zijn treffer. ‘Het was een perfecte dag’, sprak Özyakup na afloop.

Ook de Slowaakse aankoop Robert Bozeník was ‘ontzettend blij’ zaterdagavond, hoewel hij weinig kon laten zien tijdens zijn tien minuten durende invalbeurt. Aan enthousiasme ontbreekt het de 20-jarige spits in ieder geval niet.

Özyakup was toen al gewisseld met hamstringklachten. Het was een hectische week met veel onderhandelen, veel gereis, weinig slaap, maar hij wilde meteen indruk maken in de Kuip. ‘Dit stadion heeft een Turkse sfeer.’

De middenvelder die in 2015 het Nederlands elftal al eens pijn deed met een treffer voor Turkije zei opgelucht te zijn. ‘Ik wil graag aan Nederland laten zien wat voor speler ik ben. Jullie kennen me niet goed.’

Volgende week bij zijn oude club AZ, dat zeven punten meer heeft dan Feyenoord, is dat anders. De Turkse Zaandammer gaat echter niet naar Alkmaar om te lachen met oude bekenden, kondigde hij aan. Noch om de schade te beperken. Hij gaat erheen om te winnen.