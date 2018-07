Özil stopt als Duits international na kritiek op Erdogan-foto: ‘Zou het zo weer doen’

De bewuste foto van Özil (midden) met Gündogan (links) en de Turkse president Erdogan. Foto AFP

Özil en collega-international Ilkay Gündogan bezochten in Londen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en gingen ook met hem op de foto. Dat zorgde voor veel kritiek. Özil reageerde tot zondag niet op de ophef. Op Twitter meldde hij eerder op de dag al dat hij de omstreden foto zo weer zou laten maken. Özil wees in zijn verklaring op zijn Turkse achtergrond. Als hij Erdogan niet had willen ontmoeten, zou dat betekenen dat hij zijn Turkse roots niet zou hebben gerespecteerd, ongeacht wie de president is. Volgens de Arsenal-speler hebben ze tijdens de ontmoeting over voetbal gepraat en niet over politiek.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 Mesut Özil

‘Met pijn in mijn hart stop ik als international zo lang ik racisme en een gebrek aan respect voel’, aldus Özil, die vier jaar terug in Brazilië met Duitsland de wereldtitel veroverde. Dit jaar strandden de Duitsers bij de mondiale titelstrijd in Rusland al in de groepsfase.

Over de foto van Özil en Gündogan met de Turkse president ontstond veel ophef in Duitsland. Na de vroege uitschakeling zeiden meerdere Duitse spelers dat de rel rond de foto voor ‘ruis binnen de nationale ploeg’ had gezorgd.