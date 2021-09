Overwinteren als bijna sacrale opdracht voor Ajax

Late training van Ajax op dinsdag in het José Alvalade-stadion. In het midden Jurriën Timber, geflankeerd door Kenneth Taylor en Noussair Mazraoui. Beeld ANP

Voel rond een monumentaal stadion als José Alvalade de tinteling van Europees voetbal, van brandende ambitie. Met eindelijk in deze nazomer weer meereizende supporters, 1200 zelfs van Ajax, na anderhalf jaar zonder buitenlandse reizen.

Hier, in Lissabon, begint Ajax woensdag aan de sportieve missie die eigenlijk moet slagen: bij de laatste zestien geraken in de Champions League. Trainer Erik ten Hag: ‘We moeten klaar zijn. De topvorm komt in het voorjaar, als het goed is, maar we zijn over hobbels gegroeid. We zijn beter op elkaar ingespeeld. We kijken ernaar uit.’

Ajax hervormde zijn beleid in 2018 rigoureus, door Daley Blind en Dusan Tadic aan te trekken, het salarisplafond met een paar verdiepingen te verhogen en nieuwe doelen te stellen. Meedoen met de top, zoals in vroeger tijden, hoe moeilijk dat ook is in de huidige financiële verhoudingen van het topvoetbal. Het eerste seizoen van de nieuwe wind was meteen een verkwikkende bries, met een bijna-finale.

Sinds dat gouden seizoen is de lijn dalende. Uitschakeling in de Europese topcompetitie door clubs die Ajax voor wil blijven, Valencia en Atalanta, mislukte optredens één divisie lager in de Europa League, met eliminatie door Getafe en AS Roma. Nee, daarvoor is het beleid niet gewijzigd. Het moet beter, beseft ook aanvoerder Dusan Tadic: ‘Ons doel dit seizoen is in vorm zijn als de Champions League begint.’

Niemand is vertrokken deze zomer, al had de club David Neres en Nicolas Tagliafico best willen verkopen, en is de nog geschorste doelman André Onana een last, omdat hij weigert bij te tekenen. Vooral Ten Hag praat nog aardig over hem, omdat hij in Onana een goede keeper blijft zien, naast de ‘oudjes’ Remko Pasveer (37) en Maarten Stekelenburg (bijna 39), die is hersteld van een blessure en woensdag doelman is.

Overwinteren en miljoenen verdienen, is de bijna sacrale opdracht. Zeker in de groep met Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting Portugal, geen poule met een uitgesproken favoriet. Stadion José Alvalade is een prachtig theater voor de opening, met bioscopen, talloze winkels en een museum. Af en toe koopt een supporter dinsdag een kaartje: 50, 40 of 35 euro, in de vanwege corona beperkte capaciteit. De leeuw uit het embleem brult statig als beeld. Gepast bij de multi-sportclub is de herdenkingssteen voor Joaquim Agostinho, de legendarische, oersterke wielrenner die in 1984 in de Ronde van de Algarve viel door een botsing met een hond en de etappe uitreed, waarna hij ruim een week later in het ziekenhuis bezweek.

Voetbalschool

Bij Sporting brak Cristiano Ronaldo door als tiener. Kijk op Youtube naar de schitterende beelden van de openingswedstrijd van het stadion tegen Manchester United, eind 2003, toen hij nog geen doelpuntenmachine was maar een dribbelaar met trucs vol fantasie en lef, met ongekende dribbels. Naar Ronaldo is de beroemde jeugdopleiding genoemd, die tal van sterren voortbracht, van Bruno Fernandes tot Luis Figo en Paulo Futre, nog zo’n zalige pingelaar. Sporting meldt met trots dat tien van de veertien spelers in de finale van het door Portugal gewonnen EK in 2016 eens de opleiding van Sporting genoten.

In die zin lijkt Sporting op Ajax, als wieg van talent, al greep Sporting, meestal overvleugeld door Porto en Benfica, dit jaar pas zijn eerste titel in negentien jaar. Pedro Luiz de Castro is 72 jaar en aanhanger ‘sinds mijn geboorte, want Sporting is meer dan een club. Het is een familie, waarvoor ik passie voel, altijd binnen de regels van het betamelijke. Dat verandert nooit, ook al bleven we jaren zonder kampioenschap. Ik lijd als we verliezen, maar ik zoek altijd geduldig naar oorzaken. Ik houd van de toonaangevende en democratische geest van deze club. En natuurlijk vanwege de voetbalschool van talent.’ Trainer Rúben Amorim, aanvullend: ‘Ajax en Sporting hebben dezelfde filosofie, al is het momentum anders. Ajax is rijper. Je kunt de elftallen nu niet met elkaar vergelijken. Voor ons is de wedstrijd een verrijkende ervaring.’ Ten Hag kan leven met de favorietenrol: ‘We hebben drie jaar geleden Benfica uitgeschakeld, ondanks de slechte reputatie van het Nederlandse voetbal tegen Portugezen.’

Net als Ajax is Sporting gedwongen de beste spelers te verkopen. Daarbij is de huidige sterspeler Goncalves geblesseerd en aanvoerder Coates geschorst. Ajax mist de bij Oranje geblesseerd geraakte Davy Klaassen, die als nummer 10 wordt vervangen door Steven Berghuis. Trouwens: ook supporter De Castro, voorheen onder meer soldaat in Angola, tv-journalist en lobbyist, ontbreekt woensdag. Het is deze week oogsttijd op zijn wijnboerderij, 200 kilometer ten zuiden van Lissabon.