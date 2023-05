Oververmoeide Schulting is ‘toe aan meer rust’, begint later aan shorttrackseizoen

Suzanne Schulting in betere tijden. Beeld Getty Images

De Nederlandse shorttrackploeg is weer begonnen met gezamenlijke trainingen, maar het grootste nationale boegbeeld ontbreekt. Suzanne Schulting, drievoudig olympisch kampioene, liet woensdag via een persbericht weten de komende maanden een individueel programma te volgen. ‘Ik ben toe aan meer rust’, zegt ze.

Afgelopen maart stond Schulting (25) gedesillusioneerd en verslagen op een shorttrackbaan in Seoul. Haar ogen vochtig, haar gevoel: ‘leeg’. Jarenlang was zij de beste van de wereld in de sport waar ze als 20-jarige kenners én zichzelf verraste met olympisch goud. In Seoul kon ze bij de WK niet domineren als weleer. Een andere Nederlandse shorttrackster werd verrassend koningin van het toernooi: Schultings ploeggenoot, de vier jaar jongere Xandra Velzeboer.

Op papier beleefde Schulting geen slecht toernooi, met een individuele titel op de 1.500 meter en twee keer goud op verschillende aflossingsonderdelen. Maar op haar favoriete afstand, de 1.000 meter, eindigde ze machteloos naast het podium. Na afloop was Schulting radeloos. Wat naast haar verlieswedstrijden vooral frustreerde, was dat ze moest ‘dealen met het feit dat ik me niet mezelf voel’, zei ze.

Destijds liet ze al weten behoefte te hebben aan rust, aan afstand van haar sport. Haar na-olympische seizoen noemde ze zwaarder dan ooit, mede door de wisseling van bondscoaches. Jeroen Otter, op wie ze al jarenlang blind vertrouwde, nam een sabbatical, Niels Kerstholt werd zijn vervanger. Die wisseling bracht onzekerheid bij Schulting, die in februari vertelde dat er absoluut geen haat en nijd was tussen haar en Kerstholt, dat hij haar beter had gemaakt op sommige punten, maar ook dat ze twijfelde aan zijn trainingsprogramma.

Verbleef veel in Amsterdam

Ze ging na de WK op vakantie naar New York, verbleef veel in haar huis in Amsterdam - weg uit schaatsbolwerk Heerenveen. Doorgaans duurt de rustperiode van schaatsers ongeveer een maand. Vervolgens pakken ze zelf hun zogenaamde basis weer op: conditietrainingen op de fiets en gewichten tillen in het krachthonk. Maar mentaal en fysiek voelt Schulting zich nog steeds moe.

Overtraind is ze niet, stelt haar management. Maar de afgelopen weken, terwijl alle schaatsers weer zijn begonnen met hun intensievere trainingen in voorbereiding op het wedstrijdseizoen, blijkt uit medische testen dat Schulting langzamer herstelt van trainingen dan gebruikelijk. Daarom is besloten dat zij de komende periode niet aanhaakt bij intensievere trainingen, maar een eigen, rustiger programma doet, in een andere omgeving.

‘Iedereen die mij kent weet dat dit heel moeilijk voor me is’, laat Schulting weten. ‘De afgelopen zeven jaar ben ik bijna dagelijks tot het uiterste gegaan. Dat heeft heel veel moois gebracht, maar ook veel van me gevergd.’

Geen eendagsvlieg

Toen ze voor het eerst olympisch goud won, besloot ze: ik wil laten zien dat ik geen eendagsvlieg ben. Vervolgens won Schulting nagenoeg alles wat er te winnen is. Op haar palmares prijken inmiddels naast zes olympische medailles ook tien wereldtitels en zeventien Europese titels. Tussendoor maakte ze soms zelfs een uitstapje naar de langebaan, waar ze het ook niet onverdienstelijk deed. ‘Het is nu echt tijd om de batterij helemaal op te laden voordat ik weer volle bak aan de slag ga, zoals ik gewend was’, zegt ze nu.

Vermoedelijk mist Schulting het eerste deel van het internationale wedstrijdseizoen, dat voor de shorttrackers in oktober weer begint. Het WK shorttrack, in maart 2024 in eigen land in Ahoy, staat als beoogd hoogtepunt gemarkeerd.