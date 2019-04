Overtredingen uitlokken en maken, dat is het terrein van Diemers (Fortuna) en Post (VVV)

De tweede helft is net onderweg als VVV-aanvoerder Danny Post hard ­inkomt op zijn tegenstander Mark ­Diemers. De middenvelder van Fortuna Sittard gaat gewillig naar de grond en blijft met een van pijn vertrokken gezicht liggen. Scheidsrechter Christiaan Bax twijfelt geen moment en geeft Post een gele kaart. Met een wegwerpgebaar laat hij merken het niet met de beslissing eens te zijn.

Dat Diemers het slachtoffer zou worden van een overtreding van middenvelder Post stond vooraf al zo goed als vast. Fortuna – VVV (1-1) was niet alleen de derby tussen de twee Limburgse ploegen in de eredivisie. Het was ook het duel tussen de speler die dit seizoen de meeste overtredingen mee kreeg (Diemers) en de speler die het vaakst werd afgefloten wegens ­inbreuk op de regels (Post).

Danny Post van VVV. Beeld ANP

Tegenstanders vergrepen zich al 108 keer aan Diemers, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports. Het is een bizar hoog aantal. Marcus ­Edwards, nummer twee op de lijst, volgt op ruime afstand. De watervlugge aanvaller van Excelsior werd dit seizoen 71 keer onreglementair afgestopt.

‘Ik ben iemand die overtredingen kan uitlokken’, zegt Diemers na afloop van de wedstrijd tegen VVV, waarin ­tegenstanders vijf keer over de schreef gingen tegen hem. ‘Als aanvallende middenvelder houd ik van dribbelen en acties maken. Ook probeer ik vaak kort weg te draaien bij mijn tegenstander. De ene keer krijg je echt een tik, de andere keer ga je wat sneller naar de grond om bijvoorbeeld tijd te rekken. Het heeft met slimheid te maken.’

Zaterdagavond liep Post een paar keer in de val. Hij maakte zeven overtredingen, waaronder drie op Diemers. In totaal ging de 1.91 meter lange middenvelder van VVV dit seizoen al 70 keer in de fout. Negen keer vaker dan PSV-verdediger Denzel Dumfries, de nummer twee op de Opta-lijst. ‘Bij mij ziet het er vaak lomp uit: ik ben groot en ga het duel altijd vol aan. Als we een scheidsrechter hebben die voor elk wissewasje fluit, kan ik net zo goed gaan douchen.’

Volgens Post past zijn spel beter bij het voetbal dat in Engeland wordt gespeeld. ‘Ik maak vaak slidings. Soms neem ik niet alleen de bal, maar ook de man mee. In Engeland houden ze daar wel van. In Nederland zijn de scheidsrechters eerder geneigd te fluiten.’

Irritant

Post is een speler die overal bovenop zit, beaamt ook Diemers. ‘Ik vind het heel irritant om tegen hem te spelen. Hij maakt veel kleine overtredingen.’ Als controleur op het middenveld loopt Post voortdurend op de hakken van de aanvallende middenvelder van de tegenstander – vaak technische jongens die het eerder van hun voetballend vermogen dan hun werklust moeten hebben.

Of in de woorden van Post: jongens die meteen naar de grond gaan als ze iets voelen en langer doorrollen dan nodig. Volgens de VVV-captain is Diemers daar een mooi voorbeeld van. Al is Post ook zelfkritisch. Misschien moet hij zijn spel af en toe aanpassen. Maar dat is lastig. Hij wil duels winnen, aanvallen van de tegenstander onderbreken. Als het even kan zonder, maar als het moet met overtreding.

Zeggen ze weleens iets tegen elkaar na weer een overtreding voor of tegen? ‘Natuurlijk’, zegt Diemers. ‘Er wordt over en weer gepraat. Soms roep ik ‘blinde’ als iemand weer als een gek het duel ingaat. Vaak hoor ik dan dat ik me niet zo moet aanstellen. Het hoort bij het spelletje dat je speelt.’

Compliment

Dat spelletje hebben ze ook door in Zeist, waar de scheidsrechters wekelijks bij elkaar komen. Diemers: ‘Voor de wedstrijd is er weleens een scheids naar mij toe gekomen. Ze hadden het er onderling over gehad dat ze vonden dat ik makkelijk naar de grond ging en dat ik erop moest letten. Toch krijg ik elke wedstrijd weer een paar overtredingen mee. Ik zie het als een compliment dat ik moeilijk ben af te stoppen.’

Dat blijkt. Opta houdt de statistieken vanaf 2010 bij. Sindsdien was in het seizoen 2015/2016 alleen ADO-­speler Edouard Duplan vaker het slachtoffer van een overtreding (116). Diemers heeft nog vier wedstrijden om het record te verbreken. Post is nog ver weg van een recordaantal overtredingen. Groningen-middenvelder Tim Sparv ging in het seizoen 2010/2011 nog veel vaker dan 70 keer in de fout: liefst 101 maal.

Post: ‘Het zijn geen leuke cijfers. Ik ben er niet trots op, maar schaam me er ook zeker niet voor. Ik ben een balafpakker, een jongen die vooropgaat in de strijd. Verder houd ik me er niet zo mee bezig.’

Hetzelfde geldt voor Diemers, die met Fortuna vijf punten boven de nacompetitiestreep staat. ‘Het belangrijkste is dat we ons rechtstreeks moeten handhaven. Dat zou voor ­Fortuna voelen als een prijs. Uiteindelijk gaat het daarom, en niet om de speler met de meeste overtredingen mee. Daar krijg je aan het eind van het seizoen geen trofee voor.’