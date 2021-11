Overtoom heeft primeur: eerste vrouwelijke ‘grens’ in de eredivisie

Franca Overtoom werkt even haar boekhouding bij. Beeld Pro Shots

Terwijl buiten stadion De Adelaarshorst vuurwerk wordt afgestoken, loopt grensrechter Franca Overtoom naast haar collega’s het veld op in Deventer. Ze lacht, maakt een praatje met Go Ahead-aanvoerder Luuk Brouwers en lijkt er zin in te hebben. De 29-jarige is vandaag bij de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Dat is een primeur: nooit eerder was een vrouw op die manier actief op het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal.

De stoelen in De Adelaarshorst blijven leeg, maar dat maakt de ervaring voor haar niet minder bijzonder: ‘Ik voelde al langere tijd dat ik hier klaar voor was. Toen ik hoorde dat ik voor deze wedstrijd was geselecteerd, voelde het als een droom die uitkwam’, zegt Overtoom na het duel dat de Groningers met 1-0 winnen. In 2018 debuteerde de arbiter uit Obdam al in het betaalde voetbal, als assistent-scheidsrechter in de eerste divisie. Sindsdien is ze op dat niveau een vaste kracht. ‘Het is een lang traject geweest. Vorig jaar had ik een heel goede tweede seizoenshelft, dus toen was het volgende doel ook wel om mijn debuut in de eredivisie te maken.’

Overtoom heeft het in de eerste helft vooral rustig, maar krijgt aan het begin van de tweede helft met de VAR te maken. Even is het de vraag of het doelpunt van FC Groningen-speler Jørgen Strand Larsen wel geldig is. Na overleg blijft het doelpunt dan toch staan. Dat is het enige doelpunt van de wedstrijd. Zelfs nadat Go Ahead Eagles twee rode kaarten heeft gekregen en FC Groningen met twee man meer speelt, weet de ploeg van Danny Buijs het doelsaldo niet verder op te krikken.

Genieten

Ondertussen staat Overtoom aan de overkant van het veld zichtbaar te genieten. ‘Lopen gaat me over het algemeen goed af, dus de fysieke test voor scheidsrechters was voor mij niet echt een probleem’, zegt ze. Bij die test zijn de eisen voor mannen en vrouwen hetzelfde en dat is volgens Overtoom niet meer dan logisch: ‘Als ik een buitenspelsituatie niet goed beoordeel omdat ik niet op een lijn sta, zal er niemand zeggen dat het niet uitmaakt omdat ik een vrouw ben.’

Of ze ook op een andere manier wordt benaderd dan mannelijke collega’s? Ze denkt van niet. ‘Ik ben zelf nooit uitgescholden. Het zou in principe ook niet moeten uitmaken of ik daar als vrouw sta of als man.’