Overrompelingstactiek Federer snel uitgewerkt tegen fysiek sterkere Djokovic

Novak Djokovic en Roger Federer na afloop van de halve finale van de Australian Open. Beeld AFP

Novak Djokovic houdt van de stuit van de bal in de Rod Laver Arena. De bal springt er voor hem precies op de juiste hoogte op. Hij kan glijden op het hardcourt. En het publiek, dat hem na zeven titels op de Australian Open op handen draagt, zit in zijn hart.

Voor Roger Federer was het haast onmogelijk om Djokovic te verslaan op de baan waar hij zich het meeste thuis voelt. De Serviër plaatste zich met speels gemak, in drie sets met 7-6 6-4 6-3, voor zijn achtste finale in Melbourne. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Dominic Thiem en Alexander Zverev.

Federer gaf zichzelf van tevoren slechts 3 procent kans in de halve finale tegen Djokovic. ‘Dat is meer dan nul’, zei hij, niet erg positief gestemd. Hij had in Melbourne al enorme moeite om de halve finale te halen. Federer was in de kwartfinale langs de rand van de afgrond gescheerd, onder meer door een liesblessure die in de weg zat. Maar liefst zeven matchpoints overleefde hij. Daarom vloog hij tegen Djokovic meteen uit de startblokken met alles-of-niets-tennis. Het maakte Djokovic nerveus. Hij was in zijn hoofd te veel bezig met de fysieke staat van Federer en werd meteen bij zijn eerste opslagbeurt gebroken. Na dat stroeve begin stelde hij orde op zaken.

Bij een achterstand van 1-4 en 0-40 voor Djokovic hielp zijn sterke service hem uit de brand. Djokovic brak terug, won de eerste set in een tiebreak en gaf daarna nog maar weinig weg.

Beeld Getty

Opnieuw speelde zijn opslag een belangrijke rol. Djokovic werkte in trainingen veel aan zijn service, die in zijn carrière wel eens haperde. Om er beter in te worden huurde hij servicekanon Goran Ivanisevic in als tweede coach naast Marián Vajda. ‘Ik heb veel te danken aan Goran. Hij heeft een perfecte wisselwerking met Marián. Goran is van de filosofie: less is more, hij geeft precies de informatie die je nodig hebt. Hij houdt ervan dingen te simplificeren.’

Welke informatie dat precies is, blijft voor velen geheim. De twee praten met elkaar in hun moedertaal: Kroatisch en Servisch lijken erg op elkaar. Op de Australian Open serveert Djokovic erg sterk. Zijn tweede service gaat zo’n tien kilometer per uur harder dan voorheen. Hij haalde veel vertrouwen uit de winst met Servië bij de ATP Cup begin januari. ‘Mijn service liep fantastisch bij de ATP Cup. Daardoor voel ik me zekerder en kan ik wat meer naar binnen stappen. Mijn service is nog nooit zo goed geweest.’

De opgepoetste opslag van Djokovic maakte het voor Federer nog moeilijker om punten te maken. Terwijl hij zelf moeite had met bewegen door zijn liesblessure, zag hij de zes jaar jongere Djokovic over de baan vliegen. Ook de korte backhand slice kon het verschil niet maken. In de eerste game werd dat al duidelijk toen Djokovic met dat wapen van Federer naar het net werd gelokt maar ruim voor de volgende slag weer terug was op de baseline. Hij was te snel. Het lukte Federer niet om de rally’s kort te houden. Bij lange slagenwisselingen ging het punt bijna altijd naar Djokovic. Federer had er bewondering voor. ‘Hij serveert goed, hij retourneert goed, hij beweegt goed en mentaal is hij ook heel sterk.’

Beeld Getty

Maar Federer geeft het nog niet op. Hij heeft op 38-jarige leeftijd nog altijd het geloof dat hij een hoofdprijs kan winnen. Federer heeft nog steeds het record van 20 grandslamtitels op zijn naam staan. Nadal (19) en Djokovic (16) komen dichterbij. “Ik geloof dat ik nog steeds kan winnen. Ik ben blij hoe ik me voel en heb geen plannen om met pensioen te gaan. Maar je weet niet wat de toekomst brengt, zeker niet op mijn leeftijd. Ik zie wel hoe het dit jaar loopt.”

Djokovic blijft ondertussen streven naar perfectie. Als hij de Australian Open voor de achtste keer wint, wordt hij opnieuw de nummer 1 van de wereld.