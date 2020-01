Overpeinzingen bij hervatting van de eredivisie: Ajax, AZ, PSV. Of toch niet?

Hakim Ziyech wil met de bal dribbelen maar twee AZ-spelers voorkomen dat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zoals hierboven in kort bestek beschreven staat, zo is de volstrekt logische gedachtegang. Alleen: de voetbalcompetitie verloopt nogal eens onlogisch, zoals het sport betaamt. Neem vorig seizoen, met zijn grillige verloop. Destijds was PSV halverwege koploper, met twee punten voorsprong op Ajax. De net begonnen Mark van Bommel had het beste half jaar in zijn nog jonge loopbaan als trainer beleefd, met slechts één nederlaag in zeventien duels, beloond met 48 punten. Een kroonprins lonkte naar de troon.

En dat terwijl Ajax veel betere voetballers had, zo oordeelden de kenners bijna zonder uitzondering. Na de winterstop ging het ook nog eens behoorlijk mis met Ajax. Ajax – Heerenveen, 4-4 in speelronde 18. Feyenoord – Ajax 6-2 in ronde 19. Heracles – Ajax 1-0 in ronde 21. De eredivisie had zomaar beslist kunnen zijn, ware het niet dat PSV ook was begonnen met knoeien. Aanvankelijk alleen niet zo scheutig als de latere kampioen Ajax, want de voorsprong groeide tot zes punten. Ajax herstelde zich, PSV niet.

Een jaar later is alles anders. De trainer van PSV is ontslagen. Kroonprins Van Bommel bezint zich in Meerssen op de herstart van zijn loopbaan. Hoofd opleidingen Ernest Faber is naar voren geschoven. Guus Hiddink is opnieuw benoemd tot trainersfluisteraar op de Herdgang en mensenmens René Eykelkamp is toegevoegd aan de staf. Doelman Jeroen Zoet is vertrokken naar FC Utrecht en technisch directeur John de Jong speurt naar versterkingen, van wie de linksachter het belangrijkst is.

Decemberdip

Ajax heeft zijn inzinking al achter zich, als decemberdip deze keer. Het spel, dat eerder dit seizoen soms een hoger niveau bereikte dan in de bezongen vorige jaargang, oogde vermoeid en versleten rond de uitschakeling in de Champions League door Valencia. De diepgaande aanvallers waren gelijktijdig geblesseerd, wat tevens huiswerk opleverde. Als twee types voor ongeveer dezelfde positie gekwetst raken, is de Nederlandse topclub in last. Of het nu Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn bij PSV of David Neres en Quincy Promes bij Ajax.

Ondanks twee competitienederlagen in december bleef de schade voor Ajax beperkt. Sterker: Ajax staat nog steeds drie punten voor op AZ. Ajax, dat volgens iedere kenner veruit de sterkste selectie heeft, hoeft in tegenstelling tot vorig seizoen geen achterstand weg te werken. Bijna iedereen is weer fit en gretig, bleek tijdens het trainingskamp in Qatar.

Jongeren met potentie laten zich zien en Ajax huurde voor de zekerheid oudgediende Ryan Babel, omdat David Neres nog niet meteen kan meedoen. Wat kan dan misgaan? Ogenschijnlijk niets. De onzekerheid blijft dat een sportwedstrijd niet altijd een formaliteit is, omdat ook het sportleven soms anders loopt dan verwacht of voorspeld.

In de buurt blijft vooralsnog alleen AZ, dat Ramon Leeuwin huurde om iets te doen aan de krappe bezetting in het verdedigingscentrum. AZ is de sensatieploeg van het seizoen, met Willem II (vierde). AZ speelt mooi aanvalsvoetbal, uitgevoerd door veel jonge mannen van de eigen opleiding, met een trainer (Arne Slot) die aantrekkelijk voetbal voorstaat. Zeker buiten Alkmaar verwacht niemand de titel van AZ, dat geduldig kan loeren op zijn eventuele kans. ‘Eerlijk’ in de race is dat beide kandidaten ongeveer even zwaar zijn belast, als Nederlands overgebleven deelnemers aan Europees voetbal.

Trainerswissels

De rest heeft zo zijn eigen sores. Meer dan PSV is Feyenoord al aardig op streek in zijn periode na de trainerswissel, Dick Advocaat voor Jaap Stam. Feyenoord zoekt naarstig naar kwaliteitsverbetering van de selectie, ondanks de smalle beurs. De club is voorzichtig opgestaan uit de misère. Op het veld dan vooral, want de leiding is nog steeds als een comité van bijna onnavolgbaar gedoe. Niemand moet ook verbaasd opkijken als de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen netjes aan Dick Advocaat vraagt nog een seizoen te blijven als trainer.

Net als PSV en Feyenoord ruilden Vitesse (Edward Sturing voor Leonid Sloetski), VVV (Hans de Koning voor Robert Maaskant) en ADO (Alan Pardew voor Alfons Groenendijk) hun trainer in van vóór de winterstop, waarbij telkens eerst een interim-trainer actief was. In die wijzigingen liggen de belangen van de overige deelnemers aan de competitie besloten. Vitesse wil de play-offs om Europees voetbal halen, VVV en ADO trachten degradatie te voorkomen. Dat laatste is best lastig, want dit seizoen degraderen twee clubs direct.

De andere clubs? Door de bank genomen doen ze allemaal mee: voor play-offs of om degradatie. ADO Den Haag, zeventiende, met zijn verrassend benoemde Engelse trainer en een trits nieuwe spelers, sluit het eerste weekeinde na de winterstop af, zondag in de vroege avond, thuis tegen nummer laatst RKC. Dat is op papier de meest opwindende wedstrijd in de eerste speelronde na de winterstop, met AZ – Willem II als goede tweede. Het zou best kunnen dat de strijd op vele fronten spannender zal zijn dan de race naar het kampioenschap.