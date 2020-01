Overmacht wordt Schulting bijna fataal op NK shorttrack

Suzanne Schulting had de nationale titel shorttrack al lang binnen. De laatste afstand, de zogenaamde superfinale over 3 kilometer, was zondagmiddag een formaliteit. Tot ze ineens, een paar ronden voor het einde, in de kussens van de Leeuwardense ijsbaan belandde.

Met een van pijn vertrokken gezicht, voelend aan haar bovenbeen en wrijvend over haar ellebogen, wist de 22-jarige shorttrackster haar weg te vervolgen. Ze kon even later volgens plan als nationaal kampioen worden gehuldigd.

De valpartij was het gevolg van de overmacht van Schulting op het NK. Op de laatste afstand was ze vooral bezig met het publiek vermaken. Ze had de 500, 1.000 en 1.500 meter al gewonnen. ‘Ik dacht: ik maak er even een mooi showtje van.’

Ze demarreerde uit het gezapig rondrijdend pelotonnetje en zette het in een mum van tijd op een ronde. Zo gemakkelijk ging het dat ze onderweg nog breeduit kon lachen. ‘Ik was een beetje aan het geinen met mensen langs de kant.’

Na één ronde zette de regerend Europees en wereldkampioene aan voor een extra 111 meter voorsprong. Ze pakte een halve ronde en merkte toen dat de jus uit haar benen was. Ze liet zich terugzakken naar de groep, die ze vervolgens de ruimte gaf – ‘collegiaal’ noemde ze dat – om te passeren. Het was niet genoeg om de valpartij te voorkomen.

Blokje

Anne Floor Otter, de 18-jarige dochter van bondscoach Jeroen Otter, reed als laatste van het groepje, trapte op een blokje en schoof onderuit. In haar val nam ze Schulting mee, in een soort tackle van achter. Volkomen verrast klapte Schulting in de boarding. Ze nam Otter junior niets kwalijk. ‘Zij kan er ook niets aan doen. Ze stapte op een blokje.’

De val was exemplarisch voor het NK, dat onder rijders als gevaarlijk bekendstaat omdat junioren en senioren het tegen elkaar opnemen. Schulting kent de risico’s. ‘Dit soort meiden zijn onervaren, het zijn junioren. Het is fantastisch dat ze hier mogen meedoen, met ons mogen strijden, maar dat is voor ons meteen een gevaar omdat zij wellicht wat minder controle hebben.’

Het shorttrack is sowieso een sport waarin gevaar altijd loert, maar de eerste maanden van deze winter was het in Nederland twee keer steviger mis dan normaal. In november ging bij de KNSB Cup in Utrecht Jasper Brunsmann onderuit. Hij klapte daarbij met zijn bovenbeen op een schaats van Sven Roes, die zondag nationaal kampioen werd bij de mannen. Twee belangrijke pezen en spieren vlak boven de linkerknie van Brunsmann bleken doorgesneden. De 20-jarige shorttracker stond bij het NK met een brace om zijn knie aan de boarding te kijken. Hoe goed hij zal herstellen is nog maar de vraag.

Eerder, in september, had bij de openingswedstrijd in Thialf de jonge Jens van ’t Wout een schaats in zijn gezicht gekregen. Zijn wang lag open en een aantal van zijn tanden gleden over het ijs. Met een groot litteken en een gat in zijn gebit werd de 18-jarige op het NK al wel weer vierde.

Suzanne Schulting gaat onderuit maar wordt wel Nederlands Kampioen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Schrik

De twee ongelukken maakten indruk in de kleine Nederlandse shorttrackgemeenschap. Ook bij Schulting. ‘Daar schrik ik ook van, maar ja, dat krijg je als de jongens en meiden onder ons mee rijden. Zij willen heel graag de leden van de nationale selectie verslaan. Die drive had ik zelf ook vroeger, dus ik snap dat wel.’

Hoewel het duel tussen de senioren en junioren op het NK extra risico met zich meedraagt, is het volgens Schulting toch goed dat ze elkaar treffen. ‘Het is wel mooi dat zij de kans krijgen om met ons te rijden. Ze doen wedstrijdervaring op en daar moeten wij dan maar op anticiperen.’

Dat was de opdracht die Schulting zichzelf had meegegeven. Vorig seizoen was ze op het NK twee keer onderuit gekegeld en dat wilde ze dit jaar voorkomen en dus reed ze tijdens de meeste wedstrijden steeds fier op kop. ‘Ik wilde niet de dupe worden van het gekloot voor je. Van start tot finish wilde ik blijven staan. Ik wilde elke race met overmacht winnen, of in ieder geval veilig winnen.’

Eerder op zondag had ze die strategie al bijna verprutst. Tijdens de halve finale op de 1.000 meter reed ze enkele ronden in het midden van de groep en juist toen ze wilde opschuiven ging het bijna mis. Ze struikelde over de onderuit geschoven Georgie Dalrymple (18), maar wist knap haar balans te houden. ‘Daar schrok ik me dood. Dat was close. Je ziet dat sneller bij junioren. Het hoort erbij in hun ontwikkeling en daar moet je ook niet kwaad of boos over worden.’

De schade viel mee bij de nationaal kampioene. Kwam ze aanvankelijk met een onweersgezicht het ijs af, na een klein half uur stond ze alweer met Brunsmann te ginnegappen naast de baan. Zo gaat het in haar sport. Pijn hoort erbij en is snel vergeten. Of, zoals Schulting het zelf zei: ‘Het wordt een blauwe plek. Maar een blauwe plek meer of minder, dat maakt niet uit.’