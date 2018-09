Overleven in de eredivisie: is FC Emmen het nieuwe PEC Zwolle?

PEC Zwolle veroverde na acht jaar in de eerste divisie een vaste plek in de middenmoot van de eredivisie, met de KNVB-beker in 2014 als hoogtepunt. Kan nieuwkomer FC Emmen het goede voorbeeld volgen van ‘buurman’ PEC Zwolle?

De wedstrijd tussen FC Emmen en PEC Zwolle is al bijna tien minuten afgelopen als de spelers van Zwolle de kleedkamer uitstormen. Luid gejuich galmt door de catacomben. Onder aanvoering van verdediger Kingsley Ehizibue trekken ze een sprint naar de hoek waar de meegereisde Zwolle-supporters zitten. De rest van het stadion is leeg. Minutenlang danst de voltallige Zwolle-selectie in de regen rond de cornervlag. De 1-0-overwinning in De Oude Meerdijk in Emmen wordt gevierd alsof er een finale is gewonnen.

‘De ontlading was zo groot in de kleedkamer. We konden ons niet inhouden’, zegt Zwolle-aanvoerder Bram van Polen, nadat hij klaar is met de collectieve vreugdedans. ‘De druk was gigantisch in aanloop naar deze wedstrijd. We moesten winnen. Als we hadden verloren, waren een paar honderd van die jongens van het uitvak ons waarschijnlijk komen opwachten in Zwolle. Niemand is gebaat bij onrust. Daarom wilden we ze bedanken voor de steun.’

PEC Zwolle had Emmen zeker niet onderschat, zegt Van Polen. De club uit Drenthe beleeft de beste start van een nieuw eredivisieteam sinds RKC Waalwijk in het seizoen 1988-1989, zocht statistiekbureau Opta Sports uit. Na zes wedstrijden staat Emmen tiende met zeven punten, op gelijke hoogte met ADO Den Haag, maar vóór onder meer FC Utrecht en Heerenveen.

Overleven in de eredivisie

In Emmen geloven ze dat het kan, overleven in de eredivisie. Het zou een stunt zijn. Op de tribunes zijn er hoopvolle gezichten. Alle 8.301 stoeltjes zijn tegen PEC bezet. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Als de harde kern ‘sta op als je voor Emmen bent’ inzet, doet iedereen mee.

Is FC Emmen het nieuwe PEC Zwolle? Of anders geformuleerd: kan FC Emmen, als kleine club uit het oosten van het land, uitgroeien tot een vaste waarde in de eredivisie? FC Emmen-directeur Wim Beekman lacht als hij de vraag krijgt. ‘Maar zo gek is die vraag niet, hoor. Zij zijn zeker een voorbeeld voor ons. Ik ben de afgelopen jaren een paar keer op bezoek geweest in Zwolle. Ik heb ze gevolgd van de promotie tot de winst van de KNVB-beker. Ze hebben hun financiën op orde, proberen ook de supporters te betrekken bij de club. Dat voorbeeld volgen wij.’

PEC promoveerde in 2012 naar de eredivisie, na acht seizoenen in de eerste divisie. Twee jaar na de promotie won de ploeg onder leiding van Ron Jans de KNVB-beker. In de finale werd Ajax met 5-1 verslagen. Ook de Johan Cruijffschaal werd gewonnen. PEC groeide de afgelopen jaren uit tot middenmoter in de eredivisie en eindigde in 2015 zelfs op de zesde plek. Vorig jaar werd de club met nieuwe trainer John van ’t Schip negende.

Zwols drama

Kalenderjaar 2018 verloopt dramatisch voor de Zwollenaren. Tot zondag werden 15 van de 21 wedstrijden in de eredivisie verloren. De teleurstelling was na afloop af te lezen aan het gezicht van Emmen-spelmaker Anco Jansen. ‘PEC is niet in vorm. Dat wisten we. Daarom hadden we goede hoop hier punten te pakken.’

Jansen komt uit Zwolle en speelde jarenlang in de jeugd bij PEC. Toen hij zondagochtend de auto wilde pakken, was die door Zwolle-supporters ingepakt met folie. Hij kan er wel om lachen. Of hij Zwolle ziet als een voorbeeld voor zijn nieuwe club? Hij hoeft er niet lang over na te denken: ‘Zeker. Hoe zij zich hebben ontwikkeld, dat willen we hier ook. Maar ik wil niet te vroeg juichen. We zijn nog maar een paar wedstrijden onderweg.'

Het spel is nog te wisselvallig, vindt Jansen. Ook zondagmiddag. De snelle Luciano Slagveer, gehuurd van KSC Lokeren en voormalig jeugdinternational onder 23 jaar, wordt in de 71ste minuut gewisseld voor Jafar Arias. Een beweeglijke buitenspeler voor een kopsterke spits, want telkens wanneer de ploeg van Dick Lukkien probeert op te bouwen, loopt de aanval vast op de sterke defensie van Zwolle. De lange bal is de beste tactiek.

Jansen: ‘Om in de eredivisie te blijven moeten we echt beter gaan spelen. Het is anders dan in de eerste divisie. Hier moet je er elke week staan. Zo niet, krijg je het deksel op de neus. Ook van een matig PEC.’