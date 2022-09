Overladen met adoratie neemt tennisicoon Serena Williams afscheid

Serena Williams zwaait voor de laatste keer naar het afgeladen Arthur Ashe Stadium. Beeld Getty

Zo kwam er een einde aan een imposante loopbaan, waarin Williams 23 grandslamtitels verzamelde en liefst 319 weken de WTA-ranking aanvoerde. In New York, waar ze in 1999 haar eerste grandslamtitel won, zwaaide ze volgens velen af als ‘de grootste aller tijden’. Ook tegenstander Tomljanovic noemde haar zo.

Gevraagd naar haar toekomstplannen hield Williams een kleine slag om de arm. Het niveau van de wedstrijd was hoog geweest. Wist ze wel zeker dat het tijd was voor een afscheid? ‘Zeg nooit nooit’, zei Williams plagerig tegen het New Yorkse publiek, dat haar drie partijen lang had overladen met adoratie.

Vaarwel

Uit haar andere woorden bleek dat het toch echt om een vaarwel ging. Tranen vloeiden over haar wangen toen ze als eerste haar ouders bedankte. ‘Dank je papa, ik weet dat je kijkt’, sprak ze tegen vader Richard, die haar als kind de baan opstuurde. ‘Dank je mam’, zei ze richting haar moeder Oracene Price, aanwezig op de tribune.

Ook zus Venus kwam aan bod. ‘Zonder haar was ik hier niet geweest’, zei Williams. ‘Zij is de enige reden dat Serena bestaat.’ Donderdag hadden de twee zusjes, inmiddels veertigers, voor de laatste keer samengespeeld in het dubbeltoernooi.

Williams verliet het toneel dat ze jarenlang domineerde in stijl. De Amerikaanse toonde afgelopen week nog geregeld haar klasse en kracht. In de laatste game tegen Tomljanovic, de nummer 46 van de wereld, werkte ze vijf wedstrijdpunten weg, voor ze haar laatste bal ooit tegen het net sloeg. ‘Ik houd net zoveel van Serena als jullie’, richtte de Australische zich bijna verontschuldigend tot het publiek in het Arthur Ashe Stadium. ‘Dit is voor mij een onwerkelijk moment.’

Geen hoge verwachtingen

Veel werd er bij aanvang van de US Open niet verwacht van Williams. In de afgelopen veertien maanden had ze slechts vier potjes gespeeld, waarvan ze er drie verloor. In de paar toernooien die ze speelde in aanloop naar het evenement in New York, was ze geen schim van haar voormalige, dominante zelf geweest.

Haar eerste partij in New York zou daarom misschien wel een afscheidsfeest worden, dat Williams zelf betrad in een met diamanten behangen outfit. Oprah Winfrey, Billie Jean King en anderen zetten haar in het zonnetje, voor het geval de partij tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic haar laatste zou zijn. Het liep anders.

Williams toonde in New York soms een vorm die deed herinneren aan haar hoogtijdagen. De Amerikaanse leek er ook zelf door verrast. ‘Mijn niveau kwam de afgelopen tijd terug’, zei Williams, die de laatste weken hard aan haar conditie en spel had gewerkt. ‘Misschien had ik eerder moeten beginnen.’

Het toernooi in New York trok deze week recordaantallen bezoekers door het naderende afscheid van Williams. Vrijdagavond (lokale tijd) probeerde het gros van 23.859 toeschouwers haar naar een overwinning te schreeuwen. Tegen de dappere Tomljanovic bleek het niet genoeg.

Williams kondigde haar afscheid vorige maand aan in het modeblad Vogue. Ze ging ‘weg evolueren’ van het tennis, schreef ze in de monoloog met foto’s van haar en dochter Olympia.

In 2017 won Williams in Australië haar laatste grandslamtoernooi. Ze was toen twee maanden zwanger van de nu 5-jarige Olympia. Daarna speelde ze nog vier finales, maar het recordaantal van 24 grandslamtitels van de Australische Margaret Court wist ze niet te evenaren.

Pensioen

In haar pensioen wil de Amerikaanse meer tijd gaan besteden aan haar bedrijf, dat risicovolle investeringen doet, en aan haar passie voor mode, maar vooral ook aan Olympia. ‘Mijn carrière is op momenten moeilijk voor haar geweest’, zei Williams. ‘Er zijn dingen die ik nooit met haar heb kunnen doen.’ Een zucht. ‘Ik heb een mooie toekomst voor de boeg.’

De Amerikaanse speelde proftennis in vier verschillende decennia, won ruim 94 miljoen dollar aan prijzengeld, toonde zich een voorvechter voor gelijke betaling voor vrouwen bij grandslamtoernooien en bracht met haar succes als zwarte vrouw meer diversiteit in een voornamelijk witte sport.

‘Ik zie geen toekomst zonder tennis, ik denk dat ik op een of andere manier betrokken zal blijven’, zei Williams over haar plannen. Wat ze op de dag van haar welverdiende pensioen ging doen? ‘Rusten en tijd doorbrengen met mijn dochter. En waarschijnlijk karaoke.’