Overheid wil niet meebetalen aan Formule 1 in Nederland, hoe gaat het nu verder?

Is zonder overheidsgeld de kans op de Grote Prijs van Nederland verkeken?

Nee. De twee circuits die de Formule 1 naar Nederland willen halen – Zandvoort en Assen – weten al langer dat ze bij hun ambitie afhankelijk zijn van het bedrijfsleven. Toen in november vorig jaar uitlekte dat de Amerikaanse Formule 1-eigenaar Liberty Media met het circuit van Zandvoort in onderhandeling was over een race vanaf 2020 zei premier Rutte meteen dat bedrijven de rekeningen mochten betalen.

Dat Zandvoort onlangs toch aanklopte bij de minister voor een overheidsbijdrage heeft te maken met de wens van Liberty Media. De Amerikanen zien steun vanuit de overheid als essentieel bij het organiseren van een Formule 1-race. Toen dinsdagavond het ‘nee’ van Bruins landelijk nieuws werd, stuurde Zandvoort een persbericht de deur uit waarin werd benadrukt dat de overheid wel wil meehelpen met bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen.

Bij de Amerikanen mag niet het idee ontstaan dat ze zaken doen met een circuit uit een land waar niemand de raceklasse wil.

Dus overheidsgeld is niet essentieel. Waarom duurt het dan zo lang voordat er duidelijkheid is?

Dat heeft te maken met het gigantische bedrag dat betaald moet worden. De Formule 1 heeft de voorkeur voor Zandvoort. Voornamelijk vanwege de historie. Tussen 1952 en 1985 vonden er dertig F1-races plaats op het circuit. Er moet alleen flink wat gebeuren voordat het circuit Formule 1-waardig is. Zowel de faciliteiten op de baan als de infrastructuur eromheen moeten op de schop.

Zandvoort-directeur Robert van Overdijk schreef half december in een brief aan minister Bruins dat de begroting voor een race op het circuit op zo’n 40 miljoen euro per jaar ligt. Dat is een voor Nederlandse begrippen ongekend hoog bedrag voor een sportevenement. Ter vergelijking: het lukte de provincies Groningen en Drenthe vorig jaar niet om de financiën voor de WK wielrennen in 2020 rond te krijgen. Kosten? Eenmalig 16 miljoen euro.

Op allerlei manieren poogt Zandvoort grote geldschieters te vinden. De tijd begint te dringen. Kort na de Kamerbrief van Bruins lekte dinsdag een vertrouwelijke notitie uit van Liberty Media aan Zandvoort, waaruit blijkt dat het circuit tot 31 maart heeft om de financiering rond te krijgen. Anders kijkt de raceklasse verder.

Wat zegt het dat zo’n brief uitlekt?

Dat er steeds meer risico’s worden genomen om een gevoel van urgentie bij potentiële sponsors te creëren. Het lek zal niet jubelend ontvangen zijn op het Formule 1-hoofdkantoor in Londen. De Amerikanen onderhandelen het liefst achter de schermen en hebben de brief niet voor niets als vertrouwelijk aangemerkt.

Tegelijk blijft het gissen naar wat ­Liberty Media precies wil. Assen zegt bijvoorbeeld de financiën al tijden rond te hebben. Ook hoeft er minder geïnvesteerd te worden in het circuit, omdat de baan de afgelopen jaren voortdurend is gemoderniseerd vanwege de jaarlijkse TT-race.

Het is de vraag hoe graag de Formule 1 naar Assen wil. In de uitgelekte brief van dinsdag wordt er met geen woord meer gerept over het circuit in Drenthe als alternatief, mocht Zandvoort de plannen niet rond krijgen.

Tot het definitieve ja of nee van ­Liberty Media is het voor de circuits vooral een pr-strijd om de gunst van de Amerikanen. Zandvoort heeft met het brede netwerk van zakenman en circuiteigenaar prins Bernhard op dat vlak een troef in handen. Ook heeft het circuit spindoctor en oud-politicus Jack de Vries ingeschakeld.