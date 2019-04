Overbelaste hockey-internationals hoeven vanaf 2020 minder te reizen voor het landentoernooi Pro League

Billy Bakker: ‘Met een overval programma ontstaan er automatisch fricties tussen clubs en de bond.’ Beeld KOEN SUYK

De Pro League leidde tot overwerk en daarmee tot protesten van de clubs in de hoofdklasse, die hun internationals vanwege het WK in december in India toch al maandenlang moesten missen. Zo speelden de Nederlandse teams dit jaar in Australië, Nieuw Zeeland, Argentinië, Amerika en China. ‘In het nieuwe format besparen we reiskosten en wordt het milieu minder belast’, zegt Erik Gerritsen, algemeen directeur van de KNHB.

De Pro League bestaat ook in 2020 uit negen landen, waarbij India buurman en aartsrivaal Pakistan vervangt. Bondscoach Max Caldas heeft het nieuwe evenement al omarmd. ‘De Pro League leek met al zijn reizen een monster te zijn, maar ik vind het een sterk concept.

‘We spelen nu in volle stadions. Het was geen straf om onder ideale omstandigheden in Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Spanje te hockeyen. Maar dreigt de FIH zich niet blind te staren op de elite in de Pro League? Dan zou het juist ten koste gaan van de sport. We moeten meer dan negen landen faciliteren.’

Het dienen van twee heren voelde voor de internationals soms als een spagaat, zegt Billy Bakker, aanvoerder van Amsterdam. Zaterdag speelde het Nederlandse team nog tegen Spanje in de Pro League, vanaf vandaag nemen Oranje Rood, Amsterdam en Kampong in Eindhoven deel aan de eindronde van de Euro Hockey League. Bakker: ‘Ik weet niet of je met vier wedstrijden in vijf dagen bij de EHL nog van topsport kunt spreken.

‘Zeker in april is de belasting voor de spelers extreem. We moeten op een vrijdagavond naar Duitsland voor de Pro League, terwijl twee dagen later de voor Amsterdam cruciale wedstrijd tegen Bloemendaal op het programma staat. Bij mijn club zijn de internationals redelijk bepalend, je komt op een punt dat je moet kiezen.’

Bakker is het boegbeeld van een club die in brand stond na de smadelijke ­

2-8-nederlaag in het Wagener Stadion tegen HGC. Coach Graham Reid werd ontslagen, oud-speler Santi Freixa volgt hem vanaf komend seizoen op. Bakker: ‘We verloren met Amsterdam twee keer op rij, we kunnen ons niks meer permitteren in de race om een plaats in de play-offs. Uitgerekend in die periode had ik 39 graden koorts, misschien was het geen toeval. Alles kwam bij elkaar.

‘Ik hou van hockey, ik vind niks mooier dan pielen met een balletje. Maar met zo’n overvol programma ontstaan automatisch fricties tussen clubs en de bond. Bij Amsterdam hebben ze me maanden niet gezien, na de trip met het Nederlands team naar Australië had ik door de jetlag het gevoel dat ik ’s nachts bij mijn club trainde. Het was pittig.’

Vergeefs verzocht Oranje Rood de bond om haar internationals niet op te roepen voor het Pro Leagueduel met Spanje, vanavond wacht de confrontatie met de Duitse kampioen Uhlenhorst in de EHL. Harry van Hout, voorzitter van de stichting tophockey bij Oranje Zwart, haalde snoeihard uit in het Eindhovens Dagblad. Volgens hem werden zijn internationals ‘gechanteerd’ door de bond.

Wie de club verkoos boven het Pro Leagueduel met Spanje in Rotterdam zou tot na het EK in België zijn plaats in het Nederlandse team kwijt raken. ‘Die opmerking van Van Hout was onderdeel van het spel tussen Oranje Rood en de bond’, aldus Caldas.

De bondscoach van de Spaanse en Nederlandse mannen (rechts) op 13 april in Rotterdam. Beeld Getty Images for FIH

De bondscoach ontkent zijn spelers onder druk te hebben gezet. ‘Van Hout kent me ook beter, we hadden al in september afspraken gemaakt met de clubs over de inzetbaarheid van de internationals. We gaan er zorgvuldig mee om. We gaan niet vier spelers van Bloemendaal selecteren voor het duel met Duitsland en de internationals van Amsterdam vrijgeven. We willen niemand benadelen.’

Van der Weerden kon het zich voorstellen dat Van Hout het hard speelde. ‘De clubs betalen onze salarissen.’ Hij constateert ook dat van de internationals geen keuze mag worden verlangd. ‘Het gevecht werd over onze hoofden gevoerd. We waren onderwerp, geen onderdeel van de discussie.

‘Het voelde alsof je ouders gingen scheiden en ze tegen het kind kwaad van elkaar spraken. Naar wie luister je dan? Je wilt met beiden een goede relatie onderhouden. Nu is een constructieve oplossing gevonden. Het is gekkenwerk om 50 duels in driekwart jaar te spelen, met goede afspraken kunnen we clubhockey prima combineren met het Nederlandse team.’