Over wielerwedstrijd Brabantse Pijl ligt de sluier van de rouw

Uiteindelijk namen de grotere ploegen toch het heft in handen, al ontbraken in veel selecties de namen die het voorjaar kleurden. Lotto-Soudal speelde de meeste troeven uit. Eerst reed Tosh Van der Sande weg. Toen alles weer bijeen was, leidde een demarrage van Jelle Vanendert in de slotfase tot afscheiding van een kleine groep. Daarin verraste Wellens de concurrenten door in de heuvelachtige koers uitgerekend op een lange en vlakke weg te ontsnappen. De goede vorm die hij vroeg in het seizoen etaleerde met winst in de Ruta del Sol en een vijfde plek in Parijs-Nice, is er nog steeds.



Op het podium in Overijse regeerde de soberheid. Geen bloemen, geen flessen, geen zoenen van de rondemiss. Nog een gebaar van de organisatie: Wellens kreeg de trofee van Nick Nuyens, de teammanager van Veranda's Willems-Crelan.