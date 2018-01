Over het hoofd gezien: Virgil van Dijk, de man van 85 miljoen - hoe kan dat?

CV Virgil van Dijk 8 juli 1991 Geboren in Breda



2000-2010 Jeugd Willem II



2010-2011 Jeugd FC Groningen



2011-2013 FC Groningen



2013-2015 Celtic



2015-2017 Southampton



2018- Liverpool



Van Dijk debuteerde in 2015 in het Nederlands elftal en speelde sindsdien 16 wedstrijden

NAC afficheert zich als de meest Britse club van Nederland. De supporters moedigen aan volgens Engelse waarden: met passie, humor, trouw en bier. In de winterstop duiken de fans graag de lokale Ierse pub O'Mearas of sportbar Old Dutch in voor Premier League-voetbal, ondertussen mijmerend over het wel en wee van NAC, de huidige nummer vijftien in de eredivisie.



'Van Dijk bewijst weer dat we wat betreft het mislopen van toppers op eenzame hoogte staan', verzucht Leon Deckers. Spits Richard Roelofsen van Roda JC werd in 1997 verkozen boven de jonge Ruud van Nistelrooij van FC Den Bosch. Deckers en zijn maten droegen in 2004 na een bezoek aan AGOVV de spits van die club aan bij het bestuur. 'Ene Klaas-Jan Huntelaar. Kostte maar een ton, maar directeur Mommers zei: ach, wij hebben Bart Van den Eede al.' Zowel Roelofsen als Van den Eede flopte deerlijk in Breda.



Vanuit het NAC-perspectief is het ook verschrikkelijk dat Virgil van Dijk aanvankelijk een supporter van die club was, maar op zijn negende toch koos voor aartsrivaal Willem II. Er braken destijds veel jeugdspelers door in Tilburg, terwijl coach Co Adriaanse het eerste elftal in de richting van de Champions League had opgestuwd. Een andere Bredanaar, Jean-Paul van Gastel, stond die zomer op het bordes van het Rotterdamse stadhuis, kampioensschaal in zijn handen, Feyenoordbril op het hoofd. Van Gastel roemde in elk interview zijn bakermat, Willem II.