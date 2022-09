Ovatie voor Cody Gakpo bij het sluiten van de transfermarkt voelt als een afscheid

Cody Gakpo krijgt een applauswissel tegen Volendam: vertrekt hij wel of niet uit Eindhoven? Beeld ANP

Gaat Cody Gakpo weg of blijft hij toch bij PSV? Het is de meest gestelde vraag in Eindhoven en omgeving zo vlak voor het sluiten van de transfermarkt. Al wekenlang hangt een overstap naar de Premier League in de lucht, maar tegen Volendam was de 23-jarige aanvaller woensdag nog ‘gewoon’ van de partij.

Terwijl het Engelse Southampton eerder op de dag een bod van 35 miljoen had uitgebracht, vertolkte de geboren Eindhovenaar een paar uur later een hoofdrol tegen de promovendus uit het vissersdorp. Met drie doelpunten stond hij aan de basis van een even simpele als voorspelbare zege: 7-1.

PSV blijft hoe dan ook nog even in onzekerheid over het al dan niet blijven van Gakpo. De transfermarkt in Nederland sloot woensdagnacht om 23:59 uur, terwijl clubs in veel grote Europese competities, waaronder de Engelse Premier League, tot donderdag middernacht de mogelijkheid hebben om zich te versterken.

Dag eerder op slot

De KNVB kwam er, na onderzoek van Voetbal International, pas drie weken geleden achter dat de markt in Nederland een dag eerder op slot ging dan elders in Europa. Het kan Nederlandse clubs in een lastig parket brengen: buitenlandse clubs kunnen donderdag nog wel shoppen in de eredivisie, maar de Nederlandse clubs mogen zelf geen spelers meer aantrekken.

‘Nu zouden we Gakpo op 1 september nog kunnen verliezen, zonder dat wij zelf nog iets kunnen doen’, sprak coach Van Nistelrooij eerder deze week al zijn zorg uit. ‘De grote competities bepalen, en zeker de Premier League’, wist de oud-spits die zelf vijf jaar het shirt van Manchester United droeg.

Lange tijd werd de club van trainer Erik ten Hag ook genoemd als voornaamste nieuwe werkgever van Gakpo, al zwakte de interesse van de Man­cunians de laatste dagen af. Het is ­bovendien nog maar de vraag hoeveel hij aan spelen zou toekomen bij de gevallen grootmacht, die al jaren in een sportieve crisis verkeert.

Openingsbod

De kans op speelminuten lijkt aannemelijker bij Southampton, de huidige nummer zeven van de Premier ­League. PSV wees het openingsbod van The Saints resoluut af en zou tussen de 40 en 50 miljoen euro willen vangen voor de zelfopgeleide speler. Een record.

Het zegt veel over de huidige verhoudingen, dat ook een middenmoter uit de Premier League zich op het laatste moment met een haast niet te weigeren bedrag bij een Nederlandse topclub meldt. De Engelse clubs hebben, vooral door de hoge tv-inkomsten, haast eindeloos geld te besteden, waardoor de verhoudingen aardig zoek zijn.

Southampton is misschien niet de club bij uitstek waar Gakpo de afgelopen weken van droomde, maar wel een waar hij naar alle waarschijnlijkheid wekelijks kan bewijzen bestand te zijn tegen het geweld van de sterkste competitie ter wereld. In de wedstrijden in de voorronde van de Champions ­League tegen AS Monaco en Rangers FC wist de buitenspeler zich nauwelijks te onderscheiden.

Zo ontstond een merkwaardige situatie op deadline day. Terwijl op de burelen van het Philips Stadion flink onderhandeld werd over Gakpo, maakte de buitenspeler zich op voor het duel tegen Volendam, dat was verplaatst omdat PSV rust wenste te hebben tussen de dubbele confrontatie in de play-offs van de Champions League tegen Rangers FC.

Einde van transferperiode

Gakpo en PSV hadden het zichzelf makkelijker kunnen maken door óf eerder een beslissing te nemen (Gakpo) óf een deadline te stellen (PSV), zodat de club nog tijd zou hebben een vervanger aan te trekken. Maar Van Nistelrooij zei eerder deze week al dat het zo eenvoudig niet is. Hij wees op meerdere zaken die samenkomen, zoals wensen van een speler en financiële situatie van een club aan het einde van een transferperiode.

Gakpo gaf deze zomer bij PSV te kennen toe te zijn aan een volgende stap, maar weigerde als kind van de club een transfer te forceren, zoals Antony bij Ajax deed. De Braziliaan wenste niet meer te spelen, toen bekend was dat Manchester United hem maar al te graag wilde inlijven. Een staande ovatie en applaus rolde van de tribunes toen Gakpo na een uur werd gewisseld.

Het voelde als een afscheid, al bestaat de kans nog steeds dat hij ‘gewoon’ bij PSV blijft, mocht Southamp­ton het bod niet verhogen of geen andere Engelse club op de valreep alsnog aan de telefoon hangen. Zijn drie doelpunten tegen Volendam waren hoe dan ook een afscheid in stijl, al liet het ook meteen zien waarom Gakpo hunkert naar een volgende stap.

Weerloze promovendus

PSV kon zich naar hartelust uitleven tegen de weerloze promovendus, met Gakpo en Xavi Simons (twee doelpunten) als meest in het oog springende spelers. Ook Johan Bakayoko en Jordan Teze scoorde voor PSV, terwijl Henk Veerman namens Volendam de eer redde.

Het was slechts bijzaak op een avond waarop nog steeds geen antwoord kwam op die ene, voor PSV, zo belangrijke vraag.